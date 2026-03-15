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19:21 - Morsang-sur-Orge : l'importance de comprendre sa population pour prédire les élections En marge des municipales, Morsang-sur-Orge foisonne de diversité et d'activités. Avec ses 21 161 habitants, cette agglomération se présente comme un symbole d'ouverture. Ses 1 299 entreprises attestent une activité entrepreneuriale prospère, tandis que son tissu social se compose de 5 858 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Dans l'agglomération, 22,13% de la population est âgée de moins de 15 ans, et 7,06% sont des personnes âgées, ce qui pourrait avoir un effet sur les orientations des directives en matière d'éducation et de santé. Avec 3 282 résidents étrangers et un taux de population immigrée de 19,42%, Morsang-sur-Orge se classe comme un exemple de pluriculturalisme. Dans cette diversité sociale, près de 31,58% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 476,06 € pourrait devenir un obstacle financier pour la ville. À Morsang-sur-Orge, où les moins de 30 ans représentent 39% de la population, les élections sont l'opportunité d'un avenir en communion.

17:57 - Le Rassemblement national lors des derniers scrutins à Morsang-sur-Orge Le mouvement nationaliste ne pesait que marginalement lors du scrutin municipal à Morsang-sur-Orge en 2020. Lors de la course à l'Élysée en 2022, Marine Le Pen amassait 20,13% des bulletins exprimés lors du premier round, puis s'inclinait face à Emmanuel Macron dans la ville avec 38,37% lors du tour final. Les législatives de 2022 avaient réservé 17,56% au représentant du parti lors du premier tour. Un score trop faible, à Morsang-sur-Orge comme dans la circonscription, pour pouvoir se maintenir au second tour. Le score de la liste de Jordan Bardella culminera ensuite à 28,73% lors du scrutin européen, juste avant la dissolution. Les législatives de 2024 donneront, lors du premier dimanche de scrutin, un résultat de 30,80% pour le parti à la flamme. Qualifié cette fois, contrairement à 2022, il terminera avec 41,66% le dimanche suivant.

16:58 - Morsang-sur-Orge classée chez les abstentionnistes avant ces municipales En 2020, la participation à Morsang-sur-Orge s'était établie à 41,49 % au premier tour, un niveau conforme à la tendance du pays, représentant 5 820 votants, nombre d'électeurs ayant renoncé à se déplacer à cause du Covid-19. À l'occasion de la présidentielle 2022, ce sont cependant 9 907 habitants qui ont voté au premier tour, soit 72,53 % de participation. La mobilisation atteignait pour sa part 46,80 % lors des élections européennes. Lors des législatives qui ont immédiatement suivi en 2024, elle a fortement progressé pour atteindre 63,25 %, contre seulement 43,82 % en 2022. Cette photographie des urnes depuis six ans révèle que le territoire s'affirme comme une commune en déficit de participation. Dans le cadre des élections municipales à Morsang-sur-Orge, cette réalité aura en définitive un rôle clé sur les résultats.

15:59 - Ce qu'il faut retenir des élections d'il y a deux ans à Morsang-sur-Orge Le panorama politique de Morsang-sur-Orge a évolué lors de la grande année électorale de 2024. Si deux ans plus tôt la commune esquissait une terre résolument de gauche, elle s'est semble-t-il positionnée dès lors comme un territoire aux votes hétérogènes. Lors des élections européennes, le podium à Morsang-sur-Orge s'était en effet dessiné autour de l'équipe de Jordan Bardella (28,73%), en première position devant la liste 'LFI - Union populaire' de Manon Aubry (18,58%) et la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer (11,56%). Quelques semaines plus tard, les élections législatives à Morsang-sur-Orge avaient ensuite propulsé aux avants-postes Antoine Léaument (Union de la gauche) avec 37,49% au premier tour, devant Michael Amand (Rassemblement National) avec 30,80%. Le second round n'a pas changé grand chose, Antoine Léaument culminant à 58,34% des votes sur place.

14:57 - Morsang-sur-Orge : coup d'oeil sur les résultats clés de la dernière présidentielle Lors du scrutin législatif de 2022, les votants de Morsang-sur-Orge soutenaient en priorité Antoine Léaument (Nupes) avec 37,88% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 54,27% des suffrages. Au printemps 2022, la première étape de la présidentielle à Morsang-sur-Orge quelques semaines plus tôt plaçait Jean-Luc Mélenchon en pole position avec 29,92% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron engrangeait 23,89%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 61,63% pour Emmanuel Macron, contre 38,37% en faveur de Marine Le Pen. Cette analyse des scrutins de 2022 révèle donc que Morsang-sur-Orge se positionne comme une localité où la gauche domine largement.

12:58 - La municipalité a-t-elle contenu la fiscalité locale à Morsang-sur-Orge ? À Morsang-sur-Orge, où les taxes locales ont reculé entre 2020 et 2024, le taux de la taxe d'habitation s'est fixé à 17,98 % en 2024 (chiffres les plus récents), rapportant à la ville 206 900 euros la même année. Une somme loin des quelque 6,17497 millions d'euros (6 174 970 € très exactement) récoltés en 2020. Son abolition pour les résidences principales en 2023, suite à une réforme d'Emmanuel Macron, a fait qu'elle ne constitue dorénavant plus qu'une fraction marginale des recettes fiscales locales, ce qui a transformé la répartition des recettes. La fiscalité sur les propriétés bâties a bien souvent compensé cette baisse de recettes. Le taux communal à Morsang-sur-Orge a évolué pour se fixer à 36,20 % en 2024 (contre 19,83 % en 2020). En comparaison, la moyenne s'établit à environ 40 % au niveau national (en hausse de 1,2 point depuis 2020). Une augmentation résultant la plupart du temps du transfert aux communes de la part de taxe foncière qui était jusque-là perçue par les départements. Au bout du compte, le montant moyen payé par foyer fiscal à Morsang-sur-Orge a atteint 918 € en 2024, alors que ce montant se situait à 976 € quatre ans auparavant.

11:59 - Retour sur les résultats des municipales de 2020 à Morsang-sur-Orge Les rapports de force politiques locaux en 2026 sont encore aujourd'hui déterminés par l'issue du dernier scrutin municipal à Morsang-sur-Orge. Lors du premier rendez-vous avec les urnes, Marie-Claire Arasa (Divers gauche) a fait la course en tête en obtenant 1 864 soutiens (33,04%). Deuxième, Marianne Duranton (Union des Démocrates et Indépendants) a engrangé 1 526 bulletins valides (27,05%). Le tableau s'est enrichi de la candidature de Gilles Marsollas (Divers droite), s'adjugeant 974 électeurs (17,26%). Une large diférence donc. A défaut de majorité absolue, les dynamiques se sont donc précisées au second tour avec 3 listes qualifiées. Marianne Duranton l'a finalement emporté avec 53,31% des suffrages, face à Marie-Claire Arasa qui a obtenu 46,68% des électeurs inscrits. Les reports de voix ont été un facteur clé, rendant possible un basculement radical du scrutin. La multitude de choix a pu disperser les électeurs. Union des Démocrates et Indépendants a sans doute tiré parti du report de voix des listes éliminées, sécurisant 899 voix supplémentaires entre les deux tours. L'opposition se doit de créer des réserves bien plus solides dès le premier tour ce dimanche soir, face à un bloc majoritaire qui misera sur son bilan pour conserver son avance.