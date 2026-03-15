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19:20 - Moret-Loing-et-Orvanne : municipales et dynamiques démographiques Quelle influence la population de Moret-Loing-et-Orvanne exerce-t-elle sur les résultats des municipales ? Avec une densité de population de 377 hab/km² et un pourcentage de chômeurs de 8,78%, le marché de l'emploi et les questions de logement sont des sujets majeurs. Le taux de ménages détenant au moins une automobile (78,79%) souligne le poids des questions de transport et d'infrastructure dans les préoccupations des 6717 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre de familles monoparentales (15,36%) révèle des besoins de soutien familial, alors que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (8,12%) fait ressortir des défis de sécurité de l'emploi. Les chiffres sur l'éducation, tel que le taux de titulaires de diplômes supérieurs (43,33%), suggèrent un niveau élevé d'instruction à Moret-Loing-et-Orvanne, soulignant ainsi l'importance des initiatives visant à promouvoir l'accès à l'éducation.

17:57 - Où en est le Rassemblement national à Moret-Loing-et-Orvanne aux municipales ? Le Rassemblement national n'apparaissait pas sur le podium lors des élections locales à Moret-Loing-et-Orvanne il y a 6 ans. Pour le scrutin présidentiel au cours de l'année 2022, Marine Le Pen amassait 20,72% des votes lors du premier passage aux urnes, puis était distancée par Emmanuel Macron localement avec 39,03% lors du tour final. Les législatives la même année avaient réservé 17,84% au représentant du parti lors du premier tour. Un score trop faible, à Moret-Loing-et-Orvanne comme dans la circonscription, pour pouvoir concourir au second tour. Le score de la liste menée par Jordan Bardella atteindra ensuite 27,84% aux européennes de juin 2024. Les législatives qui ont suivi donneront, lors du premier tour, un résultat de 31,51% pour le parti nationaliste. Qualifié cette fois, contrairement à 2022, il finira avec 34,83% lors du vote final.

16:58 - Indicateurs électoraux : l'abstention à Moret-Loing-et-Orvanne au crible Aux municipales de 2020 à Moret-Loing-et-Orvanne, l'abstention avait plafonné à 59,31 % au premier tour, une proportion assez classique. 3 902 votants s'étaient à l'inverse déplacés alors que le Covid commençait à frapper la population. Vingt-quatre mois plus tard, la présidentielle de 2022 a toutefois vu l'abstention s'établir à 23,22 % au premier tour (contre 26,31 % en France). La fuite des électeurs atteignait de son côté 45,59 % aux élections européennes. Lors des législatives de 2024, elle a fortement régressé pour s'établir à 30,70 %, contre 48,63 % en 2022. Cet instantané des scrutins depuis six ans indique in fine que le territoire s'affirme comme une commune relativement préservée de l'abstentionnisme endémique par rapport aux moyennes françaises. Ce facteur à Moret-Loing-et-Orvanne constituera en tout cas l'un des pivots de ces municipales.

15:59 - Moret-Loing-et-Orvanne : le vote des électeurs l'année de la dissolution Jean-Louis Thieriot (Les Républicains) avait remporté au premier tour des législatives à Moret-Loing-et-Orvanne suite à la dissolution en 2024 avec 34,37%. Laura Vallée-Hans (Union de la gauche) échouait à la deuxième place avec 32,03%. Le second tour avait confirmé ce résultat, Jean-Louis Thieriot culminant à 65,17% des votes localement. Les élections européennes près d'un mois plus tôt à Moret-Loing-et-Orvanne avaient cette fois vu la victoire locale de la liste de Jordan Bardella (27,84%), devant la liste 'Réveil européen' de Raphaël Glucksmann qui avait obtenu 18,61% des voix.

14:57 - À quoi ressemblaient les suffrages municipaux de Moret-Loing-et-Orvanne il y a 4 ans ? Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale en 2022, les votants de Moret-Loing-et-Orvanne plébiscitaient Elodie Gérôme-Delgado (Nupes) avec 28,46% au premier tour. Le rapport de force basculait lors du vote définitif au profit de Jean-Louis Thiériot (Les Républicains), vainqueur dans la commune avec 51,47%. Au premier tour de la dernière élection présidentielle quelques semaines auparavant, les citoyens de Moret-Loing-et-Orvanne votaient auparavant en priorité pour Emmanuel Macron (26,15%), devançant ainsi Jean-Luc Mélenchon avec 23,60%. Le duel final se soldait finalement par un score de 60,97% pour Emmanuel Macron, contre 39,03% en faveur de Marine Le Pen. Cette physionomie politique de Moret-Loing-et-Orvanne dessine ainsi une ville à la croisée des chemins politiques.

12:58 - Les premières municipales à Moret-Loing-et-Orvanne depuis la réforme fiscale À Moret-Loing-et-Orvanne, sur le plan de la fiscalité locale, la somme moyenne exigée des foyers imposables a représenté 1 202 € en 2024 (dernier pointage en date), alors que ce montant se situait à 931 € quatre ans auparavant. L'impôt sur les propriétés bâties a évolué pour se fixer à 41,96 % en 2024 (contre près de 22,25 % en 2020). Mais attention : cette augmentation est le plus souvent mécanique. L'État a en effet transféré la part de taxe foncière perçue par les départements aux communes depuis une réforme voulue par l'Etat. A cause de la même réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne génère que 208 080 € de recettes en 2024, marquant une forte baisse face aux 2 253 140 € perçus en 2020 pour un taux qui s'est maintenu à près de 12,39 %. Cette imposition est dorénavant limitée à sa plus simple expression, ce qui a pu bouleverser l'équilibre financier.

11:59 - Municipales 2020 à Moret-Loing-et-Orvanne : retour sur une élection très disputée L'étude des résultats du scrutin municipal de 2020 à Moret-Loing-et-Orvanne s'avère riche d'enseignements. Lors du premier rendez-vous électoral, Didier Limoges (Divers centre) a terminé en tête en rassemblant 37,17% des voix. Juste derrière, Dikran Zakeossian (Divers gauche) a engrangé 35,00% des voix. Le trio de tête a été complété par Jean-Christophe Paquier (Divers gauche), s'adjugeant 1 051 voix (27,81%). Avec un écart aussi ténu, la configuration du 2ème tour se montrait nébuleuse. Faute de majorité absolue, un second tour décisif s'est donc déroulé la semaine suivante. Dikran Zakeossian l'a finalement emporté avec 2 040 bulletins (50,11%), face à Didier Limoges rassemblant 2 031 électeurs inscrits (49,88%). À la faveur d'un résultat étriqué au premier tour, la dynamique a fini par s'inverser, concrétisant le basculement pressenti. Bien que Didier Limoges ait su capter davantage d'électeurs du premier tour en ajoutant 708 suffrages à son total, cela n'a pas suffi à inverser la tendance. Dikran Zakeossian a pu profiter du report de voix des électeurs Divers gauche. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 à Moret-Loing-et-Orvanne, ce décor a forcément orienté les stratégies des différents camps.