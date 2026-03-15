Résultat de l'élection municipale 2026 à Morlaix : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Morlaix [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Morlaix sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Morlaix.
L'actu des élections municipales 2026 à Morlaix
13:09 - Une majorité Union de la gauche issue du résultat de la municipale de 2020 à Morlaix
Les dynamiques politiques locales sont encore à ce jour influencées par le verdict du dernier scrutin communal à Morlaix. Au terme du premier tour, Jean-Paul Vermot (Union de la gauche) a pris la première place en rassemblant 36,90% des voix. Deuxième, Agnès Le Brun (Divers droite) a capté 1 554 bulletins valides (35,95%). Le léger écart entre les premiers candidats donnait suite à un 2ème tour très flou. A défaut de majorité absolue, les dynamiques se sont donc précisées au second tour. Jean-Paul Vermot l'a finalement emporté avec 2 658 voix (54,95%), face à Agnès Le Brun rassemblant 45,04% des électeurs inscrits. La dynamique a néanmoins évolué pour aboutir à une large victoire marquée par un écart significatif. Jean-Paul Vermot a pu profiter du report de voix des électeurs Divers gauche, ajoutant 1 063 voix supplémentaires entre les deux tours. Pour ce scrutin de 2026 à Morlaix, cet équilibre offre une matrice bien particulière que certains auront sans doute à cœur de dépasser.
09:57 - Jusqu'à quelle heure voter à Morlaix (29600) ?
Tout d'abord, les horaires d’ouverture des 11 bureaux de vote de Morlaix sont les suivants : de 8 h à 18 h sans interruption. Les élections municipales sont l'occasion pour les électeurs de Morlaix de se faire entendre sur les enjeux qui affectent leur commune. À Morlaix comme ailleurs, les électeurs sont appelés à se rendre aux urnes pour désigner leur équipe municipale. Pour mémoire, Jean-Paul Vermot a remporté la mairie au second tour en 2020. Ces six années de gestion sont cette année au cœur du débat électoral. La liste de ceux qui se soumettent aux électeurs ce dimanche se trouve plus bas dans cette page. Attention, pour voter, n’oubliez pas vos papiers d'identité.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Morlaix
|Tête de listeListe
|
Olivier Bellec
Liste divers droite
Pour Morlaix
|
|
Jean-Paul Vermot
Liste d'union à gauche
Morlaix Ensemble
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean-Paul Vermot (26 élus) Morlaix ensemble
|2 658
|54,95%
|
|Agnès Le Brun (7 élus) Vivons morlaix !
|2 179
|45,04%
|
|Participation au scrutin
|Morlaix
|Taux de participation
|49,29%
|Taux d'abstention
|50,71%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|5 025
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean-Paul Vermot Morlaix ensemble
|1 595
|36,90%
|Agnès Le Brun Vivons morlaix !
|1 554
|35,95%
|Didier Allain Morlaix alternative citoyenne la gauche resolument ecologiste et solidaire
|849
|19,64%
|Jean-Philippe Bapceres Morlaix avec vous
|324
|7,49%
|Participation au scrutin
|Morlaix
|Taux de participation
|43,68%
|Taux d'abstention
|56,32%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|4 456
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Agnès Le Brun (25 élus) Partageons l'avenir
|3 423
|51,82%
|
|Jean-Paul Vermot (8 élus) Ensemble à gauche
|3 182
|48,17%
|
|Participation au scrutin
|Morlaix
|Taux de participation
|64,49%
|Taux d'abstention
|35,51%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,88%
|Nombre de votants
|6 801
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Agnès Le Brun Partageons l'avenir
|2 677
|43,09%
|Jean-Paul Vermot Morlaix coopérative et citoyenne
|2 086
|33,58%
|Ismaël Dupont Un bien vivre partagé à morlaix
|961
|15,47%
|Georges Bohec Morlaix bleu marine
|488
|7,85%
|Participation au scrutin
|Morlaix
|Taux de participation
|60,42%
|Taux d'abstention
|39,58%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,53%
|Nombre de votants
|6 373
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