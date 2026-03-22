Résultat municipale 2026 à Mouflers (80690) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]
Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Mouflers a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Mouflers, liste par liste.
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Mouflers [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Fabien COCKENPOT (6 élus) ENSEMBLE REDYNAMISONS MOUFLERS
|30
|43,48%
|
|Thierry DEBOVES (1 élu) MOUFLERS ENSEMBLE
|20
|28,99%
|
|Marc-Antoine LEMOINE Défendre les intérêts communaux
|19
|27,54%
|Participation au scrutin
|Mouflers
|Taux de participation
|93,24%
|Taux d'abstention
|6,76%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|69
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat municipale à Mouflers - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Thierry DEBOVES (Ballotage) MOUFLERS ENSEMBLE
|23
|34,33%
|Fabien COCKENPOT (Ballotage) ENSEMBLE REDYNAMISONS MOUFLERS
|22
|32,84%
|Marc-Antoine LEMOINE (Ballotage) Défendre les intérêts communaux
|22
|32,84%
|Participation au scrutin
|Mouflers
|Taux de participation
|90,54%
|Taux d'abstention
|9,46%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|67
Election municipale 2026 à Mouflers [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Mouflers sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Mouflers.
L'actu des élections municipales 2026 à Mouflers
18:35 - Les scrutins d'il y a deux ans : quel verdict à Mouflers ?
Nathalie Ribeiro Billet (Rassemblement National) avait gagné le premier tour des législatives à Mouflers après la dissolution de 2024 avec 61,36%. François Ruffin (Union de la gauche) échouait à la deuxième place avec 25,00%. Le second tour avait confirmé ce résultat, Nathalie Ribeiro Billet culminant à 60,47% des votes dans la localité. Le choc des Européennes quelques semaines plus tôt à Mouflers avait cette fois vu s'imposer la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (55,56%), devant la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer qui avait recueilli 8,33% des suffrages. Le paysage politique de Mouflers a donc évolué lors de cette séquence électorale de 2024. Si deux ans plus tôt, lors de la présidentielle, la commune apparaissait comme une zone de flou électoral, elle s'est semble-t-il affichée deux ans plus tard comme une terre de droite nationaliste.
15:57 - Des résultats particulièrement serrés lors des dernières municipales à Mouflers
Les résultats des municipales il y a 6 ans à Mouflers ont offert un panorama précis des forces politiques en présence. Dans la commune, le vote s'est déroulé par candidatures à titre individuel à l'époque, en l'absence de liste, laissant ainsi aux votants la possibilité de panacher, c'est-à-dire barrer et ajouter des noms. Dès le premier tour, 7 conseillers ont par ailleurs été élus. Lors de ce premier tour, John White a obtenu la première place avec 100,00% des bulletins, devant Line Brunel qui a capté 30 bulletins valides (100,00%). Le tableau s'est enrichi de la candidature de Thierry Haignere, s'adjugeant 29 électeurs (96,66%). Parmi les électeurs, ces scores très similaires révélaient une décision consensuelle. Les résultats ont été définitifs dès ce premier tour, ne nécessitant pas de second vote. En ce jour d'élections municipales 2026 à Mouflers, les citoyens doivent de nouveau se prononcer dans ce cadre local très singulier. À noter que la règle des candidatures sans liste n'a en revanche plus cours dans le pays.
13:58 - Quels bulletins dans les bureaux de vote ce dimanche à Mouflers pour le 2e tour ?
Sont donc alignés pour ce nouveau tour ce dimanche : Fabien Cockenpot, Thierry Deboves et Marc-Antoine Lemoine, selon les candidatures pour le deuxième tour rendues publiques cette semaine par le ministère de l'Intérieur. À 18 heures, le bureau de vote de Mouflers ferme ses portes pour laisser place au dépouillement.
11:59 - Les résultats du premier tour des municipales à Mouflers
Pour le premier tour des élections municipales à Mouflers, dans un contexte national de faible affluence aux urnes, le vote a vu 90,54 % des inscrits se déplacer sur place. Au terme de ce vote, c'est Thierry Deboves qui a pris l'avantage en récoltant 34,33 % des bulletins valides. Ensuite, Fabien Cockenpot est arrivé en deuxième position avec 32,84 %. Le duel s'est avéré serré. Pour compléter ce tableau, en franchissant la barre des 10 %, Marc-Antoine Lemoine s'est classé troisième et a gagné également le droit de potentiellement se maintenir.
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