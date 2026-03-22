Résultat de l'élection municipale 2026 à Mortagne-au-Perche : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Mortagne-au-Perche [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Mortagne-au-Perche sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Mortagne-au-Perche.
L'actu des élections municipales 2026 à Mortagne-au-Perche
11:44 - Virginie Valtier, Antoine Menard et Anthony Sauton forment le trio de tête à Mortagne-au-Perche
Dans le cadre du premier tour des municipales à Mortagne-au-Perche, c'est Virginie Valtier (Divers droite) qui a pris l'avantage en récoltant 47,92 % des bulletins valides. Antoine Menard a obtenu la seconde place avec 38,54 %. L'écart est resté significatif sans être écrasant. La pole position, déjà obtenue il y a six ans, a été maintenue pour Virginie Valtier, mais elle a perdu énormément de terrain, cédant 52 points depuis 2020. Pour compléter ce tableau, en franchissant la barre des 10 %, Anthony Sauton, étiqueté Divers droite, s'est classé troisième et a gagné également le droit de potentiellement se maintenir. Du côté de la mobilisation à Mortagne-au-Perche, le rendez-vous électoral a enregistré un taux d'abstention de 42,37 %, dans le sillage d'une mobilisation en berne à l'échelle nationale.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Mortagne-au-Perche
Le deuxième tour des élections municipales à Mortagne-au-Perche a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Antoine Menard
Liste Divers
MORTAGNE 2026
|
|
Anthony Sauton
Liste divers droite
MORTAGNE AVANT TOUT
|
|
Virginie Valtier
Liste divers droite
Mortagne en commun, la force d'une équipe
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Mortagne-au-Perche
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Virginie VALTIER (Ballotage) Mortagne en commun, la force d'une équipe
|669
|47,92%
|Antoine MENARD (Ballotage) MORTAGNE 2026
|538
|38,54%
|Anthony SAUTON (Ballotage) MORTAGNE AVANT TOUT
|189
|13,54%
|Participation au scrutin
|Mortagne-au-Perche
|Taux de participation
|57,63%
|Taux d'abstention
|42,37%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,53%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,18%
|Nombre de votants
|1 435
Source : ministère de l’Intérieur
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