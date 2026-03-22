Résultat municipale 2026 à Mouflers (80690) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Mouflers a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Mouflers, liste par liste.

Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Mouflers [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Fabien COCKENPOT
Fabien COCKENPOT (6 élus) ENSEMBLE REDYNAMISONS MOUFLERS 		30 43,48%
  • Fabien COCKENPOT
  • Florie BARBIER
  • Serge MIRANDE
  • Angélique HAIGNERE
  • Tom LECAP
  • Valérie FRANCO
Thierry DEBOVES
Thierry DEBOVES (1 élu) MOUFLERS ENSEMBLE 		20 28,99%
  • Thierry DEBOVES
Marc-Antoine LEMOINE
Marc-Antoine LEMOINE Défendre les intérêts communaux 		19 27,54%
Participation au scrutin Mouflers
Taux de participation 93,24%
Taux d'abstention 6,76%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 69

Source : ministère de l’Intérieur

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LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

Résultat municipale à Mouflers - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Thierry DEBOVES
Thierry DEBOVES (Ballotage) MOUFLERS ENSEMBLE 		23 34,33%
Fabien COCKENPOT
Fabien COCKENPOT (Ballotage) ENSEMBLE REDYNAMISONS MOUFLERS 		22 32,84%
Marc-Antoine LEMOINE
Marc-Antoine LEMOINE (Ballotage) Défendre les intérêts communaux 		22 32,84%
Participation au scrutin Mouflers
Taux de participation 90,54%
Taux d'abstention 9,46%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 67

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