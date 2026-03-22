Résultat de l'élection municipale 2026 à Mortagne-au-Perche : les résultats du 2e tour

Programme de Antoine Menard à Mortagne-au-Perche (MORTAGNE 2026)

Élections municipales

Les élections municipales à Mortagne-au-Perche se tiendront les 15 et 22 mars 2026. Antoine MÉNARD, conseiller municipal depuis 2020, souhaite s'engager davantage en tant que tête de liste pour le projet "Mortagne 2026". Il appelle les habitants à participer activement à la vie de leur commune et à construire ensemble un avenir qui leur ressemble.

Démocratie participative

La démocratie participative vise à impliquer les Mortagnais dans les décisions locales. Cela se traduira par des consultations, des réunions publiques et un budget participatif. L'objectif est de renforcer le dialogue, d'améliorer la transparence et de mieux répondre aux besoins de la population.

Propositions pour le logement

Le programme prévoit des actions pour faciliter l'accès au logement en réduisant le nombre de logements vacants. Un soutien sera également offert pour la rénovation thermique des bâtiments afin d'améliorer le confort des habitants. Ces mesures visent à répondre aux enjeux de logement dans la commune.

Sécurité et santé

La sécurité des Mortagnais sera renforcée par le recrutement d'un policier municipal supplémentaire et l'amélioration des infrastructures publiques. Parallèlement, des initiatives seront mises en place pour attirer des médecins et améliorer les services de santé. Ces actions visent à créer un environnement sûr et sain pour tous les habitants.