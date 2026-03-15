Résultat de l'élection municipale 2026 à Morsang-sur-Orge : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Morsang-sur-Orge

Tête de listeListe
Kahina Naït-Kaci
Kahina Naït-Kaci Liste divers centre
MORSANG-SUR-ORGE TERRITOIRE D'ESPOIRS
  • Kahina Naït-Kaci
  • Alexandre Martins
  • Isabelle Giarrizzo
  • Jordan Gonçalves
  • Deborah Mirkovic
  • Yusuf Yakut
  • Claudette Liestal
  • Djamel Benchikh-Dib
  • Chahinez Aimé
  • Faouzi Bouha
  • Houria Khirat
  • Mustapha Naït-Abdellah
  • Daniela Petrovic
  • Ramazan Karakaya
  • Fadila Ndiaye
  • Bayram Sener
  • Djene Diarra
  • Evliya Tokmak
  • Aline Rimbeau
  • David Karsenti
  • Kaidiatou Sissoko
  • Redwan Haddouche
  • Catherine Roland
  • Gérard Lliso
  • Yamina Boulila
  • Mehdi Amari
  • Yvette Lefèvre
  • Adam Mrabet
  • Akilla Khirat
  • Philippe Legretard
  • Elodie Hervé
  • Yacine Bakkouche
  • Hadda Hocini
  • Gata Keita
  • Nadège Clermont
Marianne Duranton
Marianne Duranton Liste d'union au centre
Morsang Ville à Vivre
  • Marianne Duranton
  • Augustin Dumas
  • Florence Lebouc
  • Didier Charnet
  • Elisabeth Rolando
  • Stéphane Guenver
  • Vanessa Malonga
  • Florent Beurdeley
  • Dominique Deschamps
  • Amine Belala
  • Gwladys Albertini
  • Alain Bouillé
  • Laurence Benedetti
  • François Champon
  • Julie Udron
  • Sebastien Le Gall
  • Isabelle Mallet
  • Fernando Magalhaes
  • Océane Pion
  • Thierry Plattard
  • Sylvie Da Paixao
  • Lucas Darius
  • Virginie Buisson
  • Bruno Siwatala
  • Isabelle Da Silva
  • Noël Santi
  • Malgorzata Jozefko
  • Ilyes El Bermil
  • Florence Hilbert
  • Marc Thuillier
  • Audrey Samson
  • Mehdi Brahimi
  • Isabelle Wurmser
  • Rémi Guyon
  • Camille Pelisse Laudillay
  • Jacques Perez
  • Brigitte Hochart
Marie-Claire Arasa
Marie-Claire Arasa Liste d'union à gauche
MORSANG EN MIEUX
  • Marie-Claire Arasa
  • Jean-Michel Brun
  • Maëva Silva
  • Erik Villeger
  • Véronique Laétita Koob
  • Garrel Noupeu Caudoux
  • Lisa Rouillard
  • Diego Silva
  • Viviane Van-Assche
  • Boualem Bousba
  • Sarra Sebaoui
  • Cédric Lentz
  • Flora Amalia Artero
  • Lionel Da Silva
  • Linda Sahridj
  • Thomas Bigorgne
  • Caroline Saint-Hilaire
  • Beugré-Christian Saül
  • Gao Su Cha
  • Olivier Dabin
  • Maïmouna N'Diaye
  • Ercmann Baptiste
  • Méline Laly Magloire
  • Lyes Bouaboud
  • Emma Cherville
  • Didier Bonvallet
  • Muriel Lemaire
  • Pierre Jacques
  • Mercédès Alias Le Male
  • Stéphane Perderau
  • Mahdia Mouheb
  • Alain Debonnet
  • Sarah Segor
  • Frédéric Souchu
  • Laurianne Michot
  • Noah Waxin
  • Marlène Latour
Tariq Aït-Mohamed
Tariq Aït-Mohamed Liste divers gauche
J'AIME MORSANG
  • Tariq Aït-Mohamed
  • Karine Dumont
  • Julien Caley
  • Christine Girard
  • Oumar N'Diaye
  • Fadila Khiati
  • Mathias Latour
  • Mallory Mallard
  • Filipe de Magalhaes
  • Suzie Mossot
  • Hamza Afkir
  • Maryse Georges
  • Christian N'Douna
  • Rachida Radouani
  • Eddy Pechinez
  • Ines Oussaïdi
  • Hamza Marzouk
  • Bettina Virion
  • Omar Aït-Mohamed
  • Claudine Bailly
  • Olivier David Coradin
  • Django Drame
  • Dimitri Facthum
  • Alice Gabrielle Coradin
  • Malouma Camara
  • Valerie Quelha
  • Esaïe Jose
  • Mya Laurence Guenoun
  • Pascal Castillo
  • Lana Dumont
  • Aaron Mbala
  • Salma Marzouk
  • Kevin Ayrault
  • Michèle Vires
  • Lucas Herselin

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Marianne Duranton
Marianne Duranton (27 élus) Morsang ville a vivre 		2 763 53,31%
  • Marianne Duranton
  • Didier Charnet
  • Florence Lebouc
  • Choukri Dehane
  • Elisabeth Rolando
  • Augustin Dumas
  • Virginie Buisson
  • Marc Conilleau
  • Karine Nachtergaele
  • Axel Douailly
  • Dominique Deschamps
  • Patrick Lefebvre
  • Isabelle Mallet
  • Jacques Perez
  • Brigitte Hochart
  • Thibault Manchon
  • Sylvie Da Paixao
  • Pierre Moreau
  • Isabelle Da Silva
  • Florent Beurdeley
  • Béatrice Guyon
  • Mario Soave
  • Nelly Regeamortel
  • Boubou Sow
  • Nicole Lebeau
  • Théophile Le Guern
  • Vanessa Malonga
Marie-Claire Arasa
Marie-Claire Arasa (8 élus) Morsang pour tous tous pour morsang 		2 419 46,68%
  • Marie-Claire Arasa
  • Jean-Michel Brun
  • Maïmouna N'diaye
  • Sébastien Le Potier
  • Marlène Latour
  • Thierry Luciani
  • Emmanuelle Miranda
  • Yannick Lemaire
Gilles Marsollas
Gilles Marsollas 100% morsang 		0 0,00%
Participation au scrutin Morsang-sur-Orge
Taux de participation 38,40%
Taux d'abstention 61,60%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 5 392

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Marie-Claire Arasa
Marie-Claire Arasa Morsang pour tous tous pour morsang 		1 864 33,04%
Marianne Duranton
Marianne Duranton Morsang ville a vivre 		1 526 27,05%
Gilles Marsollas
Gilles Marsollas 100% morsang 		974 17,26%
Patrick Bardon
Patrick Bardon Morsang en commun 		930 16,48%
David Tini
David Tini Rendez-nous morsang ! 		346 6,13%
Participation au scrutin Morsang-sur-Orge
Taux de participation 41,49%
Taux d'abstention 58,51%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 5 820

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Marjolaine Rauze
Marjolaine Rauze (27 élus) Morsang c'est vous 		4 146 53,39%
  • Marjolaine Rauze
  • Jean-Michel Brun
  • Marie-Christine Carvalho
  • Gaëtan Ziga
  • Marion Lenfant
  • Emmanuel Pranal
  • Caroline Saint Hilaire
  • David Ammar
  • Noémie Hazout
  • Patrice Lafage
  • Marie-Claire Arasa
  • Philippe Dudiot
  • Arlette Bouchon
  • Fédérico Montoya
  • Isabelle Saint Felix
  • Pierre Bordes
  • Céline Marsal
  • Stéphane Guenver
  • Isabelle Lepers
  • Philippe Fourret
  • Dominique Loichot
  • Jean Berthou
  • Pascale Giovannini
  • Gérard Van Leeuw
  • Elisabeth Lemperriere
  • Richard Laurent
  • Emmanuelle Leullier
Marianne Duranton
Marianne Duranton (8 élus) Ensemble agissons pour morsang 		3 619 46,60%
  • Marianne Duranton
  • Gilles Marsollas
  • Kahina Naït-Kaci
  • Laurent Govignon
  • Monique Baqué-Viardin
  • Didier Charnet
  • Florence Lebouc
  • Birahim Dicko
Participation au scrutin Morsang-sur-Orge
Taux de participation 58,47%
Taux d'abstention 41,53%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 4,85%
Nombre de votants 8 161

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