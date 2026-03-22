Résultat de l'élection municipale 2026 à Moulins : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Moulins

Le deuxième tour des élections municipales à Moulins a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Yannick Monnet
Yannick Monnet Liste divers gauche
MOUL1NS 2026
  • Yannick Monnet
  • Isabelle Sourdot
  • Davy Murgue
  • Marilou Gonthier
  • Eric Dagois
  • Marjorie Labelle
  • Jérôme Bernard
  • Stéphanie Fleury
  • Thomas Antignac
  • Stéphanie Latouille
  • Laurent Doriat
  • Maud Goncalves Da Costa
  • Gabin Gonthier
  • Aline Falais
  • Sylvestre Touret
  • Héline Alkan
  • Valentin Turle
  • Ghyslaine Degoulange
  • Rodolphe Theault
  • Isabelle Imbeaud-Boyer
  • François Granier
  • Amandine Mosnier
  • Dominique Louis
  • Delphine Bouillet
  • Nabil Soulam
  • Marie Joseph Pamah
  • Théo Virlogeux
  • Patricia Pawlak Courdavault
  • Anthony Marceau
  • Aurélie Leriche
  • Anaël Donnat
  • Dominique Vezirian
  • Hervé Berger
  • Myriam Bernard
  • Pascal Ville
Benoit Faivre
Benoit Faivre Liste divers droite
ENSEMBLE POUR MOULINS
  • Benoit Faivre
  • Gaëlle Barret
  • Julien Carpentier
  • Cécile de Breuvand
  • Philippe Baudier
  • Régine Batillat
  • Stefan Lunte
  • Rosine Nigon-Mansard
  • Mathieu Geffray
  • Mélanie Ramis
  • Roger Litaudon
  • Adeline Poupeau
  • Thierry Champagnat
  • Jennifer Hieu
  • Damien Jacquet
  • Alicia Vitta Hamada
  • Samuel Scampucci
  • Valerie Valvin
  • Hamza Budak
  • Béatrice Moroy
  • Adrien Soucachet
  • Clémence Richard
  • Kevin Pontonnier
  • Maud Betiaux
  • Ikram Kalaci
  • Odile Mériau
  • Victorien Cancre
  • Sandra Mendes
  • Arnaud Naouar
  • Hélène Papon
  • Maxence Olivier
  • Séverine Blondeau
  • Kevin Sevestre
  • Alexandra Belin-Vincent
  • Jean-Philippe Meulin
Pierre de Nicolay
Pierre de Nicolay Liste d'union des droites pour la République
moulins en avant
  • Pierre de Nicolay
  • Catherine Moretti
  • Arnaud Dassier
  • Caroline Brun
  • Antoine Manzagol
  • Laurence Des Boscs
  • Christian Rabet
  • Laurence Baudrillart
  • Jean-Christophe Villeraud
  • Bénédicte Thiriet
  • Erwann Roudillon
  • Sophie Du Reau
  • Maxime Audic
  • Sandra Di Francesco
  • Paul Du Réau
  • Jeanne Chambon--Agrès
  • Charles Marconnet
  • Isabelle de Masgontier
  • Matthéo Bernardin
  • Claire Daudruy
  • Christophe Govin
  • Danièle Dutour de Salvert
  • François Talon
  • Perrine Boitard
  • Bertrand Dervault
  • Marion Dalaudiere
  • Olivier Prodent
  • Marie Faure
  • Patrick Martin Saint Leon
  • Madeleine Yvois
  • Arnaud Baudrillart
  • Marine Camus
  • Patrick Arban
  • Astrid Bourillon
  • Jean-Luc Gillardin

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Moulins

Tête de listeListe Voix % des voix
Benoit FAIVRE
Benoit FAIVRE (Ballotage) ENSEMBLE POUR MOULINS 		1 888 29,44%
Yannick MONNET
Yannick MONNET (Ballotage) MOUL1NS 2026 		1 882 29,34%
Cécile DE BREUVAND
Cécile DE BREUVAND (Ballotage) MOULINS DEMAIN 		1 428 22,26%
Pierre DE NICOLAY
Pierre DE NICOLAY (Ballotage) moulins en avant 		915 14,27%
Thierry BONNET
Thierry BONNET Moulins en commun, des projets en partage 		219 3,41%
Philippe OUTTERYCK
Philippe OUTTERYCK Lutte Ouvrière 		82 1,28%
Participation au scrutin Moulins
Taux de participation 51,93%
Taux d'abstention 48,07%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,89%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,09%
Nombre de votants 6 543

Source : ministère de l’Intérieur

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