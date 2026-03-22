Résultat de l'élection municipale 2026 à Moreuil : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Moreuil [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Moreuil sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Moreuil.
L'actu des élections municipales 2026 à Moreuil
11:46 - Rappel des résultats de la semaine dernière à Moreuil pour les élections
Pour le premier tour des élections municipales à Moreuil, le rendez-vous a mobilisé 61,08 % des électeurs dans la ville, dans le sillage d'une mobilisation en berne à l'échelle nationale. C'est Marina Hall qui a pris une longueur d'avance en rassemblant 35,89 % des voix. Derrière, Bertrand Demouy a obtenu la seconde place avec 33,69 %. Une poignée de voix seulement a séparé les deux concurrents. Du côté des autres candidats, avec 30,42 %, Jean-Louis Bieckens est arrivé troisième et pouvait, sauf accord ou retrait, poursuivre l'aventure.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Moreuil
Le deuxième tour des élections municipales à Moreuil a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Jean-Louis Bieckens
Liste Divers
MOREUIL VOTRE VOIX 2026
|
|
Bertrand Demouy
Liste Divers
RASSEMBLÉS POUR MOREUIL
|
|
Marina Hall
Liste Divers
AGISSONS POUR MOREUIL
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Moreuil
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Marina HALL (Ballotage) AGISSONS POUR MOREUIL
|637
|35,89%
|Bertrand DEMOUY (Ballotage) RASSEMBLÉS POUR MOREUIL
|598
|33,69%
|Jean-Louis BIECKENS (Ballotage) MOREUIL VOTRE VOIX 2026
|540
|30,42%
|Participation au scrutin
|Moreuil
|Taux de participation
|61,08%
|Taux d'abstention
|38,92%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,59%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,15%
|Nombre de votants
|1 825
Source : ministère de l’Intérieur
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