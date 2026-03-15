Résultat municipale 2026 à Moulès-et-Baucels (34190) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Moulès-et-Baucels a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Moulès-et-Baucels, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Moulès-et-Baucels [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Daniel CÉLÉRIER
Daniel CÉLÉRIER (13 élus) CONTINUONS ENSEMBLE 		327 72,51%
  • Daniel CÉLÉRIER
  • Carine OLESEN
  • Jean-François MOLIÈRES
  • Patricia FINIELS
  • Jean-Marc CHABANEL
  • Stéphanie BOEL
  • Raphaël VRIGNON
  • Bénédicte DEFOSSEZ
  • William PLAGNIOL
  • Nathalie DUCROS
  • Bernard DESFOURS
  • Sylvie JULIEN
  • Jérémy VIGNAL
Luce BOULANGER
Luce BOULANGER (2 élus) ENSEMBLE AUTREMENT 		124 27,49%
  • Luce BOULANGER
  • Bernard MALLET
Participation au scrutin Moulès-et-Baucels
Taux de participation 65,10%
Taux d'abstention 34,90%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,88%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,44%
Nombre de votants 457

Source : ministère de l’Intérieur

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