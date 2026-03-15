Résultat de l'élection municipale 2026 à Mougins : les infos en direct

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Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Mougins

Tête de listeListe
Christophe Ulivieri
Christophe Ulivieri Liste divers droite
Liste Christophe ULIVIERI
  • Christophe Ulivieri
  • Nathalie Boyera
  • Jean-Pierre Bure
  • Catherine Simon
  • Vincent Piot
  • Barbara Baldassari
  • Jean-Marie Pomares
  • Magalie Thabuis Bourassin
  • Jean-Claude Lerda
  • Marianne Benhamou Michel
  • Pierre Vermeulen
  • Christiane Gaglio
  • Jean-Pierre Fournier
  • Christel Pottier
  • Jean-Paul Lambert
  • Emma Lavaud--Galy
  • Stephane Dedobbeler
  • Gislhaine Roux
  • Eric Lipari
  • Laurene Billiet-Soler
  • Antonin Pacchioni
  • Stamena Ianeva
  • Philippe Delsanti
  • Marion Smatti
  • Luc Leogane
  • Eva Desveaud
  • Allan Nahed
  • Karine Zamora
  • Eric Declerck
  • Julie Moscatelli
  • Lionel Fouquet
  • Aline Nedelec
  • Florent Tainturier
  • Emmanuelle Hugueny
  • Bruno Trancart
Alexandre Lucas
Alexandre Lucas Liste d'union à l'extrême-droite
UN NOUVEAU SOUFFLE POUR MOUGINS
  • Alexandre Lucas
  • Maria-José Montanana
  • Dylan Ouaknine
  • Sophie Boyer
  • Pierre-Henri Cadet
  • Carline Di Sinno
  • Jean-Paul Amar
  • Florence Rahier
  • William Chastin
  • Véronique Ciais
  • Thomas d'Agostino
  • Amélie Rivaux
  • Sébastien Pasta
  • Emmanuelle Aguilera
  • Flavio Fossati
  • Paola Boykova Ilieva
  • Frédéric Riva
  • Martine Authier
  • Olivier Laurentowski
  • Sylvia Ricci
  • Françis Petropavlovky
  • Pascale Roblin
  • Anthony de Rozario
  • Sophie Simon
  • Françis Ricard
  • Mandy Dubois
  • Loïc Baude
  • Josiane Louis
  • Yves Ascione
  • Ines Maugeri
  • Alexandre Hermelin
  • Carla de Sousa Tavares
  • Philippe Rahal
  • Anne Sans
Jean-Jacques Bregeaut
Jean-Jacques Bregeaut Liste d'union à gauche
MOUGINS AUTREMENT
  • Jean-Jacques Bregeaut
  • Anne Manauthon
  • Bernard Heuse
  • Mariette Yvinec
  • David Canal
  • Catherine Marin
  • Daniel Roard
  • Isabelle Vela
  • Pierre Desriaux
  • Danièlle Tack
  • Bruno Duprez
  • Lea Cymbalista
  • Norbert Vera
  • Brigitte Sepede
  • Ronan Le Toullec
  • Nadia Vivarat
  • Claude Rodi
  • Marie Meinhold
  • Bernard Cocatrix
  • Corinne Jouvin
  • Bruno Rajkovic
  • Hélène Penit
  • Alain Beghelli
  • Marie-Jeanne Verdumo
  • Marc Ahr
  • Danielle Rispoli
  • Didier Sapanel
  • Nicole Fouque
  • Elie Manauthon
  • Françoise Le Roux
  • Thierry Hanoun
  • Marie-Hélène Cainaud
  • André Raymondou
  • Yvette Raybaud
  • Olaf Tidelski

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Richard Galy
Richard Galy (28 élus) Liste richard galy 		3 231 63,31%
  • Richard Galy
  • Fleur Frison-Roche
  • Michel Bianchi
  • Axelle Gaume-Cornu
  • Christophe Ulivieri
  • Denise Laurent
  • Guy Lopinto
  • Maryse Imbert
  • Jean-Michel Ranc
  • Emmanuelle Hugueny
  • Christophe Tourette
  • Hedwige Farcis
  • Jean-Louis Lanteri
  • Hélène Barnathan
  • Michel Valiergue
  • Sonia Martin
  • Pierre Beaugeois
  • Christine Pouvillon-Tournayre
  • Jean-Claude Lerda
  • Catherine Simon
  • Philippe Bardey
  • Corinne Delory
  • Jean-Pierre Bure
  • Julie Barbaro
  • Frédéric Espinasse
  • Cécile Bonamour-Charrat
  • Brian Hickmore
  • Lisa Dolla
Françoise Duhalde-Guignard
Françoise Duhalde-Guignard (4 élus) Agissons pour mougins 		1 460 28,61%
  • Françoise Duhalde-Guignard
  • Didier Cardon
  • Carline Di Sinno
  • Didier Casoli
Jean-Jacques Bregeaut
Jean-Jacques Bregeaut (1 élu) Mougins autrement 		412 8,07%
  • Jean-Jacques Bregeaut
Participation au scrutin Mougins
Taux de participation 36,26%
Taux d'abstention 63,74%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 5 181

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Richard Galy
Richard Galy (31 élus) Richard galy, votre qualité de vie, ma priorité ! 		5 928 84,32%
  • Richard Galy
  • Françoise Duhalde
  • Jean-Claude Russo
  • Joëlle Folant-Gioanni
  • Michel Bianchi
  • Denise Laurent
  • Bernard Alfonsi
  • Marie-Claudine Pellissier
  • Guy Lopinto
  • Fleur Frison-Roche
  • Norbert Mencaglia
  • Christiane Pomares
  • Christian Rejou
  • Hélène Barnathan
  • Jean-Michel Ranc
  • Corinne Mercier
  • Jean-Louis Lanteri
  • Maryse Imbert
  • Christophe Tourette
  • Véronique Courreges
  • Jean Namour
  • Camille Barbaro
  • Brian Hickmore
  • Axelle Gaume-Cornu
  • Michel Valiergue
  • Sonia Martin
  • Pierre Beaugeois
  • Martine Combes
  • Nicolas Rey
  • Hedwige Farcis
  • Marc Durst
Paul De Coninck
Paul De Coninck (2 élus) Mougins autrement 		1 102 15,67%
  • Paul De Coninck
  • Anne Manauthon
Participation au scrutin Mougins
Taux de participation 53,54%
Taux d'abstention 46,46%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 7,26%
Nombre de votants 7 580

Villes voisines de Mougins

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