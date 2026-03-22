Résultat de l'élection municipale 2026 à Moreuil : les résultats du 2e tour

Programme de Bertrand Demouy à Moreuil (RASSEMBLÉS POUR MOREUIL)

Engagement citoyen

Le texte souligne l'importance de la participation des habitants de Moreuil dans le processus électoral. Chaque voix est considérée comme essentielle pour déterminer l'avenir de la commune. Le candidat Bertrand DEMOUY appelle à une mobilisation collective pour soutenir la liste « Rassemblés pour Moreuil ».

Équipe et compétence

La liste « Rassemblés pour Moreuil » se compose d'élus expérimentés et de nouvelles personnes reconnues pour leur implication. Cette équipe est présentée comme légitime et de confiance, avec un conseiller départemental pour renforcer leur action. L'engagement des élus est mis en avant pour assurer une gestion efficace de la commune.

Méthode de gouvernance

Le candidat propose une méthode de gouvernance basée sur la disponibilité et la proximité avec les habitants. Un maire entièrement consacré à ses missions et une équipe présente au quotidien sont des éléments clés. La gestion est promise saine et responsable, sans augmentation des impôts communaux.

Projets pour l'avenir

Le programme inclut des initiatives pour améliorer la qualité de vie à Moreuil, telles que le bus gratuit, l'entretien des infrastructures et le soutien à la vie quotidienne. Des projets de développement, comme la rénovation du centre culturel et la création d'équipements sportifs, sont également prévus. L'accent est mis sur la valorisation des actions citoyennes et le soutien aux commerces locaux.