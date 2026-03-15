Résultat municipale 2026 à Morières-lès-Avignon (84310) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Morières-lès-Avignon a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Morières-lès-Avignon, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Morières-lès-Avignon [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Grégoire SOUQUE
Grégoire SOUQUE (24 élus) Rassemblement pour Morières 		2 637 66,66%
  • Grégoire SOUQUE
  • Sandrine IGNERSKI
  • Eric DEVALQUENAIRE
  • Catherine PRAT
  • Joris VARJABEDIAN
  • Ornella LEZAMA
  • Patrick DUVAL
  • Florence FLAMMINI
  • Pierre-Jean FAUCITANO
  • Jennifer HAMAIDE
  • Hugo VIGNE
  • Huguette SAINT-JEAN
  • Alexandre GONCALVES
  • Elisabeth BERMOND
  • Daniel DANIELIAN
  • Marie-Pierre HORTION
  • Mathieu VITALIEN
  • Martine TEIL
  • Ludovic COSTE
  • Marie-Laure PERDIGUIER
  • Frédéric CABRERA
  • Olivia GERNIGON
  • Patrick BUDIEL
  • Fabienne FATTICCI
Annick DUBOIS
Annick DUBOIS (5 élus) Engagé.es et solidaires pour Morières 		1 319 33,34%
  • Annick DUBOIS
  • Jean-Marc FOUIN
  • Lucile DION
  • Frédéric GROS
  • Salima OUANNAI
Participation au scrutin Morières-lès-Avignon
Taux de participation 61,57%
Taux d'abstention 38,43%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 3,55%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,15%
Nombre de votants 4 195

Source : ministère de l’Intérieur

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