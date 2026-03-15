Résultat municipale 2026 à Morne-à-l'Eau (97111) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Morne-à-l'Eau a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Morne-à-l'Eau, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Morne-à-l'Eau [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean BARDAIL
Jean BARDAIL (27 élus) MAINTENANT, ALLONS PLUS LOIN ! 		3 632 53,55%
  • Jean BARDAIL
  • Maryse UBALD
  • Joubert LUCE
  • Annette ROSAN
  • Jean-Louis BONTE
  • Nadia NEGRIT
  • Jean DARTRON
  • Sylvie RHINAN
  • Fabrice JASARON
  • Charlise DELMESTRE
  • Jimmy GEOFFROY
  • Laure PHAETON
  • Jacques BLOMBOU
  • Alberte DANQUIN
  • Ruddy PENSEDENT
  • Béatrix GAZON
  • David ALPHONSE
  • Astrid ARCONTE
  • Francius MARIE
  • Marcienne ARPHEXAD
  • Claude JACOBIN
  • Madly JASMIN
  • Julien MARINETTE
  • Francine FLERET
  • Christian COLOMBO
  • Sabrina Lucie DIVIALLE
  • Olivier JOUENNE
Franck GARAIN
Franck GARAIN (4 élus) ENSEMBLE POUR MORNE-A-L4EAU 		1 486 21,91%
  • Franck GARAIN
  • Elodie DESIR-PARSEILLE BABEU
  • Ketty Guetty Henry LABUTHIE
  • Joceline JACQUES SAMAN
Laurence MAQUIABA
Laurence MAQUIABA (1 élu) SÉ NOU KÉ FÉ-Y 		722 10,65%
  • Laurence MAQUIABA
Georges Ernest HERMIN
Georges Ernest HERMIN (1 élu) L'UNITÉ EN PUISSANCE 		659 9,72%
  • Georges Ernest HERMIN
Eric MANNE
Eric MANNE AFMD 		157 2,31%
Patrice RESDEDANT
Patrice RESDEDANT L'AVENIR MORNALIEN 		126 1,86%
Participation au scrutin Morne-à-l'Eau
Taux de participation 51,42%
Taux d'abstention 48,58%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,58%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,68%
Nombre de votants 7 084

Source : ministère de l’Intérieur

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