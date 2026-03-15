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19:20 - Comprendre l'électorat de Morgny-la-Pommeraye : un regard sur la démographie locale Dans les rues de Morgny-la-Pommeraye, les élections s'achèvent. Dotée de 426 logements pour 1 068 habitants, la densité de la commune est de 165 hab/km². Ses 33 entreprises démontrent une économie florissante. Le taux de foyers ne détenant aucune voiture (6,57%) montre une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut influencer les votants sur des problématiques de transport et d'infrastructure. Les citoyens, comprenant une proportion de 44,44% de retraités, feront-ils preuve d'engagement en exerçant leur droit de vote ? Dans cette diversité sociale, 49,70% des familles sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 362,60 €, pèse sur une commune qui vise un avenir prospère. Ainsi, Morgny-la-Pommeraye incarne les défis et les aspirations de la France contemporaine.

17:57 - Les indicateurs clés du vote RN à Morgny-la-Pommeraye Le RN n'avait aucun candidat formellement étiqueté lors de la dernière élection municipale à Morgny-la-Pommeraye en 2020, le vote se déroulant traditionnellement en dehors des clivages partisans dans la municipalité. À l'occasion de l'élection présidentielle deux ans plus tard, Marine Le Pen amassait 27,97% des voix comptabilisées lors du tour de chauffe, puis restait derrière Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 46,74% lors du tour final. Les législatives de 2022 avaient accordé 26,99% au représentant du parti au tour 1. Un score bien en deçà des attentes et trop bas, à Morgny-la-Pommeraye comme dans la circonscription, pour pouvoir concourir au second round. Le score de la liste menée par Jordan Bardella culminera ensuite à 41,95% aux européennes de juin 2024, qui aboutiront à la dissolution de la chambre basse. Les législatives convoquées dans la foulée donneront, lors du premier round, un résultat de 43,41% pour le parti d'extrême droite. Il clôturera d'ailleurs le scrutin en tête avec 52,17% le dimanche suivant, offrant un siège au Palais Bourbon à Annie Vidal.

16:58 - Quelle participation attendre à Morgny-la-Pommeraye aux municipales ? L'absence d'électeurs dans les isoloirs s'élevait à 61,11 % à Morgny-la-Pommeraye pour le premier tour des municipales il y a six ans, un niveau conforme aux 55,3 % du pays, bon nombre d'électeurs ayant opté pour rester chez eux à cause de la pandémie du coronavirus. À l'occasion de la présidentielle 2022, l'abstention a toutefois été de 22,83 % des inscrits. En 2022, les législatives affichaient pour leur part une abstention de 49,28 % (52,49 % au national), avant de chuter lourdement à 27,29 % lors de la dissolution de 2024. Entre-temps, les élections européennes de 2024 avaient connu une abstention de 45,33 %. Regarder ces variations lors des cinq derniers scrutins permet à l'arrivée de classer Morgny-la-Pommeraye comme une commune qui résiste relativement bien à l'abstention au regard des moyennes nationales. En ce jour d'élection municipale à Morgny-la-Pommeraye, cette réalité sera quoi qu'il en soit particulièrement scrutée.

15:59 - Résultats instructifs des scrutins d'il y a deux ans à Morgny-la-Pommeraye Les élections législatives à Morgny-la-Pommeraye provoquées par la dissolution de l'Assemblée nationale en 2024, plaçaient Vanessa Lancelot (Rassemblement National) en tête avec 43,41% au premier tour, devant Annie Vidal (Majorité présidentielle) avec 23,14%. Le second tour n'a fait que confirmer le premier, Vanessa Lancelot culminant à 52,17% des votes dans la commune. Pour le tour unique des européennes quelques semaines plus tôt, les choix s'étaient cette fois majoritairement dirigés sur la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (41,95%). La physionomie politique de Morgny-la-Pommeraye a donc évolué lors de cette séquence électorale de 2024. Alors qu'en 2022 la commune apparaissait comme une zone pivot, elle s'est semble-t-il positionnée 24 mois plus tard comme une terre de droite nationaliste.

14:57 - Avant les résultats des élections de 2026, Morgny-la-Pommeraye apparaît comme un territoire dont l'étiquette reste à définir Au premier tour de la dernière élection présidentielle, les citoyens de Morgny-la-Pommeraye accordaient leur confiance à Emmanuel Macron à hauteur de 29,74%, devant Marine Le Pen avec 27,97%. Le duel final se soldait finalement par un score de 53,26% pour Emmanuel Macron, contre 46,74% en faveur de Marine Le Pen. Lors des législatives qui ont suivi quelques semaines plus tard, les votants de Morgny-la-Pommeraye soutenaient en priorité Bastien Holingue (RN) avec 26,99% au premier tour. Le rapport de force basculait lors du vote définitif au profit d'Annie Vidal (Ensemble ! (Majorité présidentielle)), vainqueur dans la commune avec 51,60%. Cette séquence électorale de 2022 démontre ainsi que le territoire reste une localité aux orientations politiques changeantes.

12:58 - La municipalité de Morgny-la-Pommeraye a de manière générale maîtrisé sa fiscalité À Morgny-la-Pommeraye, où la fiscalité locale s'est alourdie entre 2020 et 2024, le taux de la taxe d'habitation est passé à 22,03 % en 2024 (dernières données en date), générant une recette de près de 1 500 euros, en net recul par rapport aux 164 300 euros enregistrés en 2020. N'oublions pas qu'elle a été abolie pour les résidences principales le 1er janvier 2023, suite à une réforme d'Emmanuel Macron réduisant considérablement sa portée et forçant les communes à identifier de nouvelles ressources fiscales. La fiscalité sur les propriétés bâties a bien souvent compensé cette baisse de recettes. Le taux constaté à Morgny-la-Pommeraye atteint désormais 49,36 % en 2024 (contre 24,00 % en 2020). Une hausse plutôt mécanique, sans décision de la municipalité : depuis la réforme en effet, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes par l'État. Avec toutes ces variables mouvantes, la somme moyenne demandée aux foyers imposables à Morgny-la-Pommeraye a représenté environ 581 euros en 2024 contre 552 euros en début de mandat.

11:59 - Élections municipales 2020 à Morgny-la-Pommeraye : un résultat sans véritable concurrence Les résultats des précédentes élections municipales à Morgny-la-Pommeraye ont offert un constat instructif sur les rapports de force locaux. Seule en lice, 'Bien vivre a morgny la pommeraye' menée par Pascal Sagot a naturellement rassemblé 285 suffrages (100,00%) dès le premier tour. En l'absence d'adversaire, le scrutin a logiquement pris fin dès le premier tour. Pour cette élection de 2026 à Morgny-la-Pommeraye, cette dynamique constitue un point de départ particulier. À l'occasion des résultats des élections cette fois, le défi sera de savoir si une opposition arrive à se constituer. Un indice est probablement à chercher dans la liste des candidats dévoilée par le ministère de l'Intérieur (voir ci-dessous).