Résultat municipale 2026 à Morigny-Champigny (91150) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Morigny-Champigny a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Morigny-Champigny, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Morigny-Champigny [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Alexandre-Stéphane HAAS
Alexandre-Stéphane HAAS (21 élus) BIEN VIVRE MORIGNY-CHAMPIGNY 		986 50,49%
  • Alexandre-Stéphane HAAS
  • Catherine COME
  • Eric CAVERS
  • Laureen FRESSARD
  • Maxime HIBERT
  • Kristell DRÉVAL
  • Jérôme LENOIR
  • Annick LHOSTE
  • Rémus-Mihai DANCÉA
  • Valérie LESIEUR
  • Jean-Charles GIRARD
  • Brigitte BARDINA
  • Frank BERNARDI
  • Séverine CLISSON
  • David COHEN
  • Cristina DELANNOY
  • Thomas CONAN
  • Lydie GAILLIÈGUE
  • Didier POUZENC
  • Myriam BASTIEN
  • Jean-Paul LANDRIEUX
Bernard DIONNET
Bernard DIONNET (6 élus) Agir 		967 49,51%
  • Bernard DIONNET
  • Laurence PERRINELLE
  • Frédéric DUSSUD
  • Valérie MAUGARD
  • Pierrick GARNIER
  • Corinne TIQUET
Participation au scrutin Morigny-Champigny
Taux de participation 58,57%
Taux d'abstention 41,43%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,47%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,14%
Nombre de votants 2 026

Source : ministère de l’Intérieur

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