Résultat de l'élection municipale 2026 à Moret-Loing-et-Orvanne : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Moret-Loing-et-Orvanne [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Moret-Loing-et-Orvanne sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Moret-Loing-et-Orvanne.
L'actu des élections municipales 2026 à Moret-Loing-et-Orvanne
11:46 - L'élection a déjà livré un verdict instructif
Les élections municipales 2026 à Moret-Loing-et-Orvanne ont vu Dikran Zakeossian (Divers gauche) prendre la première place dimanche dernier avec 40,23 % des voix. Ensuite, Patrick Septiers (Divers centre) a pris la position de dauphin avec 35,53 %. La hiérarchie a été claire mais le suspense a subsisté pour la suite. En ravissant la première place, Dikran Zakeossian a gagné une position décisive par rapport à 2020, et il a même progressé avec 5,23 points de plus. Du côté des autres candidats, en franchissant la barre des 10 %, Herve Letoret a atterri sur la troisième marche et a gagné également le droit de potentiellement se maintenir. En quatrième position, Benjamin Bitter, avec la nuance La France insoumise, a rassemblé 7,35 % des suffrages, trop peu pour aller au second tour. Pour rappel, lors de ce scrutin à Moret-Loing-et-Orvanne, le vote a enregistré un taux d'abstention de 40,78 %, alors que 57,17 % des électeurs ont boudé les urnes dans le pays.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Moret-Loing-et-Orvanne
Le deuxième tour des élections municipales à Moret-Loing-et-Orvanne a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Dikran Zakeossian
Liste divers gauche
MLO TERRE DE VIE, TERRE D'AVENIR
|
|
Patrick Septiers
Liste divers centre
ENSEMBLE MLO
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Moret-Loing-et-Orvanne
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Dikran ZAKEOSSIAN (Ballotage) MLO TERRE DE VIE, TERRE D'AVENIR
|2 303
|40,23%
|Patrick SEPTIERS (Ballotage) ENSEMBLE MLO
|2 034
|35,53%
|Herve LETORET (Ballotage) 100% MLO
|967
|16,89%
|Benjamin BITTER MLO, LA COMMUNE EN COMMUN
|421
|7,35%
|Participation au scrutin
|Moret-Loing-et-Orvanne
|Taux de participation
|59,22%
|Taux d'abstention
|40,78%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,47%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,87%
|Nombre de votants
|5 862
Source : ministère de l’Intérieur
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