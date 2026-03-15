Résultat municipale 2026 à Moulins-Engilbert (58290) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Moulins-Engilbert a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Moulins-Engilbert, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Moulins-Engilbert [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Marie-Claire RANVIER
Marie-Claire RANVIER (12 élus) Ensemble pour Moulins-Engilbert 		467 61,05%
  • Marie-Claire RANVIER
  • Jean-Paul LAMBOURG
  • Manon BUCHEZ
  • Michel MALCOIFFE
  • Elisabeth JOSSE
  • Manuel HOUSSAIS
  • Barbara NOVAK
  • Philippe DUCHEMIN
  • Constance AUDAS
  • François DURAND
  • Catherine LE BORGNE
  • Robert LAPORTE
Serge DUCREUZOT
Serge DUCREUZOT (3 élus) Toujours le bon sens pour Moulins-Engilbert 		298 38,95%
  • Serge DUCREUZOT
  • Mélanie CHALUMEAU
  • Jérôme DUBREU
Participation au scrutin Moulins-Engilbert
Taux de participation 74,70%
Taux d'abstention 25,30%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,88%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,50%
Nombre de votants 800

Source : ministère de l’Intérieur

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