Résultat de l'élection municipale 2026 à Morne-à-l'Eau : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Morne-à-l'Eau [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Morne-à-l'Eau sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Morne-à-l'Eau.
L'actu des élections municipales 2026 à Morne-à-l'Eau
13:09 - Élections de 2020 à Morne-à-l'Eau : un scrutin extrêmement serré
Les résultats des dernières municipales à Morne-à-l'Eau ont fourni un enseignement précieux sur les rapports de force locaux. Au soir du premier scrutin, Philipson Francfort (Divers gauche) a pris l'ascendant sur ses rivaux en recueillant 1 494 soutiens (26,27%). Dans la position du principal opposant, Jean Bardail (Divers gauche) a engrangé 26,16% des voix. Le faible écart entre les qualifiés instaurait un second tour indécis. A défaut de majorité absolue, la triangulaire du second tour a donc tranché une semaine plus tard avec 3 listes alignées. Jean Bardail l'a finalement emporté avec 2 685 bulletins (37,77%), face à Georges, Ernest Hermin s'adjugeant 2 305 électeurs (32,42%) et Philipson Francfort obtenant 2 118 électeurs inscrits (29,79%). Dans la continuité des doutes persistants du premier tour, l'élection a finalement consacré un spectaculaire changement de dynamique. Dans cette configuration, la dispersion des voix a pu jouer. Divers gauche a probablement bénéficié du report de votes des listes éliminées, récupérant 1 191 voix supplémentaires entre les deux tours. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 à Morne-à-l'Eau, cet équilibre offre une matrice bien particulière que certains voudront sans doute dépasser.
09:57 - Tenez-vous informé sur les élections municipales à Morne-à-l'Eau
Les élections municipales sont l'occasion pour les électeurs de Morne-à-l'Eau de se faire entendre sur les défis qui concernent leur territoire. À Morne-à-l'Eau et comme partout, ce scrutin local permet également de débattre des projets qui façonneront le quotidien des habitants dans les prochaines années. À titre de rappel, c'est Jean Bardail qui a remporté l'élection au deuxième tour en 2020. Ces six années de gestion sont cette année au cœur du débat électoral. La liste de ceux qui se présentent au suffrage ce dimanche est disponible ci-dessous. Les 20 bureaux de vote de la commune de Morne-à-l'Eau sont accessibles jusqu'à 18 h pour permettre aux votants de décider. Pour être informé des résultats des élections à Morne-à-l'Eau dès leur sortie, cliquez sur 'Recevoir les résultats' en haut de cette page.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Morne-à-l'Eau
|Tête de listeListe
|
Franck Garain
Liste divers gauche
ENSEMBLE POUR MORNE-A-L4EAU
|
|
Eric Manne
Liste Divers
AFMD
|
|
Patrice Resdedant
Liste divers gauche
L'AVENIR MORNALIEN
|
|
Laurence Maquiaba
Liste régionaliste
SÉ NOU KÉ FÉ-Y
|
|
Jean Bardail
Liste divers centre
MAINTENANT, ALLONS PLUS LOIN !
|
|
Georges Ernest Hermin
Liste régionaliste
L'UNITÉ EN PUISSANCE
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean Bardail (23 élus) C 'est maintenant
|2 685
|37,77%
|
|Georges, Ernest Hermin (5 élus) Ensembe pour un meilleur avenir
|2 305
|32,42%
|
|Philipson Francfort (5 élus) Francfort pour morne-a-l'eau
|2 118
|29,79%
|
|Participation au scrutin
|Morne-à-l'Eau
|Taux de participation
|55,19%
|Taux d'abstention
|44,81%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|7 438
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Philipson Francfort Francfort pour morne-a-l'eau
|1 494
|26,27%
|Jean Bardail C 'est maintenant
|1 488
|26,16%
|Georges, Ernest Hermin Ensemble pour un meilleur avenir
|1 347
|23,68%
|Ketty Labuthie La releve mornalienne
|938
|16,49%
|Léonard Jerul Lien citoyen pour le progres mornalien
|419
|7,36%
|Participation au scrutin
|Morne-à-l'Eau
|Taux de participation
|44,75%
|Taux d'abstention
|55,25%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|6 027
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean-Claude Lombion (26 élus) Mouvement populaire mornalien
|4 980
|58,27%
|
|Georges Hermin (7 élus) Morne a l'eau l'unite pour vivre
|3 565
|41,72%
|
|Participation au scrutin
|Morne-à-l'Eau
|Taux de participation
|65,90%
|Taux d'abstention
|34,10%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,54%
|Nombre de votants
|8 859
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean-Claude Lombion Mouvement populaire mornalien (mpm)
|3 064
|38,54%
|Georges Hermin Morne a l'eau l'unite pour vivre
|2 855
|35,91%
|Jean Bardail Tous ensemble pour le changement
|2 031
|25,54%
|Participation au scrutin
|Morne-à-l'Eau
|Taux de participation
|62,24%
|Taux d'abstention
|37,76%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|4,98%
|Nombre de votants
|8 367
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