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19:21 - Analyse socio-économique de Morne-à-l'Eau : perspectives électorales En pleine campagne électorale municipale, Morne-à-l'Eau se présente comme une commune dynamique et animée. Avec ses 15 839 habitants, cette commune est perçue comme un symbole d'ouverture. Ses 814 entreprises attestent une activité entrepreneuriale favorable, tandis que son tissu social se compose de 4 462 familles, reflétant une communauté diversifiée. Le pourcentage de familles possédant au moins une automobile (53,06%) montre le poids des questions de transport et d'aménagement routier dans les préoccupations des votants. La population étrangère de 481 personnes (3,04%) apporte une richesse culturelle inestimable. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 17 507 euros/an, la commune dévoile un pourcentage de demandeurs d'emploi de 23,59%, annonçant une situation économique en demi-teinte. Ainsi, à Morne-à-l'Eau, les enjeux locaux rejoignent ceux de l'Hexagone.

17:57 - Morne-à-l'Eau : des élections marquées par la poussée RN Le parti d'extrême droite ne figurait pas dans les listes qui comptent lors de l'élection municipale à Morne-à-l'Eau il y a 6 ans. À l'occasion de l'élection présidentielle en 2022, Marine Le Pen engrangeait 18,03% des suffrages lors du tour préliminaire, puis l'emportait sur Emmanuel Macron sur le plan local avec 72,67% lors du tour final. Les législatives dans la foulée avaient accordé 7,51% au parti lepéniste au tour 1. Un score trop faible, à Morne-à-l'Eau comme dans la circonscription, pour pouvoir se maintenir au second round. Le résultat de la liste du président du RN Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 28,04% lors du choc des européennes 2024, avant la dissolution qui ramènera les électeurs aux urnes au bout d'un mois. Le parti d'extrême droite réalisait un score marginal à ce stade.

16:58 - Municipales : les chiffres de l'abstention à Morne-à-l'Eau L'absence ou non d'électeurs dans les bureaux de vote à Morne-à-l'Eau sera l'un des tournants de ces élections municipales. Six ans avant l'élection de ce dimanche, le premier tour de l'élection municipale avait été marqué par une abstention de 55,25 %, un niveau conforme aux 55,3 % du pays (la participation se limitant à 44,75 %), la pandémie du Covid ayant fortement impacté l'événement. La course à l'Élysée en 2022 a cependant été marquée par une abstention à 60,27 % dans la ville (et donc 39,73 % de participation). Le taux d'abstention aux élections législatives est passé pour sa part de 78,84 % en 2022 à seulement 72,16 % au premier tour en 2024. Un mois plus tôt, l'abstention aux européennes s'était pour sa part fixée à 89,79 % (contre 48,51 % en France). Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une ville souvent détournée des bureaux de vote.

15:59 - Le vote de Morne-à-l'Eau nettement ancré à gauche en 2024 Lors du scrutin législatif de juin 2024, les votants de Morne-à-l'Eau accordaient leurs suffrages à Olivier Serva (Divers gauche) avec 53,61% au premier tour. Le vote décisif du second tour a entériné cette tendance, Olivier Serva culminant à 81,78% des suffrages exprimés sur place. Lors des élections européennes une vingtaine de jours plus tôt, le podium à Morne-à-l'Eau s'était cette fois dessiné autour de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (28,04%), en première position devant Valérie Hayer (19,90%) et Manon Aubry (14,42%). De quoi se dire qu'entre 2022 et 2024, les résultats d'élections se sont suivis et ressemblés.

14:57 - Morne-à-l'Eau affichait un équilibre complexe il y a 4 ans La physionomie politique de Morne-à-l'Eau laisse apparaître une ville politiquement partagée. Au premier tour de l'élection du chef de l'Etat en effet, les citoyens de Morne-à-l'Eau accordaient leur confiance à Jean-Luc Mélenchon à hauteur de 58,83%, surpassant ainsi Marine Le Pen qui terminait à 18,03%. Au terme du ballottage, les urnes affichaient 72,67% pour Marine Le Pen, contre 27,33% en faveur d'Emmanuel Macron. Concernant l'élection des députés de 2022, les votants de Morne-à-l'Eau plébiscitaient Olivier Serva (DVG) avec 89,25% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 100,00% des suffrages.

12:58 - La commune a-t-elle augmenté les impôts locaux à Morne-à-l'Eau ? À Morne-à-l'Eau, où la fiscalité locale s'est alourdie entre 2020 et 2024, le taux de la taxe d'habitation est passé à près de 20,97 % en 2024 (relevé le plus récent), générant une recette de 773 840 €, loin des quelque 2,50397 millions d'euros enregistrés en 2020. Abolie pour les résidences principales depuis le 1er janvier 2023 suite à la réforme de la fiscalité locale, cette taxe est désormais limitée à sa plus simple expression, ce qui a pu bouleverser l'équilibre financier. La manne fiscale sur le foncier bâti a souvent été mobilisée pour compenser. Son taux à Morne-à-l'Eau a évolué pour se fixer à un peu moins de 62,54 % en 2024 (contre 37,27 % en 2020). Attention néanmoins : cette augmentation est la plupart du temps automatique. L'État a en effet transféré la part de taxe foncière auparavant perçue par les départements aux communes depuis la réforme. Au bout du compte, le produit fiscal par ménage à Morne-à-l'Eau s'est établi à 836 € en 2024 (contre 634 € en 2020).

11:59 - Élections de 2020 à Morne-à-l'Eau : un scrutin extrêmement serré Les résultats des dernières municipales à Morne-à-l'Eau ont fourni un enseignement précieux sur les rapports de force locaux. Au soir du premier scrutin, Philipson Francfort (Divers gauche) a pris l'ascendant sur ses rivaux en recueillant 1 494 soutiens (26,27%). Dans la position du principal opposant, Jean Bardail (Divers gauche) a engrangé 26,16% des voix. Le faible écart entre les qualifiés instaurait un second tour indécis. A défaut de majorité absolue, la triangulaire du second tour a donc tranché une semaine plus tard avec 3 listes alignées. Jean Bardail l'a finalement emporté avec 2 685 bulletins (37,77%), face à Georges, Ernest Hermin s'adjugeant 2 305 électeurs (32,42%) et Philipson Francfort obtenant 2 118 électeurs inscrits (29,79%). Dans la continuité des doutes persistants du premier tour, l'élection a finalement consacré un spectaculaire changement de dynamique. Dans cette configuration, la dispersion des voix a pu jouer. Divers gauche a probablement bénéficié du report de votes des listes éliminées, récupérant 1 191 voix supplémentaires entre les deux tours. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 à Morne-à-l'Eau, cet équilibre offre une matrice bien particulière que certains voudront sans doute dépasser.