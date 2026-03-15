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19:17 - L'avenir de la France se dessine aussi à Moulès-et-Baucels Dans la commune de Moulès-et-Baucels, la population aura-t-elle un impact sur les résultats des élections municipales ? Avec une densité de population de 38 hab/km² et un pourcentage de chômeurs de 15,46%, le marché de l'emploi et les questions d'habitat sont des sujets prédominants. Le pourcentage de foyers disposant d'au moins une voiture (85,85%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut impacter les 486 votants sur des problématiques de mobilité et d'aménagement routier. Le nombre de familles monoparentales (13,06%) met en évidence des impératifs d'accompagnement familial, alors que le taux de salariés en CDD (11,11%) indique des défis de stabilité du travail. Les chiffres sur l'instruction à Moulès-et-Baucels mettent en exergue des disparités notables en termes de niveaux d'instruction, avec 22,13% des habitants ayant obtenu seulement le baccalauréat par exemple. Ceci, associé aux statistiques sur les revenus, peut influencer les préoccupations concernant les politiques du pays sur l'éducation et l'emploi.

17:57 - Le RN à Moulès-et-Baucels : quel résultat aux municipales ? Le parti à la flamme n'avait pas concouru au moment de la dernière municipale à Moulès-et-Baucels en 2020, l'élection s'étant déroulée sans affiliation politique affirmée dans la ville. Lors de la présidentielle qui a suivi en 2022, Marine Le Pen récoltait 37,19% des votes lors du tour de chauffe, puis dominait Emmanuel Macron dans la commune avec 61,26% au tour décisif. Les législatives dans la foulée avaient offert 43,14% à la formation d'extrême droite au tour 1. Au second round, le parti d'extrême droite réunissait 67,88% des voix dans la commune. Le score de la liste Bardella culminera ensuite à 52,22% pour les européennes, avant la dissolution qui ramènera les électeurs aux urnes au bout d'un mois. Les législatives qui ont suivi déboucheront, lors du premier tour, sur un résultat de 55,84% pour le parti d'extrême droite. C'est d'ailleurs lui qui s'imposera avec 67,41% le dimanche suivant, offrant un siège au Palais Bourbon à Manon Bouquin.

16:58 - Quels niveaux d'abstention à Moulès-et-Baucels aux dernières élections ? La participation s'élevait à 40,45 % pour le premier tour des municipales de 2020 à Moulès-et-Baucels, un niveau conforme à la tendance du pays alors que la pandémie du Covid-19 semait le doute dans le pays. Marquant une nette différence avec le scrutin municipal, la présidentielle de 2022 a affiché une participation de 80,45 %. Le nombre de votants aux élections législatives a évolué de son côté de 47,29 % au premier tour en 2022 à 70,43 % au premier tour en 2024. En juin la même année, la participation aux européennes se situait à 59,94 % (51,49 % dans le pays). Si on retrace une trajectoire sur ces cinq scrutins, la municipalité se positionne comme une contrée civiquement engagée. Pour cette élection municipale 2026, cette contingence à Moulès-et-Baucels sera quoi qu'il en soit essentielle dans le dénouement du scrutin.

15:59 - Moulès-et-Baucels : le vote des électeurs l'année de la dissolution Les élections des députés à Moulès-et-Baucels de juin 2024, plaçaient Manon Bouquin (Rassemblement National) à l'avant de la course avec 55,84% au premier tour, devant Sébastien Rome (Union de la gauche) avec 21,66%. Le second tour n'a fait que confirmer le premier, Manon Bouquin culminant à 67,41% des voix localement. Lors des élections européennes quelques semaines plus tôt, le podium à Moulès-et-Baucels s'était cette fois figé autour de la liste menée par Jordan Bardella (52,22%), challengée par Valérie Hayer (8,87%) et Manon Aubry (7,88%). De quoi se dire qu'entre 2022 et 2024, les résultats d'élections se suivent et se ressemblent.

14:57 - Au regard des élections passées, Moulès-et-Baucels reste un territoire orienté vers le RN L'analyse des scrutins de 2022 révèle que Moulès-et-Baucels s'inscrit comme un sol très favorable aux idées nationalistes. Au printemps 2022, la première étape de la présidentielle à Moulès-et-Baucels plaçait en effet Marine Le Pen en pole position avec 37,19% des inscrits, tandis que Jean-Luc Mélenchon récoltait 18,69%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 61,26% pour Marine Le Pen, contre 38,74% en faveur d'Emmanuel Macron. Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale qui a suivi, les votants de Moulès-et-Baucels accordaient leurs suffrages à Manon Bouquin (RN) avec 43,14% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 67,88%.

12:58 - Les premières élections à Moulès-et-Baucels depuis la réforme fiscale Illustration d'une pression fiscale croissante depuis 2020 à Moulès-et-Baucels, le taux de la taxe d'habitation s'est fixé à 1,97 % en 2024 (relevé le plus récent), ce qui représente un montant de 1 670 €, bien en deçà des 18 250 € enregistrés en 2020. Son abolition pour les résidences principales en 2023, suite à une réforme voulue par l'Etat, a fait qu'elle ne constitue dorénavant plus qu'une portion congrue des recettes fiscales locales, ce qui a modifié l'équilibre des finances locales. La manne fiscale sur le foncier bâti a bien souvent pris le relais. Le taux à Moulès-et-Baucels a évolué pour se fixer à 23,30 % en 2024 (contre 1,85 % en 2020). La moyenne à l'échelle nationale, avoisinant les 40 % et en progression de 1,2 point en quatre ans, constitue un point de référence intéressant. Attention cependant : cette hausse est généralement purement mécanique. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes par l'État depuis la réforme. Avec toutes ces données, le montant moyen payé par foyer fiscal à Moulès-et-Baucels a atteint 359 € en 2024, un chiffre à comparer avec les 67 € relevés en 2020.

11:59 - Un résultat très serré à la municipale à Moulès-et-Baucels en 2020 Dans la commune de Moulès-et-Baucels, les équilibres politiques locaux sont aujourd'hui encore conditionnés par le verdict du dernier scrutin en 2020. Rappelons que ce scrutin se caractérisait par des candidatures individuelles à l'époque et non par des listes, laissant aux électeurs la possibilité de choisir plusieurs noms. Dès le premier tour, 15 candidats ont par ailleurs été élus. Claudine Raynaud a récolté le plus de voix avec 262 voix (100,00%). Ensuite, Jean Lafoux a rassemblé 100,00% des votes. Sylvie Julien suivait, rassemblant 262 suffrages (100,00%). La marge entre les deux candidats de tête s'est révélée très réduite. L'élection s'est conclue sans qu'un second tour ne soit nécessaire. Pour les municipales 2026 à Moulès-et-Baucels, les citoyens sont une nouvelle fois invités à désigner leurs élus dans cette configuration si singulière. Dans tout l'Hexagone, le mode de scrutin spécifique avec candidatures individuelles n'est cependant plus en vigueur.