Résultat de l'élection municipale 2026 à Morlaix : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Morlaix

Tête de listeListe
Olivier Bellec
Olivier Bellec Liste divers droite
Pour Morlaix
  • Olivier Bellec
  • Hélène Hetault
  • Georges Aurégan
  • Bérengère Morisset Bernard
  • Daniel Bache
  • Armelle Hamono
  • Loïc Guengant
  • Sandrine Doffenies
  • Guillaume Tréguer
  • Annick Kayemba Kay'S
  • Fabrice Bellec
  • Sylvie Le Duc
  • Jean-Charles Pouliquen
  • Christine Cadiou
  • Camille Jego
  • Jessica Mohamed
  • Alain Daniellou
  • Tiphaine Ollivier
  • Erwan Chevalier
  • Brigitte Cabioch
  • Mathis Vignard
  • Natacha Le Rousseau Duval
  • Gilles Baillet
  • Nathalie Choquer
  • Yvon Saleun
  • Pauline Bernard
  • Thomas de Roux
  • Daniela Quiviger
  • Gabriel Tanguy
  • Lilou Anselme
  • Jean-Pierre Ramaux
  • Françoise Yvon Vandreden
  • Michel Kermoal
Jean-Paul Vermot
Jean-Paul Vermot Liste d'union à gauche
Morlaix Ensemble
  • Jean-Paul Vermot
  • Catherine Treanton
  • Ismaël Dupont
  • Valérie Scattolin
  • Yvon Laurans
  • Nathalie Barnet
  • David Guyomar
  • Laëtitia Abily
  • Michael Restier
  • Catherine Milin
  • Philippe Euzen
  • Kristell Breton
  • André Laurent
  • Colette Loiseau
  • Frédéric L'Aminot
  • Marie Françoise Madec
  • Michel Beaupré
  • Marie Gallouédec
  • Glenn Le Saout
  • Konshitah Engutsamy
  • Enzo de Gregorio
  • Patricia Stéphan
  • Jérôme Plouzen
  • Françoise Queinnec
  • Camille Thomas
  • Katell Salazar
  • Ahamada Zoubeiri
  • Marlène Calviac
  • Henri Merlin Gaba Engaba
  • Justine Trehorel
  • Patrick Gambache
  • Claire Bizot
  • Vincent Le Scornet
  • Annie Bergot
  • Pascal Taverney

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Paul Vermot
Jean-Paul Vermot (26 élus) Morlaix ensemble 		2 658 54,95%
  • Jean-Paul Vermot
  • Catherine Treanton
  • Ismaël Dupont
  • Valérie Scattolin
  • Yvon Laurans
  • Laëtitia Tosser
  • David Guyomar
  • Nathalie Barnet
  • Ghislain Guengant
  • Marie Françoise Jacob Épouse Madec
  • André Laurent
  • Patricia Stéphan
  • Frédéric L'aminot
  • Elodie Postollec
  • Henri Gaba Engaba
  • Françoise Queinnec
  • Jérôme Plouzen
  • Maëla Burlot
  • Eugène Davillers
  • Edith Fer
  • Ahamada Zoubeiri
  • Elise Kerebel
  • Jolan Faucheur
  • Kristell Breton
  • Patrick Gambache
  • Katell Salazar
Agnès Le Brun
Agnès Le Brun (7 élus) Vivons morlaix ! 		2 179 45,04%
  • Agnès Le Brun
  • Jean-Charles Pouliquen
  • Annie Piriou
  • Georges Aurégan
  • Charlotte Julie
  • Christophe Stewart
  • Marie Gallouédec
Participation au scrutin Morlaix
Taux de participation 49,29%
Taux d'abstention 50,71%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 5 025

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Paul Vermot
Jean-Paul Vermot Morlaix ensemble 		1 595 36,90%
Agnès Le Brun
Agnès Le Brun Vivons morlaix ! 		1 554 35,95%
Didier Allain
Didier Allain Morlaix alternative citoyenne la gauche resolument ecologiste et solidaire 		849 19,64%
Jean-Philippe Bapceres
Jean-Philippe Bapceres Morlaix avec vous 		324 7,49%
Participation au scrutin Morlaix
Taux de participation 43,68%
Taux d'abstention 56,32%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 4 456

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Agnès Le Brun
Agnès Le Brun (25 élus) Partageons l'avenir 		3 423 51,82%
  • Agnès Le Brun
  • Bernard Guilcher
  • Marie Simon-Gallouedec
  • Georges Auregan
  • Marlène Tilly
  • Alain Tigreat
  • Annie Piriou
  • Jean-Charles Pouliquen
  • Christiane Leon
  • Yvon Premel
  • Chantal Mingam
  • Bernard Fouler
  • Charlotte Julie
  • Yvon Saleun
  • Françoise Yvon Vandreden
  • Alain Hamono
  • Muriel Guillou
  • Yann Le Gallic
  • Sonia Flis Epouse Champroux
  • Serge Moullec
  • Janick Rault Epouse Budet
  • Alain Daniellou
  • Tumaini Mulaki
  • Olivier Thomas
  • Estelle Nicolas
Jean-Paul Vermot
Jean-Paul Vermot (8 élus) Ensemble à gauche 		3 182 48,17%
  • Jean-Paul Vermot
  • Sarah Noll
  • Ismaël Dupont
  • Élisabeth Binaisse
  • Jean-Pierre Cloarec
  • Michèle Abramovicz
  • Loïc Digaire
  • Gwénaëlle Clech
Participation au scrutin Morlaix
Taux de participation 64,49%
Taux d'abstention 35,51%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,88%
Nombre de votants 6 801

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Agnès Le Brun
Agnès Le Brun Partageons l'avenir 		2 677 43,09%
Jean-Paul Vermot
Jean-Paul Vermot Morlaix coopérative et citoyenne 		2 086 33,58%
Ismaël Dupont
Ismaël Dupont Un bien vivre partagé à morlaix 		961 15,47%
Georges Bohec
Georges Bohec Morlaix bleu marine 		488 7,85%
Participation au scrutin Morlaix
Taux de participation 60,42%
Taux d'abstention 39,58%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,53%
Nombre de votants 6 373

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