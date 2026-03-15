Résultat municipale 2026 à Morgny-la-Pommeraye (76750) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Morgny-la-Pommeraye a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Morgny-la-Pommeraye, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Morgny-la-Pommeraye [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Annick LANGLOIS
Annick LANGLOIS (12 élus) Avec Vous Pour Morgny La Pommeraye 		285 51,35%
  • Annick LANGLOIS
  • Manuel HANRYON
  • Sophie CARLE STECKMEYER
  • Vincent FOULOGNE
  • Murielle QUIGNON
  • Corentin CRAMILLY
  • Isabelle BEAURAIN
  • Samuel GOUEZ
  • Rose-Marie Marguerite Alphonsine CRAMILLY
  • Philippe PINON
  • Virginie SAUTEUR
  • Raphaël COLLARD
François CAPET
François CAPET (3 élus) ensemble agissons pour morgny la pommeraye 		270 48,65%
  • François CAPET
  • Juliane LIPPENS
  • Philippe MORLAIS
Participation au scrutin Morgny-la-Pommeraye
Taux de participation 68,38%
Taux d'abstention 31,62%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,75%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,05%
Nombre de votants 571

Source : ministère de l’Intérieur

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