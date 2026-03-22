Résultat de l'élection municipale 2026 à Moret-Loing-et-Orvanne : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Moret-Loing-et-Orvanne

Le deuxième tour des élections municipales à Moret-Loing-et-Orvanne a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Dikran Zakeossian
Dikran Zakeossian Liste divers gauche
MLO TERRE DE VIE, TERRE D'AVENIR
  • Dikran Zakeossian
  • Katell Gaudin
  • Stéphane Gréau-Cros
  • Mireille Eyrignoux
  • Jean-Philippe Fontugne
  • Géraldine Parchowski
  • Édouard Pouillier
  • Véronique Bozec
  • François Petetin
  • Véronique Zivkovic
  • Marc Atlan
  • Souheir Bayado
  • Brice Gruet
  • Joëlle Manighetti
  • Olivier Théot
  • Sylvie Souchard
  • Lucas Pointel
  • Catherine Héricher
  • Pascal Mahieu
  • Gaël Tanguy
  • Pascuale Da Costa
  • Margaux Binesti
  • Paul Fabry
  • Pascale Lelot-Berdier
  • Patrick Malidor
  • Élodie Plet
  • Hervé Jochmans
  • Nathalie Ille
  • Michel Fileppi
  • Anne-Lise Servais
  • Michel Plassart
  • Gwenaëlle Linqué
  • Lionel Bouquot
  • Françoise Fileppi
  • Dominique Hoarau
  • Catherine Arriat-Boisserand
  • Frédéric Narce
Patrick Septiers
Patrick Septiers Liste divers centre
ENSEMBLE MLO
  • Patrick Septiers
  • Sophie Brosset
  • Julien Fossay
  • Monique Loeuillot
  • Jacques Bel
  • Annette Moisan
  • Amar Ouabdesselam
  • Sonia Allouche
  • Bruno Chemineau
  • Elisabete Dos Santos Martins
  • Alexandre Gouyon Perrin
  • Michèle Fritsch-Fournier
  • Ludovic Breyne
  • Coralie Leman
  • Alain Girault
  • Louisa Sitbon
  • Pierre Lefèvre
  • Fatima Dias
  • Stéphane Boutroux
  • Catherine Virlois
  • David Maaza
  • Claude Betorz
  • Guillaume Bouda
  • Elsa Trellu
  • Sébastien Shum-Kwong
  • Nadine Audat
  • Christian Hamer
  • Claire Bureau
  • Vincent Bégat
  • Céline Rouchon
  • Xavier Léost
  • Manolita Mallet
  • Sylvain Roges
  • Claude Schnyder
  • Cédric Lataste
  • Yvette Rousseau
  • Christian Pauwels

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Moret-Loing-et-Orvanne

Tête de listeListe Voix % des voix
Dikran ZAKEOSSIAN
Dikran ZAKEOSSIAN (Ballotage) MLO TERRE DE VIE, TERRE D'AVENIR 		2 303 40,23%
Patrick SEPTIERS
Patrick SEPTIERS (Ballotage) ENSEMBLE MLO 		2 034 35,53%
Herve LETORET
Herve LETORET (Ballotage) 100% MLO 		967 16,89%
Benjamin BITTER
Benjamin BITTER MLO, LA COMMUNE EN COMMUN 		421 7,35%
Participation au scrutin Moret-Loing-et-Orvanne
Taux de participation 59,22%
Taux d'abstention 40,78%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,47%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,87%
Nombre de votants 5 862

Source : ministère de l’Intérieur

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