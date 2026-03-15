Résultat de l'élection municipale 2026 à Morne-à-l'Eau : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Morne-à-l'Eau

Tête de listeListe
Franck Garain
Franck Garain Liste divers gauche
ENSEMBLE POUR MORNE-A-L4EAU
  • Franck Garain
  • Elodie Desir-Parseille Babeu
  • Ketty Guetty Henry Labuthie
  • Joceline Jacques Saman
  • Léonard Jerul
  • Meryle Magalie Felicianne-Phaeton
  • Jean-René Cornelie
  • Kerane Favel
  • Adelaïde Hugues Dyvrande
  • Lovely Bastin
  • Marius Melyon
  • Marie-Laure Montantin
  • André Alexis
  • Guilaine Gustave
  • Paul Rony Tazaro
  • Audrey Lengrai
  • Marie-Emile Luce
  • Skarenska Breslau
  • Saint-Louis Pascal Dagnet
  • Sidonie Manlius
  • Widjy Catogan
  • Kelsya Amadiah
  • Eiphel Petit
  • Jocelyne Thetis
  • Jean Pierre Christian Louviers
  • Chantal Danican
  • Cerdan Dunoyer
  • Geneviève Deloumeaux
  • Faustin Christian Veiron
  • Jacqueline Dessort-Valier
  • Jean-Pierre Martin Sakis Raymond
  • Lydie Berlon
  • Edouard Francietta
  • Mesmin Lesuperbe
  • Lucien Miranne
Eric Manne
Eric Manne Liste Divers
AFMD
  • Eric Manne
  • Georgette Irma Coco
  • Gérard Justin Bernard Andy
  • Odile Gladize Veiron
  • Franck Tony
  • Carole Severine Moutoussamy
  • Yannick Léon Raguel
  • Laurence Alberte Uger
  • Victor Francis Armstrong Féverel
  • Vanessa Ingrid Guillaume
  • Frédy Nelson
  • Slannie Emy Amélie Lesuperbe
  • Ulrich Miguel Baltimore
  • Anicet Marie-Paule Peccatus
  • Anthony Lionel Bolivar
  • Yellen Marie-Lourdes Veiron
  • Leslie Gaël Danquin
  • Netty Nadine Noyon
  • Mickaël Jean-Baptiste Ajinca
  • Lynsée Axelle Peccatus
  • Antoine Cyprien Sainte-Marie
  • Kathia Christiany
  • Rudy Colombo
  • Paule Franciane Troupe
  • Henrik Manne
  • Lucy Rima Massicot
  • Baptiste Patrick Vilmen
  • Désirée Elzea Daninthe
  • Philippe Mickaël Delourneaux
  • Christine Marcelle Chenilco
  • Sylvian Emmanuel Negrite
  • Marie-Ange Justine Cabriolle
  • Patrice Saturnin Ferge
  • Louise Zoé Coco
  • Naïmdhy Feverel
Patrice Resdedant
Patrice Resdedant Liste divers gauche
L'AVENIR MORNALIEN
  • Patrice Resdedant
  • Célia Bozor
  • Lambert Jean Pierre Chipan
  • Caroline Chipan
  • Olivier Ramssamy
  • Morlhan Surinon
  • Jimmy Verger
  • Krista Mathias
  • Remi Beaumont
  • Klodialy Tazaro
  • Fabien Blaise Cornelie
  • Josy Alphonsine Kichenin Ep Durimel
  • Stève Arphexad
  • Stéphanie Estangel
  • Lucien Delard
  • Méhane Guioavanna
  • Olivier Lacazette
  • Karine Guimbeau Lepers
  • Christophe Louis Cortin
  • Isabelle Maquiaba
  • Roddy Hubert Romelle
  • Ericka Germe
  • Mendhy Lemaitre
  • Sylvie Edmonde Borilla
  • Joël Simeon
  • Alice Simeon
  • Driss Noah Morand
  • Jada Lucie Malezieu
  • Richard Bieques
  • Sabine Balegant
  • Alain Piddar
  • Murielle Guillaume
  • Philippe Alzire
Laurence Maquiaba
Laurence Maquiaba Liste régionaliste
SÉ NOU KÉ FÉ-Y
  • Laurence Maquiaba
  • Benoît Servant
  • Carole Cabarrus
  • Charly Marc Annicette
  • Fabienne Magnat
  • Pierre Alphonse
  • Gaëlle Desbois
  • Miguel Garin
  • Rebecca Negoce
  • Williams Max Haguy
  • Sandra Eustache
  • Jean-Paul Barail
  • Annie Nathalie Garimede
  • Charles Cortin
  • Murielle Fleurival
  • David Adelaide
  • Julie Garimede
  • Serge Surinon
  • Gabrielle Maquiaba
  • Elie Serge Uranie
  • Odile Philomene Trebeau
  • Miguel Parvin
  • Anna Rosemond
  • Alain Cornelie
  • Rosy Cafait
  • Frédéric Plumain
  • Gladys Mapolin
  • Jean Bernard Valcy
  • Isabelle Gustave
  • Sylvio Cornelie
  • Josephe Gandel
  • Richard Fritz Gayan
  • Simonne Silvestre
Jean Bardail
Jean Bardail Liste divers centre
MAINTENANT, ALLONS PLUS LOIN !
  • Jean Bardail
  • Maryse Ubald
  • Joubert Luce
  • Annette Rosan
  • Jean-Louis Bonte
  • Nadia Negrit
  • Jean Dartron
  • Sylvie Rhinan
  • Fabrice Jasaron
  • Charlise Delmestre
  • Jimmy Geoffroy
  • Laure Phaeton
  • Jacques Blombou
  • Alberte Danquin
  • Ruddy Pensedent
  • Béatrix Gazon
  • David Alphonse
  • Astrid Arconte
  • Francius Marie
  • Marcienne Arphexad
  • Claude Jacobin
  • Madly Jasmin
  • Julien Marinette
  • Francine Fleret
  • Christian Colombo
  • Sabrina Lucie Divialle
  • Olivier Jouenne
  • Charlène Roche
  • Yohan Coipel
  • Laura Alexis
  • Jérémy Somaï-Ganga
  • Ciderella Lomba
  • Dominique Carien
  • Corinne Isabelle Manette
  • Manuel Thicot
Georges Ernest Hermin
Georges Ernest Hermin Liste régionaliste
L'UNITÉ EN PUISSANCE
  • Georges Ernest Hermin
  • Huguette Sourhou
  • Félix Julien Gonfier
  • Viviane Corinne Gustave
  • Athanase Marius Filomin
  • Aristide Katy Phaeton
  • Anastase Basile Séfétius
  • Aurélie Maximilienne Vertot
  • Mikael Emmanuel Hervé Lech
  • Prisca Lucette Schira
  • Charles Merlo
  • Léa Alice Helan
  • Alain Aurélie Nangis
  • Myriam François
  • Jimmy Eustache
  • Diana Tony
  • Martial Mathieu Corantin
  • Christiane Florentine Lama
  • Jean-Claude Pelerin
  • Justine Cynthia Romelle
  • Edouard Denis Fabri
  • Marie-Chantal Jacques
  • Maurice Zoé Matou
  • Marie-Claude Josèphe Edwiges
  • Cédric Alain Barbier
  • Suzie Macbeth
  • Claudel Joel Clotilde
  • Jocelyne Irma Port-Lis
  • Audrey Armand Abon
  • Franciane Gaëtane Lakmy
  • Christophe Max Brinvillier
  • Françoise Méresse Cupit
  • Aurélien Zieben
  • Julienne Alice Bangout-Resissal
  • Marcel Bruno Faber

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean Bardail
Jean Bardail (23 élus) C 'est maintenant 		2 685 37,77%
  • Jean Bardail
  • Sandra Manette
  • Joubert Luce
  • Sylvie Rhinan
  • Jean Dartron
  • Nadia Negrit
  • Klebert Blanche-Marie
  • Roselyne Cardoville
  • Jacques Blombou
  • Charlise Delmestre
  • Fabrice Jasaron
  • Béatrix Gazon
  • Jimmy Geoffroy
  • Annette Vitalis
  • Jean-Louis Bonte
  • Anaïs Emmanuel
  • Eric Manne
  • Jacqueline Lusine
  • Xavier Foucan
  • Alberte Danquin
  • Francius Marie
  • Madly Jasmin
  • Christian Colombo
Georges, Ernest Hermin
Georges, Ernest Hermin (5 élus) Ensembe pour un meilleur avenir 		2 305 32,42%
  • Georges, Ernest Hermin
  • Victoire Jasmin
  • Ketty Labuthie
  • Michelle, Berthe Zenon
  • André Alexis
Philipson Francfort
Philipson Francfort (5 élus) Francfort pour morne-a-l'eau 		2 118 29,79%
  • Philipson Francfort
  • Maryse Ubald
  • Léonard Jerul
  • Marcienne Arphexad
  • Jean-Rene Cornelie
Participation au scrutin Morne-à-l'Eau
Taux de participation 55,19%
Taux d'abstention 44,81%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 7 438

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Philipson Francfort
Philipson Francfort Francfort pour morne-a-l'eau 		1 494 26,27%
Jean Bardail
Jean Bardail C 'est maintenant 		1 488 26,16%
Georges, Ernest Hermin
Georges, Ernest Hermin Ensemble pour un meilleur avenir 		1 347 23,68%
Ketty Labuthie
Ketty Labuthie La releve mornalienne 		938 16,49%
Léonard Jerul
Léonard Jerul Lien citoyen pour le progres mornalien 		419 7,36%
Participation au scrutin Morne-à-l'Eau
Taux de participation 44,75%
Taux d'abstention 55,25%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 6 027

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Claude Lombion
Jean-Claude Lombion (26 élus) Mouvement populaire mornalien 		4 980 58,27%
  • Jean-Claude Lombion
  • Victoire Jasmin
  • Jean Bardail
  • Marcienne Lormel Épse. Arphexad
  • Philipson Francfort
  • Nadia Negrit
  • Ketty Labuthie
  • Charlise Delmestre
  • Léonard Jerul
  • Marie Foucan
  • Patrick Cornelie
  • Roselyne Cardoville
  • Jean Dartron
  • Dolorès Belair
  • Edmond Marcel
  • Laure Phaeton
  • Aurel Mirre
  • Florise Canvot Épse. Vincent
  • Edouard Francietta
  • Annette Presse
  • Joubert Luce
  • Marie-Chantale Saint-Sauveur
  • Patrice Resdedant
  • Annick Vanony
  • Judex Laclusse
  • Marie-Christine Nannette
Georges Hermin
Georges Hermin (7 élus) Morne a l'eau l'unite pour vivre 		3 565 41,72%
  • Georges Hermin
  • Sandra Manette
  • Klebert Blanche-Marie
  • Michelle Makaïa-Zenon
  • Favrot Davrain
  • Sabrina Gares
  • Florimond Deloumeaux
Participation au scrutin Morne-à-l'Eau
Taux de participation 65,90%
Taux d'abstention 34,10%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,54%
Nombre de votants 8 859

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Claude Lombion
Jean-Claude Lombion Mouvement populaire mornalien (mpm) 		3 064 38,54%
Georges Hermin
Georges Hermin Morne a l'eau l'unite pour vivre 		2 855 35,91%
Jean Bardail
Jean Bardail Tous ensemble pour le changement 		2 031 25,54%
Participation au scrutin Morne-à-l'Eau
Taux de participation 62,24%
Taux d'abstention 37,76%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 4,98%
Nombre de votants 8 367

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