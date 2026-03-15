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19:21 - Morigny-Champigny : démographie et socio-économie impactent les municipales Comment les habitants de Morigny-Champigny peuvent-ils influencer le résultat des municipales ? La jeunesse et les demandeurs d'emploi jouent un rôle crucial dans la commune, avec près de 32% de la population ayant 29 ans et moins, et un taux de chômeurs de 6,66%. Le taux de foyers ne détenant aucune voiture (8,21%) montre une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut influencer les 2424 électeurs sur des problématiques de transport et d'environnement. Le nombre de familles monoparentales (14,62%) met en lumière la nécessité d'un suivi familial, alors que le pourcentage de salariés en CDD (5,84%) fait ressortir des défis de sécurité du travail. Les chiffres sur l'instruction à Morigny-Champigny mettent en exergue des niveaux variés de qualifications, avec 17,18% des habitants sans diplôme, cela souligne un besoin important de renforcement des politiques éducatives.

17:57 - Tendance électorale : le RN en progression à Morigny-Champigny Le mouvement lepéniste enregistrait un résultat anecdotique ou presque lors des municipales à Morigny-Champigny en mars 2020. Lors de la présidentielle qui a suivi deux ans plus tard, Marine Le Pen amassait 26,88% des suffrages lors du tour préliminaire, puis était distancée par Emmanuel Macron dans la commune avec 44,61% au tour décisif. Les législatives dans la foulée avaient donné 24,61% à la formation d'extrême droite au tour 1. Au second round, le Rassemblement national arrachait 55,32% des voix au niveau local. Le résultat de la liste Bardella s'élèvera ensuite à 36,16% lors du scrutin européen. Les législatives qui ont suivi donneront, lors du premier dimanche de scrutin, un résultat de 40,79% pour le Rassemblement national. C'est lui qui s'imposera avec 52,88% le dimanche suivant, synonyme d'élection de Nathalie Da Conceicao Carvalho.

16:58 - Morigny-Champigny : des résultats d'ordinaire marqués par la participation La mobilisation s'élevait à 43,34 % pour le premier tour des municipales de 2020 à Morigny-Champigny, proche des 44,7 % observés au niveau national, de nombreux électeurs ayant préféré éviter les isoloirs à cause de l'épidémie de coronavirus. Lors de la présidentielle de 2022, le taux de participation local a ainsi été mesuré à 77,16 %. Le scrutin européen du mois de juin 2024 avait de son côté rassemblé 53,95 % des citoyens locaux. Peu après, les législatives de 2024 ont vu la participation grimper très nettement à 70,30 %, alors que celles de 2022 n'avaient attiré que 50,33 % des inscrits. Ce retour sur la participation depuis six ans témoigne in fine que le territoire s'affirme comme une zone relativement attachée au vote. Pour cette élection municipale 2026, cette donnée à Morigny-Champigny sera en définitive essentielle dans l'épilogue du scrutin.

15:59 - Comment Morigny-Champigny a-t-elle voté l'année du choc de la dissolution ? Les élections législatives à Morigny-Champigny de juin 2024, plaçaient Nathalie Da Conceicao Carvalho (Rassemblement National) à l'avant de la course avec 40,79% au premier tour, devant Naïma Sifer (Majorité présidentielle) avec 24,81%. Le second round n'a pas changé grand chose, Nathalie Da Conceicao Carvalho culminant à 52,88% des suffrages exprimés dans la commune. Le scrutin des Européennes près d'un mois plus tôt à Morigny-Champigny avait cette fois vu la victoire locale de la liste de Jordan Bardella (36,16%), devant la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer qui avait récolté 15,37% des votes. L'orientation des électeurs de Morigny-Champigny a donc évolué lors de cette très riche année 2024. Alors que deux ans auparavant la commune apparaissait comme une terre sans déterminisme électoral, elle s'est semble-t-il positionnée dès lors comme une zone attirée par les courants de la droite la plus radicale.

14:57 - Morigny-Champigny, une ville difficile à définir au regard des résultats de la présidentielle Lors du scrutin législatif de 2022, les votants de Morigny-Champigny soutenaient en priorité Nathalie Da Conceicao Carvalho (RN) avec 24,61% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Nathalie Da Conceicao Carvalho virant de nouveau en tête avec 55,32% des voix. Au premier tour de la dernière présidentielle qui avait précédé, les citoyens de Morigny-Champigny accordaient auparavant leur confiance à Emmanuel Macron à hauteur de 27,30%, surpassant ainsi Marine Le Pen qui terminait à 26,88%. Le second tour validait ensuite ce tour préliminaire en livrant 55,39% pour Emmanuel Macron, contre 44,61% pour de Marine Le Pen. Cette synthèse des votes de 2022 dépeint ainsi Morigny-Champigny comme une commune politiquement très disputée.

12:58 - Municipales 2026 : l'impact de la fiscalité de Morigny-Champigny Concernant la pression fiscale pesant sur Morigny-Champigny, la facture moyenne versée par ménage imposable a représenté environ 1 282 euros en 2024 (chiffres les plus récents), alors que ce montant se situait à 987 € quatre ans auparavant. L'impôt sur les propriétés bâties s'est établi à 33,17 % en 2024 (contre environ 14,92 % en 2020). La moyenne en France, approchant les 40 % et en hausse de 1,2 point en quatre ans, offre un point de comparaison éclairant. Une augmentation bien souvent mécanique, sans que la municipalité l'ait décidée : en effet, depuis la réforme de la fiscalité locale initiée par Emmanuel Macron, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes. En raison de la même loi qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle n'offre que 48 330 € de recettes en 2024, bien en deçà des quelque 1,09138 million d'euros perçus 4 ans plus tôt pour un taux stable de près de 12,14 %. La taxe ne constitue plus qu'une part résiduelle des recettes fiscales locales, bouleversant la répartition des recettes.

11:59 - Quel était le résultat de la dernière élection à Morigny-Champigny ? S'intéresser aux résultats des dernières municipales à Morigny-Champigny peut être intéressant. Au terme du premier tour à l'époque, Bernard Dionnet (Divers droite) a pris la première place en récoltant 1 083 suffrages (74,17%). À sa poursuite, Bertrand Guimard (Divers gauche) a engrangé 377 voix (25,82%). Ce triomphe au premier tour du candidat Divers droite a tué dans l'œuf toute velléité de second tour, épargnant aux électeurs un nouveau passage aux urnes. Pour ces municipales 2026 à Morigny-Champigny, cette géographie électorale constitue un point de départ particulier. La tâche s'annonce colossale ce dimanche pour les forces d'opposition face à cette victoire écrasante, face à un bloc majoritaire qui tentera de maintenir l'équilibre qui l'a fait élire.