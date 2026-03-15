Résultat municipale 2026 à Morsbach (57600) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Morsbach a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Morsbach, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Morsbach [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Philippe HANRIOT-FEY
Jean-Philippe HANRIOT-FEY (19 élus) CONFIANCE ET PROGRES 2026 		568 59,66%
  • Jean-Philippe HANRIOT-FEY
  • Eliane JACQUES
  • Sylvain NISS
  • Nadine REICHART
  • Franck MICHEL
  • Laurence MARBACH-SCHEIDT
  • Emmanuel HOKA
  • Jessica MEYER
  • Olivier DUC
  • Isabelle LUXEMBOURGER - GIGOUT
  • David STEPIEN
  • Virginie HOLLER
  • Maxime MEIER
  • Peggy EBERSVILLER
  • Eric LUDDECKE
  • Hoang TRAN
  • Romain LEDIG
  • Samira BECK
  • Henri TRIOUVAIN
Adolphe Aurelio MUSCARI
Adolphe Aurelio MUSCARI (4 élus) Une vision Nouvelle pour MORSBACH 		384 40,34%
  • Adolphe Aurelio MUSCARI
  • Céline ROTH
  • Raphaël HOFF
  • Stéphanie SCHLEIN
Participation au scrutin Morsbach
Taux de participation 49,17%
Taux d'abstention 50,83%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,84%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,61%
Nombre de votants 976

Source : ministère de l’Intérieur

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