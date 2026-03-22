Résultat de l'élection municipale 2026 à Moreuil : les résultats du 2e tour

Voir aussi :
Sommaire

Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Moreuil

Le deuxième tour des élections municipales à Moreuil a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Jean-Louis Bieckens
Jean-Louis Bieckens Liste Divers
MOREUIL VOTRE VOIX 2026
  • Jean-Louis Bieckens
  • Amandine Capel
  • Juanito Acevedo
  • Vanessa Dumortier
  • Didier Remy
  • Julie Chevalier
  • Lionel Herouart
  • Solange Ramos
  • Bastien Goret
  • Emilie Corroyer
  • Eric Beauvais
  • Catherine Hosselet
  • Xavier Vincette
  • Hind Mellah
  • Guillaume Dumortier
  • Laetitia Beauvais
  • Bastien Courtois
  • Marielle Herry
  • Jean-Pierre Horde
  • Florence Brigaudeau
  • Jean-Louis Caillet
  • Sabine Tellier
  • Philippe Brigaudeau
  • Mathilde Vanrenterghem
  • Felix Corroyer
  • Nathalie Derny
  • Thibaut Vatin
Bertrand Demouy
Bertrand Demouy Liste Divers
RASSEMBLÉS POUR MOREUIL
  • Bertrand Demouy
  • Véronique Mesmin
  • Loïc Sy
  • Sylvaine Boucher
  • Didier Nochez
  • Odile Obin
  • Dominique Lamotte
  • Corinne Nochez
  • Guillaume Thomas
  • Coralie Houdelette-Godin
  • Vincent Parenty
  • Claudine Cozette
  • Jean-Marc Regnier
  • Félicia Tran
  • Adam Vanhoutte
  • Christine Lesieur
  • Florian Thomas
  • Frédérique Pronnier
  • Olivier Desir-Parseille
  • Tiffany Marchesi
  • Francis Colombel
  • Michelle Foucart
  • Thomas Emery
  • Pauline Jubré
  • Lucien Fongueuse
  • Lydie Pelletier
  • Gary Szumny
  • Lindsay Warin
  • Jeoffrey Brianchon
Marina Hall
Marina Hall Liste Divers
AGISSONS POUR MOREUIL
  • Marina Hall
  • Michael Dubois
  • Catherine Loin
  • Nicolas Hector
  • Cécile Delforge
  • Nicolas Malterre
  • Coralie Rideau
  • Frédérick Galisson
  • Elodie Meulin
  • Alix Annacer
  • Laëtitia Testart
  • Philippe Laveau
  • Corinne Ansart
  • Jonathan Renard
  • Audrey Berry
  • Firmin Damay
  • Nicole Piot
  • Nicolas Colson
  • Lucie Lazennec
  • Christophe Leroy
  • Séverine Gourdet
  • Ricardo Hecquet
  • Stéphanie Noel
  • Léandre Testart
  • Dominique Cavelier
  • Philippe Maillard
  • Jocelyne Pringuet

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Moreuil

Tête de listeListe Voix % des voix
Marina HALL
Marina HALL (Ballotage) AGISSONS POUR MOREUIL 		637 35,89%
Bertrand DEMOUY
Bertrand DEMOUY (Ballotage) RASSEMBLÉS POUR MOREUIL 		598 33,69%
Jean-Louis BIECKENS
Jean-Louis BIECKENS (Ballotage) MOREUIL VOTRE VOIX 2026 		540 30,42%
Participation au scrutin Moreuil
Taux de participation 61,08%
Taux d'abstention 38,92%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,59%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,15%
Nombre de votants 1 825

Source : ministère de l’Intérieur

Quelles villes de la Somme ont le plus voté...
Les résultats des municipales 2026 sont dévoilés partout dans la Somme. Découvrez les communes qui ont le plus voté le plus voté RN, LFI, PS, LR...
LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

Villes voisines de Moreuil

En savoir plus sur Moreuil