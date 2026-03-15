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19:21 - Les données démographiques de Mougins révèlent les tendances électorales La composition démographique et la situation socio-économique de Mougins contribuent à façonner les intérêts et les préoccupations des habitants, et donc leur influence sur les municipales. Dans l'agglomération, 15,95% des résidents sont âgés de 14 ans et moins, et 32,25% de plus de 60 ans. La pyramide des âges pourrait avoir un effet sur les priorités des politiques, notamment en matière d'éducation et de santé. Le pourcentage élevé de cadres, atteignant 26,38%, est révélateur d'une population possédant un niveau d'éducation élevé. Enfin, la présence d'une population étrangère de 7,68% et d'une population immigrée de 10,28% indique des enjeux de cohabitation interculturelle. Un pourcentage de résidences secondaires de 20,19%, comme à Mougins, indique un tourisme important dans la région. Les difficultés du marché immobilier local peuvent aussi être des enjeux électoraux significatifs dans la région.

17:57 - Le Rassemblement national bien ancré à Mougins Le parti d'extrême droite récoltait un résultat relativement faible lors des élections locales à Mougins il y a six ans. Lors de la présidentielle qui a suivi deux ans plus tard, Marine Le Pen amassait 24,97% des suffrages lors du tour de chauffe, puis s'inclinait face à Emmanuel Macron dans la ville avec 47,27% au tour décisif. Les législatives de 2022 avaient attribué 18,57% à la formation d'extrême droite au tour 1. Au second round, le Rassemblement national sécurisait 37,23% des voix locales. Le score de la liste conduite par Jordan Bardella culminera ensuite à 37,30% aux élections européennes de juin 2024, avant la dissolution qui ramènera les électeurs aux urnes au bout d'un mois. Les législatives anticipées offriront, lors du premier dimanche de scrutin, un résultat de 44,07% pour le Rassemblement national. Il finira avec 49,23% lors du vote final.

16:58 - Indicateurs électoraux : l'abstention à Mougins au crible Il y a six ans, le premier tour du scrutin municipal à Mougins avait été marqué par une abstention de 63,74 %, un chiffre supérieur aux 55,3 % nationaux (la participation se limitant à 36,26 %) alors que l'épidémie de coronavirus commençait à toucher le pays. Vingt-quatre mois plus tard, la présidentielle de 2022 a pour sa part vu l'abstention s'élever à 27,65 % au premier tour (pour une moyenne nationale de 26,31 %). Alors que les législatives de 2022 avaient été boudées par 56,39 % des inscrits, celles de 2024 ont quant à elles vu l'abstention reculer très nettement à 33,89 %. Précédemment, le scrutin européen du mois de juin 2024 avait enregistré 47,86 % d'abstention. Décortiquer cette évolution lors des cinq derniers scrutins permet de ranger Mougins comme une zone marquée par l'abstention. À l'occasion de ces élections municipales, ce facteur pèsera en conséquence sur les résultats de Mougins.

15:59 - À Mougins, les élections d'il y a deux ans en faveur de l'extrême droite Les élections législatives à Mougins organisées après la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre en 2024, plaçaient Franck Galbert (Rassemblement National) en pole position avec 44,07% au premier tour, devant Michèle Tabarot (Les Républicains) avec 36,03%. C'est néanmoins Michèle Tabarot (Les Républicains) qu'on a vu rafler la mise au second tour, avec 50,77% des suffrages exprimés. Lors du scrutin européen près d'un mois plus tôt, les électeurs de Mougins avaient cette fois poussé en tête la liste 'La France revient' de Jordan Bardella avec 37,30% des bulletins. Le contexte politique de Mougins a donc évolué lors de cette séquence électorale de 2024. Alors que deux ans auparavant la commune donnait à voir une zone pivot, elle s'est plus visiblement affichée dès lors comme une terre favorable au Rassemblement national.

14:57 - Il y a 4 ans, la localité de Mougins apparaissait comme indécise sur l'échiquier politique La physionomie politique de Mougins révèle un territoire aux votes hétérogènes. En avril 2022, la première étape de la présidentielle à Mougins voyait en effet Emmanuel Macron s'imposer localement avec 29,95% des inscrits, tandis que Marine Le Pen aggrégeait 24,97%. Lors de la finale de l'élection à Mougins, les électeurs accordaient 52,73% pour Emmanuel Macron, contre 47,27% en faveur de Marine Le Pen. Concernant l'élection des députés quelques semaines plus tard, les votants de Mougins portaient leur choix sur Michèle Tabarot (LR) avec 24,90% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 62,77% des suffrages.

12:58 - Municipales 2026 : l'impact de la fiscalité de Mougins Alors que les impôts locaux ont reculé à Mougins depuis 2020, le taux de la taxe d'habitation est passé à 22,94 % en 2024 (derniers chiffres disponibles), générant une recette de 6 275 100 € la même année. Un montant loin des 14 701 880 € engrangés en 2020. Abolie pour les résidences principales depuis le 1er janvier 2023 suite à la réforme de la fiscalité locale, cette imposition est désormais réduite à sa portion congrue, ce qui a pu perturber l'équilibre budgétaire. La manne fiscale sur le foncier bâti a souvent bouché le trou dans les finances. Le taux communal à Mougins atteint désormais 22,40 % en 2024 (contre 11,78 % en 2020). Attention cependant : cette hausse est généralement purement mécanique. L'État a en effet transféré la part de taxe foncière auparavant perçue par les départements aux communes depuis la réforme. Au bout du compte, le produit fiscal par ménage à Mougins s'est établi à 1 576 € en 2024 (contre 1 789 € en 2020).

11:59 - Retour sur le résultat des municipales de 2020 à Mougins Les résultats des précédentes élections municipales à Mougins ont fourni un enseignement précieux sur l'équilibre des forces locales. Dès le dimanche du premier tour à l'époque, Richard Galy (Les Républicains) a raflé la première place en obtenant 63,31% des voix. Deuxième, Françoise Duhalde-Guignard (Divers droite) a rassemblé 28,61% des suffrages. Jean-Jacques Bregeaut (Divers gauche) était à la troisième place, rassemblant 412 électeurs (8,07%). Ce succès d'emblée de Richard Galy a coupé court à tout suspense. Aucun second tour n'a été convoqué. Pour cette municipale 2026 à Mougins, ce décor a évidemment dicté les stratégies des différents camps. La tâche s'annonce immense ce dimanche pour le camp adverse au vu de cette victoire retentissante, alors que l'équipe victorieuse misera sur son bilan pour conserver son avance.