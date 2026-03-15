Résultat municipale 2026 à Mortrée (61500) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Mortrée a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Mortrée, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Mortrée [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Jérôme MARCHAND
Jérôme MARCHAND (15 élus) Plus qu'un village, une ambition partagée 		292 54,58%
  • Jérôme MARCHAND
  • Julie PEYRANI
  • Michel RONNÉ
  • Patricia RAHIER
  • David GÉNITEAU
  • Angélique MANCHEC
  • Philippe CHAMPAIN
  • Sabine BUROT DE CARCOUET
  • Frédéric LEGROS
  • Rozenn LURSON-LOSQ
  • Stéphen MESLEY
  • Isabelle ADNOT
  • Arnaud BAHRI
  • Muriel JEANNE
  • Xavier BORDARAUD
Bruno BALLOCHE
Bruno BALLOCHE (4 élus) Mortree, notre village, notre avenir 		243 45,42%
  • Bruno BALLOCHE
  • Carline LEBOINE
  • Edgard PIERRE
  • Sandrine COULANGE
Participation au scrutin Mortrée
Taux de participation 63,43%
Taux d'abstention 36,57%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,67%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,14%
Nombre de votants 562

Source : ministère de l’Intérieur

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