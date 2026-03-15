Résultat municipale 2026 à Moret-Loing-et-Orvanne (77250) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

Voir aussi :
Sommaire

Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Moret-Loing-et-Orvanne a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Moret-Loing-et-Orvanne, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Moret-Loing-et-Orvanne [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Dikran ZAKEOSSIAN
Dikran ZAKEOSSIAN MLO TERRE DE VIE, TERRE D'AVENIR 		2 303 40,23%
Patrick SEPTIERS
Patrick SEPTIERS ENSEMBLE MLO 		2 034 35,53%
Herve LETORET
Herve LETORET 100% MLO 		967 16,89%
Benjamin BITTER
Benjamin BITTER MLO, LA COMMUNE EN COMMUN 		421 7,35%
Participation au scrutin Moret-Loing-et-Orvanne
Taux de participation 59,22%
Taux d'abstention 40,78%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,47%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,87%
Nombre de votants 5 862

Source : ministère de l’Intérieur

Quelles villes de Seine-et-Marne ont le plus voté...
Les résultats des municipales 2026 sont dévoilés partout en Seine-et-Marne. Découvrez les communes qui ont le plus voté le plus voté RN, LFI, PS, LR...
LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

Villes voisines de Moret-Loing-et-Orvanne

En savoir plus sur Moret-Loing-et-Orvanne