Résultat de l'élection municipale 2026 à Mornas : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Mornas [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Mornas sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Mornas.
L'actu des élections municipales 2026 à Mornas
11:47 - Les municipales ont déjà livré un verdict instructif
Il y a une semaine à Mornas, alors que le pays a connu une démobilisation importante, le vote s'est soldé par une participation de 66,07 % localement. À l'issue du dépouillement, c'est Katy Ricard qui est arrivée en tête en récoltant 37,56 % des voix. Ensuite, Gilles Favalier est arrivé en deuxième position avec 33,73 %. Le match s'est joué dans un mouchoir de poche. La meneuse de ce scrutin a gagné ainsi une place par rapport à 2020, mais elle a enregistré une petite baisse de 6 points vis-à-vis des municipales de 2020. Du côté des autres candidats, avec 28,72 %, Julien Dittmar a gagné également le droit de potentiellement se maintenir.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Mornas
Le deuxième tour des élections municipales à Mornas a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Gilles Favalier
Divers
Réveillons Mornas
|
|
Julien Dittmar
Divers
Mornas, avenir et traditions
|
|
Katy Ricard
Divers
Mornas... allons plus loin !
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Mornas
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Katy RICARD (Ballotage) Mornas... allons plus loin !
|510
|37,56%
|Gilles FAVALIER (Ballotage) Réveillons Mornas
|458
|33,73%
|Julien DITTMAR (Ballotage) Mornas, avenir et traditions
|390
|28,72%
|Participation au scrutin
|Mornas
|Taux de participation
|66,07%
|Taux d'abstention
|33,93%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|2,21%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,79%
|Nombre de votants
|1 400
Source : ministère de l’Intérieur
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