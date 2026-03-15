Résultat municipale 2026 à Moulle (62910) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Moulle a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Moulle, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Moulle [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Veronique BRIOIS
Veronique BRIOIS (12 élus) CONTINUONS DE BIEN VIVRE A MOULLE 		443 62,48%
  • Veronique BRIOIS
  • Pascal BEAUMONT
  • Josèphe CLAIRET
  • Geoffrey LORTHIOY
  • Sylvie HIELLE
  • Emmanuel DUCHATEL
  • Isabelle COURBOT
  • Christophe WATRE
  • Stéphanie BRUNELOT
  • Laurent SABAU
  • Céline DUBOIS
  • Bernard JOMIN
Marc THOMAS
Marc THOMAS (3 élus) "RETROUVONS ENFIN DE BONHEUR DE VIVRE A MOULLE" 		266 37,52%
  • Marc THOMAS
  • Valerie COUZYN
  • Franck HELLEBOID
Participation au scrutin Moulle
Taux de participation 76,57%
Taux d'abstention 23,43%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 3,22%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,61%
Nombre de votants 745

Source : ministère de l’Intérieur

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