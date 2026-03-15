Résultat municipale 2026 à Morsang-sur-Orge (91390) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Morsang-sur-Orge a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Morsang-sur-Orge, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Morsang-sur-Orge [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Marianne DURANTON
Marianne DURANTON (28 élus) Morsang Ville à Vivre 		3 502 53,84%
  • Marianne DURANTON
  • Augustin DUMAS
  • Florence LEBOUC
  • Didier CHARNET
  • Elisabeth ROLANDO
  • Stéphane GUENVER
  • Vanessa MALONGA
  • Florent BEURDELEY
  • Dominique DESCHAMPS
  • Amine BELALA
  • Gwladys ALBERTINI
  • Alain BOUILLÉ
  • Laurence BENEDETTI
  • François CHAMPON
  • Julie UDRON
  • Sebastien LE GALL
  • Isabelle MALLET
  • Fernando MAGALHAES
  • Océane PION
  • Thierry PLATTARD
  • Sylvie DA PAIXAO
  • Lucas DARIUS
  • Virginie BUISSON
  • Bruno SIWATALA
  • Isabelle DA SILVA
  • Noël SANTI
  • Malgorzata JOZEFKO
  • Ilyes EL BERMIL
Marie-Claire ARASA
Marie-Claire ARASA (5 élus) MORSANG EN MIEUX 		1 966 30,23%
  • Marie-Claire ARASA
  • Jean-Michel BRUN
  • Maëva SILVA
  • Erik VILLEGER
  • Véronique Laétita KOOB
Tariq AÏT-MOHAMED
Tariq AÏT-MOHAMED (2 élus) J'AIME MORSANG 		762 11,72%
  • Tariq AÏT-MOHAMED
  • Karine DUMONT
Kahina NAÏT-KACI
Kahina NAÏT-KACI MORSANG-SUR-ORGE TERRITOIRE D'ESPOIRS 		274 4,21%
Participation au scrutin Morsang-sur-Orge
Taux de participation 52,88%
Taux d'abstention 47,12%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,57%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,18%
Nombre de votants 6 758

Source : ministère de l’Intérieur

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