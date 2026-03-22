Résultat de l'élection municipale 2026 à Mortagne-au-Perche : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Mortagne-au-Perche

Le deuxième tour des élections municipales à Mortagne-au-Perche a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Antoine Menard
Antoine Menard Liste Divers
MORTAGNE 2026
  • Antoine Menard
  • Audrey Legeay
  • Tom Guillouard
  • Marine Sonnet
  • Eric Potier
  • Marianne Ducrohet
  • Sébastien Le Huerou
  • Françoise Rose
  • Xavier Jaquemet
  • Dominique Levesque
  • David Betourné
  • Agnès Biéri
  • Didier Taugourdeau
  • Lucile Drieu
  • Yannick Pipon
  • Delphine Maunoury
  • Jean-Baptiste Heuclin
  • Veronica Bustamante
  • Patrice Lechevallier
  • Danielle Loup
  • Jerome Dieudonne
  • Béatrice Mouchel
  • Anthony Lechêne
  • Karine Rousseau-Lassale
  • Jean-Pascal Vallée
  • Laëtitia Lesne
  • Pierre Mathieu
  • Anaïs Leprieur
  • Vincent Le Port
Anthony Sauton
Anthony Sauton Liste divers droite
MORTAGNE AVANT TOUT
  • Anthony Sauton
  • Annick Guillochon
  • René Guesdon
  • Patricia Plessis
  • Florient Rigot
  • Marie-France Gallouin
  • Gérard Heroin
  • Marielle Chartier
  • Gilles Anatole
  • Tracy Blanchard
  • Géovanny Etienne
  • Gisèle Maurice
  • Damien Perrocheau
  • Mélanie Parmenon
  • Patrice Lesieur
  • Nadège Renoult
  • Pascal Gueux
  • Pauline Lelong
  • Olivier Duvallet
  • Charlotte de Oliveira
  • Gérard Vallet
  • Amélie Le Raz
  • Arnaud Richard
  • Sylvie Scheuer
  • Maxime Bougon
  • Isabelle Rigot
  • Nino Barberi
Virginie Valtier
Virginie Valtier Liste divers droite
Mortagne en commun, la force d'une équipe
  • Virginie Valtier
  • Dominique Vaux
  • Florence Sbile
  • Julien Tanneau
  • Angèle Jousselin
  • Stève Lepleux
  • Marie-Hélène Lamour
  • Johann Lecrosnier
  • Cécile Goubault
  • Fabien Ferreri
  • Annie Gal
  • Franck Malassis
  • Christelle Galinski
  • Ghislain Muris
  • Anabella Fernandes Dias
  • Serge Ernault
  • Angélique Gouin
  • Philippe Durand
  • Hélène Sauques
  • Arthur Goossens
  • Dany Gautier
  • Alain Faure
  • Karine Chappey
  • Christian Hardy
  • Catherine Hemery
  • Yan Duteil
  • Nathalie Bugieda
  • Michel Bourhis
  • Claire Noury

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Mortagne-au-Perche

Tête de listeListe Voix % des voix
Virginie VALTIER
Virginie VALTIER (Ballotage) Mortagne en commun, la force d'une équipe 		669 47,92%
Antoine MENARD
Antoine MENARD (Ballotage) MORTAGNE 2026 		538 38,54%
Anthony SAUTON
Anthony SAUTON (Ballotage) MORTAGNE AVANT TOUT 		189 13,54%
Participation au scrutin Mortagne-au-Perche
Taux de participation 57,63%
Taux d'abstention 42,37%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,53%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,18%
Nombre de votants 1 435

Source : ministère de l’Intérieur

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