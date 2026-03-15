Résultat de l'élection municipale 2026 à Mougins : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Mougins [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Mougins sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Mougins.
L'actu des élections municipales 2026 à Mougins
13:10 - Retour sur le résultat des municipales de 2020 à Mougins
Les résultats des précédentes élections municipales à Mougins ont fourni un enseignement précieux sur l'équilibre des forces locales. Dès le dimanche du premier tour à l'époque, Richard Galy (Les Républicains) a raflé la première place en obtenant 63,31% des voix. Deuxième, Françoise Duhalde-Guignard (Divers droite) a rassemblé 28,61% des suffrages. Jean-Jacques Bregeaut (Divers gauche) était à la troisième place, rassemblant 412 électeurs (8,07%). Ce succès d'emblée de Richard Galy a coupé court à tout suspense. Aucun second tour n'a été convoqué. Pour cette municipale 2026 à Mougins, ce décor a évidemment dicté les stratégies des différents camps. La tâche s'annonce immense ce dimanche pour le camp adverse au vu de cette victoire retentissante, alors que l'équipe victorieuse misera sur son bilan pour conserver son avance.
09:57 - Jusqu'à quelle heure voter à Mougins ?
Pour faire leur devoir électoral, les citoyens de la ville peuvent se rendre dans l’isoloir entre 8 heures et 20 heures, horaires d’ouverture des 16 bureaux de vote de Mougins. Les élections municipales de 2026 doivent permettre aux citoyens de Mougins de renouveler leur conseil municipal et d'élire leur maire. Ce vote local représente une étape importante de la vie démocratique de la ville. Le bilan du dernier mandat est cette année soumis au jugement des électeurs. La liste de ceux qui veulent entrer dans le prochain conseil municipal est mise à disposition ci-dessous. N'oubliez pas de vous munir d'une pièce d'identité pour voter.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Mougins
|Tête de listeListe
|
Christophe Ulivieri
Liste divers droite
Liste Christophe ULIVIERI
|
|
Alexandre Lucas
Liste d'union à l'extrême-droite
UN NOUVEAU SOUFFLE POUR MOUGINS
|
|
Jean-Jacques Bregeaut
Liste d'union à gauche
MOUGINS AUTREMENT
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Richard Galy (28 élus) Liste richard galy
|3 231
|63,31%
|
|Françoise Duhalde-Guignard (4 élus) Agissons pour mougins
|1 460
|28,61%
|
|Jean-Jacques Bregeaut (1 élu) Mougins autrement
|412
|8,07%
|
|Participation au scrutin
|Mougins
|Taux de participation
|36,26%
|Taux d'abstention
|63,74%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|5 181
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Richard Galy (31 élus) Richard galy, votre qualité de vie, ma priorité !
|5 928
|84,32%
|
|Paul De Coninck (2 élus) Mougins autrement
|1 102
|15,67%
|
|Participation au scrutin
|Mougins
|Taux de participation
|53,54%
|Taux d'abstention
|46,46%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|7,26%
|Nombre de votants
|7 580
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