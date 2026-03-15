Résultat de l'élection municipale 2026 à Morsang-sur-Orge : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Morsang-sur-Orge [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Morsang-sur-Orge sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Morsang-sur-Orge.
L'actu des élections municipales 2026 à Morsang-sur-Orge
13:09 - Retour sur les résultats des municipales de 2020 à Morsang-sur-Orge
Les rapports de force politiques locaux en 2026 sont encore aujourd'hui déterminés par l'issue du dernier scrutin municipal à Morsang-sur-Orge. Lors du premier rendez-vous avec les urnes, Marie-Claire Arasa (Divers gauche) a fait la course en tête en obtenant 1 864 soutiens (33,04%). Deuxième, Marianne Duranton (Union des Démocrates et Indépendants) a engrangé 1 526 bulletins valides (27,05%). Le tableau s'est enrichi de la candidature de Gilles Marsollas (Divers droite), s'adjugeant 974 électeurs (17,26%). Une large diférence donc. A défaut de majorité absolue, les dynamiques se sont donc précisées au second tour avec 3 listes qualifiées. Marianne Duranton l'a finalement emporté avec 53,31% des suffrages, face à Marie-Claire Arasa qui a obtenu 46,68% des électeurs inscrits. Les reports de voix ont été un facteur clé, rendant possible un basculement radical du scrutin. La multitude de choix a pu disperser les électeurs. Union des Démocrates et Indépendants a sans doute tiré parti du report de voix des listes éliminées, sécurisant 899 voix supplémentaires entre les deux tours. L'opposition se doit de créer des réserves bien plus solides dès le premier tour ce dimanche soir, face à un bloc majoritaire qui misera sur son bilan pour conserver son avance.
09:57 - Les horaires d'ouverture des bureaux de vote à Morsang-sur-Orge
Pour voter, les votants de la ville ont la possibilité de se rendre dans l’isoloir entre 8 h et 20 h, horaires d’ouverture des 17 bureaux de vote de Morsang-sur-Orge. Les élections municipales offrent la possibilité aux 13 688 électeurs de Morsang-sur-Orge de se faire entendre sur la manière dont est gérée leur localité. À Morsang-sur-Orge et ailleurs, cette journée électorale doit permettre aux citoyens de faire entendre leur voix sur les orientations futures de la commune. Pour rappel, Marianne Duranton (Union des Démocrates et Indépendants) a conquis la mairie au second tour en 2020. Quel bilan les électeurs peuvent-ils tirer de ces six années de mandat ? La liste de ceux qui veulent entrer dans le prochain conseil municipal est affichée plus bas. N'oubliez pas de vous munir d'une pièce d'identité pour voter.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Morsang-sur-Orge
|Tête de listeListe
|
Kahina Naït-Kaci
Liste divers centre
MORSANG-SUR-ORGE TERRITOIRE D'ESPOIRS
|
|
Marianne Duranton
Liste d'union au centre
Morsang Ville à Vivre
|
|
Marie-Claire Arasa
Liste d'union à gauche
MORSANG EN MIEUX
|
|
Tariq Aït-Mohamed
Liste divers gauche
J'AIME MORSANG
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Marianne Duranton (27 élus) Morsang ville a vivre
|2 763
|53,31%
|
|Marie-Claire Arasa (8 élus) Morsang pour tous tous pour morsang
|2 419
|46,68%
|
|Gilles Marsollas 100% morsang
|0
|0,00%
|Participation au scrutin
|Morsang-sur-Orge
|Taux de participation
|38,40%
|Taux d'abstention
|61,60%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|5 392
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Marie-Claire Arasa Morsang pour tous tous pour morsang
|1 864
|33,04%
|Marianne Duranton Morsang ville a vivre
|1 526
|27,05%
|Gilles Marsollas 100% morsang
|974
|17,26%
|Patrick Bardon Morsang en commun
|930
|16,48%
|David Tini Rendez-nous morsang !
|346
|6,13%
|Participation au scrutin
|Morsang-sur-Orge
|Taux de participation
|41,49%
|Taux d'abstention
|58,51%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|5 820
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Marjolaine Rauze (27 élus) Morsang c'est vous
|4 146
|53,39%
|
|Marianne Duranton (8 élus) Ensemble agissons pour morsang
|3 619
|46,60%
|
|Participation au scrutin
|Morsang-sur-Orge
|Taux de participation
|58,47%
|Taux d'abstention
|41,53%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|4,85%
|Nombre de votants
|8 161
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