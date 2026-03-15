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19:19 - Élections municipales à Morsbach : impact de la démographie et de l'économie locale Quelle influence les habitants de Morsbach exercent-ils sur le résultat des élections municipales ? Les jeunes et les personnes sans emploi jouent un rôle central dans la ville, avec près de 30% de la population ayant moins de 30 ans, et un taux de chômage de 10,22%. Le taux de foyers disposant d'au moins une voiture (87,75%) souligne une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 1074 électeurs sur des questions de transport et d'infrastructure. Enfin, la présence d'une population immigrée de 13,06% et d'une population étrangère de 9,67% indique des enjeux de cohabitation interculturelle. Les chiffres sur l'éducation à Morsbach mettent en avant une diversité de qualifications, avec 19,30% des habitants titulaires du seul baccalauréat. La France devrait prendre en compte ces disparités et proposer des mesures concrètes pour favoriser l'égalité des chances.

17:57 - Le Rassemblement national durablement installé à Morsbach Le parti nationaliste n'était pas officiellement en lice au moment de la dernière bataille municipale à Morsbach il y a six ans, le scrutin s'étant joué de manière apolitique dans la commune. Lors de la présidentielle qui a suivi au printemps 2022, Marine Le Pen engrangeait 36,28% des suffrages lors du tour de chauffe, puis battait Emmanuel Macron dans la commune avec 60,11% lors du tour final. Les législatives la même année avaient offert 29,81% au candidat RN lors du premier dimanche de scrutin. Au second tour, le RN obtenait 60,62% des voix dans la commune. Le résultat de la liste Bardella s'élèvera ensuite à 52,78% lors du scrutin européen, juste avant la dissolution. Les législatives enfin déboucheront, lors du premier passage aux urnes, sur un résultat de 54,57% pour le RN. L'élection se conclura alors directement, sans second tour, avec l'élection directe de Kévin Pfeffer.

16:58 - À Morsbach, l'abstention s'annonce forte aux municipales Les archives d'il y a six ans révèlent qu'au premier tour des élections municipales à Morsbach, l'abstention frappait 79,07 % des électeurs (un chiffre exceptionnellement haut) alors que la pandémie du coronavirus avait rendu prudents beaucoup de votants. À l'occasion de la présidentielle 2022, l'abstention a toutefois été de 29,00 % des personnes inscrites. Le taux d'abstention aux élections législatives est passé de son côté de 66,56 % en 2022 à seulement 45,65 % au premier tour en 2024. Un mois plus tôt, l'abstention aux européennes s'était quant à elle fixée à 58,47 % (contre 48,51 % en France). Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une zone souvent détournée des bureaux de vote. Dans le cadre des municipales de 2026 à Morsbach, cet élément jouera en conséquence un rôle essentiel sur les résultats.

15:59 - Morsbach classée au centre avant les municipales 2026 Lors des législatives du printemps 2024, les votants de Morsbach plébiscitaient Kévin Pfeffer (Rassemblement National) avec 54,57% au premier tour. L'élection se refermait d'ailleurs dès ce premier tour dans la circonscription. Les élections européennes en amont à Morsbach avaient cette fois vu la victoire locale de la liste de Jordan Bardella (52,78%), suivie par la liste 'LFI - Union populaire' de Manon Aubry qui s'était arrogée 9,30% des voix. Ce rapide coup d'oeil aux résultats des scrutins de 2024 a donc révélé que Morsbach s'affirmait alors toujours comme une zone attirée par les courants de la droite la plus radicale, dans la droite ligne de 2022.

14:57 - Au regard des élections passées, Morsbach reste un territoire tourné vers la droite radicale Lors du scrutin législatif de 2022, les votants de Morsbach portaient leur choix sur Kévin Pfeffer (RN) avec 29,81% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 60,62% des suffrages. Au premier tour de l'élection du chef de l'Etat quelques semaines auparavant, les citoyens de Morsbach plaçaient Marine Le Pen en tête avec 36,28% des inscrits, devant Jean-Luc Mélenchon qui recueillait 20,72%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 60,11% pour Marine Le Pen, contre 39,89% en faveur d'Emmanuel Macron. Cette séquence électorale de 2022 démontre donc que le territoire reste une commune acquise au camp nationaliste.

12:58 - Impôts à Morsbach : un enjeu central pour 2026 Concernant la pression fiscale à Morsbach, par foyer fiscal, le montant moyen versé a représenté environ 557 euros en 2024 (année des dernières données), un chiffre à comparer avec les 373 € relevés en 2020. Le poids fiscal sur le foncier bâti est passé à environ 24,56 % en 2024 (contre 10,30 % en 2020). Précisons que la moyenne nationale s'établit à environ 40 %, soit une hausse de 1,2 point en quatre ans. Une hausse le plus souvent mécanique, sans décision de la municipalité : en effet, depuis la réforme de la fiscalité locale initiée par Emmanuel Macron, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes. En raison de la même loi qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle n'offre que 8 350 € de recettes en 2024. Un apport qui est loin des 242 940 € récoltés 4 ans plus tôt, alors même que le taux est resté à près de 10,30 %. Un changement pour les budgets des communes diminuant fortement son produit et obligeant les municipalités à trouver d'autres recettes.

11:59 - Le bilan des dernières élections municipales à Morsbach Il peut se révéler éclairant d'étudier les résultats des dernières municipales à Morsbach. Unique liste en présence, 'Confiance et progres' a logiquement engrangé 100,00% des bulletins dès le premier tour. Ce scrutin sans opposition a logiquement mis fin au processus électoral, dispensant les électeurs d'un second tour. Pour ces municipales 2026 à Morsbach, ce décor pose les bases. Six années après ce scrutin sans réelle confrontation, l'apparition ou non d'une opposition constituera l'un des enjeux centraux. Un début de réponse significatif a d'ores et déjà été fourni avec l'annonce des candidatures (voir ci-dessous).