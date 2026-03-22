Résultat de l'élection municipale 2026 à Moulins : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Moulins [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Moulins sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Moulins.
L'actu des élections municipales 2026 à Moulins
11:49 - Qui est en tête à Moulins avant le 2e tour de cette municipale 2026 ?
Dans le cadre du premier tour des municipales à Moulins, alors que le pays a connu une démobilisation importante, le rendez-vous a enregistré localement un taux d'abstention de 48,07 %. À l'issue du dépouillement, c'est Benoit Faivre (Divers droite) qui s'est placé en première position en récoltant 29,44 % des voix. Derrière, Yannick Monnet (Divers gauche) a obtenu la seconde place avec 29,34 %. Le match s'est joué dans un mouchoir de poche. Du côté des autres candidats, avec 22,26 %, Cécile De Breuvand (Les Républicains) pouvait, sauf accord ou retrait, poursuivre l'aventure. En quatrième position, Pierre De Nicolay a récolté 14,27 % des suffrages, un résultat en théorie qualificatif pour l'étape suivante.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Moulins
Le deuxième tour des élections municipales à Moulins a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Yannick Monnet
Liste divers gauche
MOUL1NS 2026
|
|
Benoit Faivre
Liste divers droite
ENSEMBLE POUR MOULINS
|
|
Pierre de Nicolay
Liste d'union des droites pour la République
moulins en avant
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Moulins
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Benoit FAIVRE (Ballotage) ENSEMBLE POUR MOULINS
|1 888
|29,44%
|Yannick MONNET (Ballotage) MOUL1NS 2026
|1 882
|29,34%
|Cécile DE BREUVAND (Ballotage) MOULINS DEMAIN
|1 428
|22,26%
|Pierre DE NICOLAY (Ballotage) moulins en avant
|915
|14,27%
|Thierry BONNET Moulins en commun, des projets en partage
|219
|3,41%
|Philippe OUTTERYCK Lutte Ouvrière
|82
|1,28%
|Participation au scrutin
|Moulins
|Taux de participation
|51,93%
|Taux d'abstention
|48,07%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|0,89%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,09%
|Nombre de votants
|6 543
Source : ministère de l’Intérieur
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