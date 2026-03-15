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19:19 - Influence des facteurs démographiques sur les élections à Moulle Quel portrait faire de Moulle, à quelques minutes de l'annonce des résultats des municipales ? Avec une population de 1 166 habitants répartis dans 512 logements, ce village présente une densité de 216 habitants/km². Ses 70 entreprises attestent une économie favorable. Le taux de familles détenant au moins une voiture (85,16%) montre une dépendance à l'automobile, ce qui peut impacter les votants sur des questions de transport et d'aménagement routier. Les habitants, dont 35,80% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Parmi cette diversité sociale, près de 49,73% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 328,66 euros pourrait devenir un obstacle à plus de prospérité. À Moulle, les enjeux locaux rejoignent ceux de l'Hexagone.

17:57 - Rassemblement national à Moulle : les derniers résultats Le mouvement nationaliste n'était pas formellement représenté au moment de la dernière campagne municipale à Moulle il y a six ans, le scrutin s'étant joué sans affiliation politique affirmée dans la municipalité. Lors de la présidentielle qui a suivi au printemps 2022, Marine Le Pen engrangeait 29,90% des bulletins exprimés lors du premier passage aux urnes, puis l'emportait sur Emmanuel Macron dans la commune avec 52,56% lors du tour final. Les législatives qui ont suivi avaient donné 17,82% au parti lepéniste au tour 1. Au second round, le parti nationaliste réunissait 29,04% des voix sur le territoire. Le résultat de la liste menée par Jordan Bardella culminera ensuite à 36,57% aux élections européennes. Les législatives de 2024 apporteront, lors du premier round, un résultat de 38,68% pour le parti nationaliste. Il achèvera sa course avec 46,17% lors du vote final.

16:58 - Municipales : les chiffres de l'abstention à Moulle Les dernières données disponibles, remontant à six ans, révèlent que 441 électeurs avaient glissé leur bulletin dans l'urne au premier tour des municipales à Moulle, correspondant à un taux de participation de 52,31 %, un score meilleur que les 44,7 % nationaux, la pandémie du Covid-19 ayant jeté une ombre sur l'événement. Le scrutin municipal demeure en effet, avec l'élection présidentielle, celui où les citoyens se manifestent le plus. Marquant une nette différence avec le scrutin municipal, la présidentielle de 2022 a d'ailleurs affiché une participation de 79,71 %. Un mois avant la dissolution, la participation aux européennes s'était de son côté fixée à 59,57 % (contre 51,49 % en France). Le taux de votants aux élections législatives qui ont suivi est alors passé à 73,83 % au premier tour, contre 56,86 % en 2022. Si on retrace une trajectoire sur ces cinq scrutins, le territoire s'affiche in fine comme une contrée fortement mobilisée aux urnes. La mobilisation des électeurs de Moulle sera en définitive une clé pour ces élections municipales 2026.

15:59 - Moulle classée à droite à l'issue de l'année de la dissolution La situation politique de Moulle a évolué lors de la longue série de scrutins de 2024. Si deux ans auparavant la commune a pu apparaître comme un territoire aux votes hétérogènes, elle s'est plus visiblement positionnée lors des échéances suivantes comme une zone attirée par les courants de la droite la plus radicale. Lors du match européen de 2024, les citoyens de Moulle avaient en effet soutenu la liste menée par Jordan Bardella avec 36,57% des inscrits. Les élections législatives à Moulle près d'un mois plus tard, plaçaient ensuite Auguste Evrard (Rassemblement National) en tête du peloton avec 38,68% au premier tour, devant Bertrand Petit (Union de la gauche) avec 38,53%. La décision s'est néanmoins inversée au second tour, portant Bertrand Petit (Union de la gauche) jusqu'au sommet avec 53,83%.

14:57 - Moulle : regard sur les scores majeurs de la dernière présidentielle en date Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale en 2022, les votants de Moulle soutenaient en priorité Bertrand Petit (DVG) avec 47,33% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 70,96% des suffrages. Au printemps 2022, l'entame de la présidentielle à Moulle était marquée par l'avantage de Marine Le Pen avec 29,90% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron récoltait 26,90%. Au terme du ballottage, les urnes affichaient 52,56% pour Marine Le Pen, contre 47,44% en faveur d'Emmanuel Macron. Cette séquence électorale de 2022 démontre que le territoire reste un territoire aux équilibres politiques nuancés.

12:58 - Tendance clé en amont des municipales 2026 : des impôts en hausse à Moulle À Moulle, en matière d'impôts locaux, le montant moyen payé par foyer fiscal a atteint environ 661 euros en 2024 (année du dernier relevé), alors que ce montant se situait à 590 € quatre ans auparavant. Le taux de la taxe sur le foncier bâti a évolué pour se fixer à un peu plus de 42,80 % en 2024 (contre 20,54 % en 2020). Une hausse souvent automatique, sans décision de la municipalité : en effet, depuis la réforme de la fiscalité locale, l'État a transféré la part de taxe foncière précédemment perçue par les départements aux communes. Suite à la réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne génère que 0 € de recettes en 2024, marquant une forte baisse face aux 180 200 euros engrangés en 2020 avec un taux fixé à environ 0,0 %. Un bouleversement pour les budgets des communes réduisant considérablement son produit et contraignant les municipalités à chercher d'autres sources de revenus.

11:59 - Marc Thomas vainqueur des dernières élections à Moulle Les résultats des précédentes élections municipales à Moulle ont livré un bilan révélateur sur l'équilibre des forces locales. Unique liste en présence, la liste menée par Marc Thomas a logiquement engrangé 329 bulletins (100,00%) lors de ce premier passage aux urnes. L'absence de concurrent a scellé l'issue du vote dès le premier tour, rendant tout second tour inutile. Pour ces municipales 2026 à Moulle, cet équilibre sert de matrice bien spécifique que certains voudront peut-être dépasser. Le défi lors de ces nouvelles élections municipales sera de voir si une véritable opposition a émergé face à cette domination. La liste des candidats donne sans aucun doute déjà une première réponse.