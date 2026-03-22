Résultat de l'élection municipale 2026 à Mornas : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Mornas

Le deuxième tour des élections municipales à Mornas a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Gilles Favalier
Gilles Favalier Divers
Réveillons Mornas
  • Gilles Favalier
  • Sylvie Consille
  • Lucien Lafargue
  • Marie-Christine Genta
  • Sylvain Ribe
  • Amélie Margaine
  • Jean-Robert Bonnet
  • Laurie Evrard
  • Pierre Avon
  • Laura Segura
  • Hassan El Hassouni
  • Marine Demelun
  • Denis Dussargues
  • Charlotte Gonner
  • Omar Khoukhchi
  • Gwendoline Gaillard
  • Claude Chapoin
  • Carine Salido
  • Philippe Tomas
  • Sandrine Lebrun
  • Rayan Cubizolles
  • Laurence Moussas
  • Jacky Guilbert
  • Alexandra Fagay
Julien Dittmar
Julien Dittmar Divers
Mornas, avenir et traditions
  • Julien Dittmar
  • Angélique Fructus
  • Christian Ruderic
  • Sylvie Vigin
  • Anthony Cailly
  • Gisèle Noris
  • David Duval
  • Virginie Raynal
  • Sébastien Nass
  • Agnes Poupelain-Duverger
  • Tadeusz Edward Nowak
  • Kelly Le Bohec
  • José Salesse
  • Marie Radix
  • Lionel Listello
  • Jessica Fleith
  • Romain Ripert
  • Linda Bladou
  • Mathieu Le Bohec
  • Marie Jelly
  • Willy Choisnard
  • Laurena Valenduc
  • Gilles Valat
Katy Ricard
Katy Ricard Divers
Mornas... allons plus loin !
  • Katy Ricard
  • Nicolas Boyer
  • Sabrina Teyssier
  • Denis Yona
  • Aline Barouillet
  • Jean-René Vernin
  • Angélique Leggio
  • Ludovic Vidal
  • Brigitte Benigno
  • Serge Paradowski-Laporte
  • Myriam Villars
  • Didier Franzosi
  • Valérie Nguyen
  • Bastien Ferre
  • Séverine Panicucci
  • Florian Barre
  • Sandra Perez
  • Patrick Pellet
  • Audrey Pascal
  • José Cazorla
  • Isabelle Salazar-Pellet
  • Jérémie Vancoppenolle
  • Anaïs Bertrand

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Mornas

Tête de listeListe Voix % des voix
Katy RICARD
Katy RICARD (Ballotage) Mornas... allons plus loin ! 		510 37,56%
Gilles FAVALIER
Gilles FAVALIER (Ballotage) Réveillons Mornas 		458 33,73%
Julien DITTMAR
Julien DITTMAR (Ballotage) Mornas, avenir et traditions 		390 28,72%
Participation au scrutin Mornas
Taux de participation 66,07%
Taux d'abstention 33,93%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,21%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,79%
Nombre de votants 1 400

Source : ministère de l’Intérieur

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LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

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