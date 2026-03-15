Résultat municipale 2026 à Mougins (06250) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Mougins a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Mougins, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Mougins [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Christophe ULIVIERI
Christophe ULIVIERI (28 élus) Liste Christophe ULIVIERI 		5 117 63,34%
  • Christophe ULIVIERI
  • Nathalie BOYERA
  • Jean-Pierre BURE
  • Catherine SIMON
  • Vincent PIOT
  • Barbara BALDASSARI
  • Jean-Marie POMARES
  • Magalie THABUIS BOURASSIN
  • Jean-Claude LERDA
  • Marianne BENHAMOU MICHEL
  • Pierre VERMEULEN
  • Christiane GAGLIO
  • Jean-Pierre FOURNIER
  • Christel POTTIER
  • Jean-Paul LAMBERT
  • Emma LAVAUD--GALY
  • Stephane DEDOBBELER
  • Gislhaine ROUX
  • Eric LIPARI
  • Laurene BILLIET-SOLER
  • Antonin PACCHIONI
  • Stamena IANEVA
  • Philippe DELSANTI
  • Marion SMATTI
  • Luc LEOGANE
  • Eva DESVEAUD
  • Allan NAHED
  • Karine ZAMORA
Alexandre LUCAS
Alexandre LUCAS (4 élus) UN NOUVEAU SOUFFLE POUR MOUGINS 		2 126 26,32%
  • Alexandre LUCAS
  • Maria-José MONTANANA
  • Dylan OUAKNINE
  • Sophie BOYER
Jean-Jacques BREGEAUT
Jean-Jacques BREGEAUT (1 élu) MOUGINS AUTREMENT 		835 10,34%
  • Jean-Jacques BREGEAUT
Participation au scrutin Mougins
Taux de participation 53,88%
Taux d'abstention 46,12%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,37%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 8 274

Source : ministère de l’Intérieur

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