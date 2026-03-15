En direct

19:19 - Analyse démographique et économique des élections municipales à Moulins-Engilbert Dans la commune de Moulins-Engilbert, une variété de caractéristiques démographiques et socio-économiques façonnent le résultat des élections municipales. La jeunesse et les personnes sans emploi sont des segments clés dans le village, avec près de 20% de la population ayant de 0 à 29 ans, et un taux de chômeurs de 8,67%. De plus, le taux de familles propriétaires (72,21%) souligne le poids des thématiques concernant l'habitat et l'urbanisme. Le pourcentage de foyers ne disposant d'aucune voiture (43,72%) souligne une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut affecter les 716 électeurs sur des problématiques de mobilité et d'environnement. Le nombre d'allocataires de la CAF (16,62%) met en évidence la nécessité d'un suivi familial, alors que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (7,31%) fait ressortir des enjeux de stabilité du travail. Un taux de résidences secondaires de 15,69%, comme à Moulins-Engilbert, indique la présence d'une population plus aisée. Les propriétaires de résidences permanentes peuvent faire des choix électoraux différents des vacanciers.

17:57 - Quelle influence du RN à Moulins-Engilbert aux municipales 2026 ? Le parti à la flamme n'était pas officiellement en lice à la dernière campagne municipale à Moulins-Engilbert en 2020, les débats s'étant tenus de manière apolitique dans la localité. Lors de la présidentielle qui a suivi 24 mois plus tard, Marine Le Pen engrangeait 28,85% des suffrages lors du premier passage aux urnes, puis se rapprochait fortement d' Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 50,43% au tour décisif. Les législatives de 2022 avaient donné 23,34% au ticket lepéniste lors du premier tour. Au second round, le parti nationaliste sécurisait 31,83% des voix au niveau local. Le score de la liste du président du RN Jordan Bardella atteindra ensuite 31,09% aux élections européennes. Les législatives convoquées dans la foulée déboucheront, lors du premier tour, sur un résultat de 40,70% pour le parti nationaliste. C'est lui qui s'imposera avec 50,53% le dimanche suivant, synonyme d'accession à l'Assemblée pour Julien Guibert.

16:58 - Les électeurs de Moulins-Engilbert très mobilisés lors des scrutins Pour cette municipale 2026, la désertion des urnes à Moulins-Engilbert sera essentielle dans l'aboutissement du scrutin. L'abstention s'élevait à 31,41 % pour le premier tour des élections il y a six ans, une abstention exceptionnellement basse alors que l'épidémie de coronavirus avait rendu prudents bon nombre d'inscrits. La course à l'Élysée en 2022 a en revanche été définie par une abstention à 26,41 % dans la ville (participation de 73,59 %). L'abstention aux législatives, mesurée à 47,40 % en 2022, a fortement régressé pour sa part, pour s'établir à 32,58 % en 2024. Ce mouvement suivait des élections européennes où le défaut de participation atteignait 47,12 %. Regarder à la loupe ces variations lors des cinq scrutins depuis 2020 permet in fine de ranger Moulins-Engilbert comme une ville qui résiste relativement bien à l'abstention.

15:59 - Comment a voté Moulins-Engilbert en 2024 ? Les élections européennes 2024 à Moulins-Engilbert avaient vu s'imposer la liste de Jordan Bardella (31,09%), devant Raphaël Glucksmann qui avait récolté 17,79% des voix. Lors des législatives une vingtaine de jours plus tard, les votants de Moulins-Engilbert accordaient leurs suffrages à Julien Guibert (Rassemblement National) avec 40,70% au premier tour. Le second tour n'a fait que confirmer le premier, Julien Guibert culminant à 50,53% des suffrages exprimés dans la commune. La physionomie politique de Moulins-Engilbert a donc évolué lors de cette longue série de scrutins de 2024. Si deux ans auparavant la commune esquissait une zone de flou électoral, elle s'est plus ostensiblement affichée deux ans plus tard comme un territoire bleu marine.

14:57 - Bien avant les municipales 2026, Moulins-Engilbert demeure inclassable ou presque Concernant l'élection des députés de 2022, les votants de Moulins-Engilbert soutenaient en priorité Patrice Perrot (Ensemble !) avec 28,19% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 37,25% des suffrages. Au premier tour de l'élection du chef de l'Etat qui avait précédé, les citoyens de Moulins-Engilbert plaçaient Marine Le Pen en tête avec 28,85% des inscrits, surpassant ainsi Emmanuel Macron crédité de 24,74%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 50,43% pour Marine Le Pen, contre 49,57% en faveur d'Emmanuel Macron. Globalement, ce paysage électoral fait ainsi de Moulins-Engilbert un territoire aux équilibres politiques nuancés.

12:58 - Municipales : des impôts en hausse au centre de la campagne à Moulins-Engilbert Pour ce qui est de la fiscalité de Moulins-Engilbert, la somme moyenne réclamée aux foyers imposables a représenté 1 059 € en 2024 (dernières données disponibles) contre 817 euros en début de mandat. L'impôt sur les propriétés bâties est passé à un peu plus de 40,02 % en 2024 (contre près de 14,56 % en 2020). À titre indicatif, la moyenne nationale se situe à près de 40 %, après avoir augmenté de 1,2 point. Une hausse qui s'explique par la réforme de la fiscalité locale, prévoyant un transfert aux communes de la part de taxe foncière qui était précédemment perçue par les départements. En raison de la même loi qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne représente que 127 900 € de recettes en 2024. Un total bien loin des 444 800 euros engrangés 4 ans plus tôt pour un taux stable d'environ 22,97 %. Cette taxe ne représente dorénavant plus qu'une portion congrue des ressources fiscales de la commune, ce qui a transformé l'équilibre des finances locales.

11:59 - Ce qu'il faut retenir de la dernière municipale à Moulins-Engilbert Les résultats des précédentes municipales à Moulins-Engilbert ont livré un enseignement précieux sur l'équilibre des forces locales. Lors du premier rendez-vous avec les urnes à l'époque, Serge Ducreuzot a devancé l'ensemble de ses concurrents en recueillant 388 voix (51,87%). Derrière, Frédéric Monet a capté 48,12% des votes. Cette victoire écrasante dès le premier tour a coupé court à tout suspense. Aucun second tour n'a été convoqué. Pour cette élection de 2026 à Moulins-Engilbert, cette géographie électorale pose les bases. Pour les forces d'opposition, renverser une majorité aussi écrasante constituera ce dimanche un défi herculéen, alors que l'équipe victorieuse devra s'assurer que ses propres soutiens ne se sont pas effrités.