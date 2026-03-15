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19:20 - Morières-lès-Avignon : démographie, élections et perspectives d'avenir A quelques minutes de l'annonce des résultats des municipales, Morières-lès-Avignon foisonne de diversité et d'activités. Avec ses 8 996 habitants, cette ville cosmopolite reflète la richesse culturelle de la France contemporaine. Avec 763 entreprises, Morières-lès-Avignon se positionne comme un terreau fertile pour l'innovation et l'entrepreneuriat. Dans la ville, 17,22% des résidents sont des enfants, et 10,79% de 75 ans et plus, ce qui pourrait agir sur les orientations politiques, notamment en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. Les 273 résidents étrangers participent à cette variété culturelle. Parmi cette diversité sociale, près de 44,41% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 989,75 euros pourrait devenir un défi financier pour la commune. En résumé, à Morières-lès-Avignon, les problématiques locales se joignent aux défis français.

17:57 - Quelle percée du RN à Morières-lès-Avignon aux municipales ? Le Rassemblement national était exclu du groupe de tête lors du scrutin municipal à Morières-lès-Avignon en mars 2020. À l'occasion de l'élection présidentielle 24 mois plus tard, Marine Le Pen recueillait 32,46% des voix lors du tour de chauffe, puis battait Emmanuel Macron dans la commune avec 54,26% au tour décisif. Les législatives dans la foulée avaient accordé 41,84% à la formation d'extrême droite lors du premier tour. Au deuxième round, le parti nationaliste validait 67,53% des voix locales. Le score de la liste Bardella culminera ensuite à 43,86% lors du choc des européennes 2024, avant la dissolution qui ramènera les électeurs aux urnes au bout d'un mois. Les législatives anticipées apporteront, lors du premier passage aux urnes, un résultat de 50,81% pour le parti nationaliste. C'est lui qui s'imposera avec 65,92% lors du vote final, synonyme d'accession à l'Assemblée pour Raphaël Arnault.

16:58 - Municipales 2026 : quelle abstention à Morières-lès-Avignon ? En ce jour de municipales à Morières-lès-Avignon, la désertion des urnes sera particulièrement scrutée. Les archives d'il y a six ans indiquent qu'au premier tour des municipales, l'abstention concernait 52,18 % des inscrits, une proportion assez classique alors que le pays était chamboulé par le Covid. La course à l'Élysée en 2022 a ainsi été accompagnée d'une abstention à 19,87 % dans la ville (80,13 % de participation). Quoique ces scrutins nationaux soient de nature différente en comparaison des scrutins locaux, les scrutins législatifs de 2022 et 2024 peuvent parfaitement être mis en perspective. Alors que les législatives de 2022 avaient été boudées par 49,88 % des inscrits, celles de 2024 ont quant à elles vu l'abstention reculer très nettement à 29,19 %. Précédemment, le scrutin européen du mois de juin 2024 avait enregistré 42,00 % d'abstention. En lissant ces rendez-vous électoraux, les chiffres semblent constituer une contrée qui résiste relativement bien à l'abstention par rapport au reste de la France.

15:59 - Le vote de Morières-lès-Avignon nettement ancré à l'extrême droite en 2024 Le rendez-vous électoral des Européennes du printemps 2024 à Morières-lès-Avignon avait vu s'imposer l'équipe de Jordan Bardella (43,86%), devant Valérie Hayer qui s'était arrogée 11,67% des voix. Près d'un mois plus tard, les élections législatives à Morières-lès-Avignon avaient ensuite favorisé Catherine Jaouen (Rassemblement National) avec 50,81% au premier tour, devant Malika Di Fraja (Ensemble !) avec 18,05%. Le second round n'a pas changé grand chose, Catherine Jaouen culminant à 65,92% des voix dans la commune. Une parfaite confirmation des résultats des élections deux années plus tôt à une présidentielle près.

14:57 - Pour les municipales 2026, Morières-lès-Avignon reste un territoire bien ancré à le RN Au premier tour de la dernière élection présidentielle, les citoyens de Morières-lès-Avignon accordaient leur confiance à Marine Le Pen à hauteur de 32,46%, surpassant ainsi Emmanuel Macron qui terminait à 22,61%. Le second tour confirmait ensuite cette introduction en donnant 54,26% pour Marine Le Pen, contre 45,74% en faveur d'Emmanuel Macron. Concernant l'élection des députés qui a suivi quelques semaines plus tard, les votants de Morières-lès-Avignon soutenaient en priorité Joris Hebrard (RN) avec 41,84% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Joris Hebrard virant de nouveau en tête avec 67,53% des voix. Cette analyse des scrutins de 2022 révèle donc que Morières-lès-Avignon s'inscrit comme un territoire dominé par l'extrême droite.

12:58 - Les contribuables de Morières-lès-Avignon voteront-ils sur les impôts ? Dans une dynamique de recul des prélèvements locaux à Morières-lès-Avignon, le taux de la taxe d'habitation s'est établi à environ 18,82 % en 2024 (derniers chiffres disponibles), pour un produit communal totalisant 77 800 euros environ la même année. Une somme loin des quelque 2,52405 millions d'euros (2 524 050 € très exactement) perçus en 2020. N'oublions pas qu'elle a été supprimée pour les résidences principales à compter du 1er janvier 2023, suite à la réforme de la fiscalité locale limitant drastiquement son produit et contraignant les communes à identifier de nouvelles ressources fiscales. La taxe sur le foncier bâti a souvent bouché le trou dans les finances. Le taux à Morières-lès-Avignon s'est établi à 44,72 % en 2024 (contre 29,59 % en 2020). Une hausse résultant la plupart du temps du transfert aux communes de la part de taxe foncière qui était précédemment perçue par les départements. Au bout du compte, la somme moyenne demandée aux foyers imposables à Morières-lès-Avignon a représenté 903 € en 2024 contre 1 030 euros en début de mandat.

11:59 - Le résultat des dernières municipales à Morières-lès-Avignon Les résultats des dernières municipales à Morières-lès-Avignon ont offert un éclairage précieux sur l'échiquier politique local. Lors de la première manche électorale à l'époque, Grégoire Souque (Extrême droite) a creusé l'écart en recueillant 1 359 soutiens (45,94%). Sur la seconde marche, Annick Dubois (Divers gauche) a rassemblé 871 voix (29,44%). Le podium a été complété par Joël Granier (Divers gauche), obtenant 24,61% des suffrages. Un écart conséquent. A défaut de majorité absolue, l'affrontement du deuxième tour s'est donc tenu le dimanche suivant. Grégoire Souque l'a finalement emporté avec 1 790 bulletins (55,41%), face à Annick Dubois s'adjugeant 44,58% des électeurs inscrits. L'écart de départ s'est consolidé et encore élargi, conduisant à un triomphe total et sans appel. Même si Annick Dubois a réalisé la meilleure progression en ajoutant 569 suffrages à son total, l'écart du premier tour l'a empêché de l'emporter. La formation rivale se doit impérativement d'unir plus largement ce dimanche, dès le premier tour, alors que l'équipe victorieuse misera sur son bilan pour conserver son avance.