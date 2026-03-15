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19:19 - Analyse socio-économique de Mortrée : perspectives électorales Quel portrait faire de Mortrée, à quelques minutes de l'annonce des résultats des municipales ? Avec ses 1 125 habitants, ce village possède une certaine vigueur démographique. L'existence de 81 entreprises sur son territoire est une preuve de dynamisme. Le taux de ménages détenant au moins une voiture (70,39%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les votants sur des questions de mobilité et d'infrastructure. Les citoyens, comprenant une proportion de 32,62% de retraités, montreront-ils leur intérêt pour la vie démocratique cette année ? Au sein de cette diversité sociale, près de 52,27% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 151,07 € pourrait devenir un obstacle à plus de prospérité. Ainsi, à Mortrée, les problématiques locales rejoignent celles de la France dans son ensemble.

17:57 - Le RN avance à Mortrée Le parti à la flamme n'était pas représenté à la dernière municipale à Mortrée il y a six ans, le scrutin s'étant joué sans étiquette dans la commune. Lors de la course à l'Élysée 24 mois plus tard, Marine Le Pen engrangeait 32,60% des voix comptabilisées lors du tour préliminaire, puis battait Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 54,70% lors du tour final. Les législatives de 2022 avaient réservé 27,74% aux candidats RN au tour 1 sur l'ensemble des 2 circonscriptions couvrant la commune. Au second round, le parti d'extrême droite arrachait 36,90% des voix locales. Le résultat de la liste du président du RN Jordan Bardella atteindra ensuite 45,24% lors du scrutin européen. Les législatives qui ont suivi se solderont, lors du premier passage aux urnes, par un résultat de 45,84% pour le parti d'extrême droite sur l'ensemble des circonscriptions de Mortrée. C'est lui qui s'imposera avec 50,52% lors du vote définitif.

16:58 - Mortrée : des résultats d'ordinaire marqués par la participation La mobilisation s'élevait à 37,44 % pour le premier tour des municipales il y a six ans à Mortrée (une mobilisation modeste) alors que le pays était perturbé par la pandémie du Covid-19. Tranchant avec l'élection locale précédente, la présidentielle de 2022 a affiché une participation de 76,35 %. La participation aux législatives, établie quant à elle à 48,95 % en 2022, a fortement progressé pour s'élever à 68,36 % en 2024. Cette hausse suivait des élections européennes où la participation arrivait à 58,07 %. Si on établit une tendance sur ces cinq élections, le secteur se positionne visiblement comme une contrée soucieuse de voter. En ce jour de municipale à Mortrée, cette contingence sera en conséquence très observée.

14:57 - Quels enseignements tirer de la dernière année de présidentielle pour les citoyens de Mortrée ? Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale en 2022, les résultats globaux calculés sur l'ensemble des 2 secteurs électoraux de Mortrée favorisaient les marinistes (27,74%) devant LR (22,87%). Le second tour entérinait la victoire des Républicains, culminant à 51,83% des suffrages exprimés. Au premier tour de la dernière élection présidentielle qui avait précédé, les citoyens de Mortrée accordaient par ailleurs leur confiance à Marine Le Pen à hauteur de 32,60%, surpassant ainsi Emmanuel Macron qui terminait à 24,76%. Le duel final se soldait finalement par un score de 54,70% pour Marine Le Pen, contre 45,30% en faveur d'Emmanuel Macron. Cette séquence électorale de 2022 démontre que le territoire reste un bastion pour le courant national-populiste.

12:58 - Une fiscalité en hausse à Mortrée qui aura un impact sur le résultat À Mortrée, en matière d'impôts locaux, la facture moyenne des taxes locales par foyer fiscal s'est élevée à environ 490 euros en 2024 (année des dernières données), un chiffre à comparer avec les 188 € relevés en 2020. L'impôt sur les propriétés bâties a été maintenu à un peu moins de 31,70 % en 2024, un chiffre identique à celui du début de mandat. La moyenne à l'échelle nationale, située à environ 40 %, offre un point de comparaison utile. Cette hausse est souvent automatique. L'État a en effet transféré la part de taxe foncière perçue par les départements aux communes depuis la réforme de la fiscalité locale. Suite à la réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne représente que 11 700 € en 2024, marquant une forte baisse face aux quelque 64 400 euros récoltés en 2020 pour un taux stable d'environ 6,43 %. Cette taxe ne représente dorénavant plus qu'une part résiduelle des ressources fiscales de la commune, ce qui a modifié la répartition des recettes.

11:59 - Quel était le résultat de la dernière élection municipale à Mortrée ? Les équilibres politiques locaux en 2026 sont plus que jamais conditionnés par le verdict du dernier scrutin communal à Mortrée. Sans aucune opposition, 'Unis pour mortrée' a sans surprise rassemblé 100,00% des suffrages dès le premier tour. Le résultat ne faisait aucun doute. Le scrutin s'est donc achevé dès le premier tour. Pour ces municipales 2026 à Mortrée, cet équilibre constitue un point de départ particulier. La naissance ou non d'une opposition constituera un des enjeux à la suite de ce scrutin sans réelle compétition. La liste des candidatures donne certainement d'ores et déjà une première réponse.