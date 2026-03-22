Résultat municipale 2026 à Moult-Chicheboville (14370) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Moult-Chicheboville a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Moult-Chicheboville, liste par liste.

Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Moult-Chicheboville [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Angélique LEMIERE
Angélique LEMIERE (17 élus) MOULT-CHICHEBOVILLE, L'AVENIR AUTREMENT 		708 44,28%
  • Angélique LEMIERE
  • Christophe AUVRAY
  • Alexandra LEPINAY GENS
  • Nicolas GENS
  • Maria MONTERO
  • Yves LEBOURGEOIS
  • Magali COEUR D'ACIER
  • Patrick DACAL
  • Gwenola LEGRAND
  • Patrick GRENTE
  • Céline ERROT
  • Serge MARIE
  • Danielle DUVAL
  • Edouard LEBRUN
  • Kristell GENILLON-FRICOTELLE
  • Jean-Paul LENERT
  • Nathalie BOUYOL
Fabienne ROYER COCAIN
Fabienne ROYER COCAIN (3 élus) Ensemble pour demain 		453 28,33%
  • Fabienne ROYER COCAIN
  • Matthieu PICHON
  • Laurence DEGRENNE-LAUNAY
Sophie PALLU
Sophie PALLU (3 élus) Moult-Chicheboville construisons l'avenir ! 		438 27,39%
  • Sophie PALLU
  • Vincent TRETON
  • Céline VITCHEN
Participation au scrutin Moult-Chicheboville
Taux de participation 69,29%
Taux d'abstention 30,71%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,68%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,74%
Nombre de votants 1 622

Source : ministère de l’Intérieur

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LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

Résultat municipale à Moult-Chicheboville - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Angélique LEMIERE
Angélique LEMIERE (Ballotage) MOULT-CHICHEBOVILLE, L'AVENIR AUTREMENT 		612 39,87%
Fabienne ROYER COCAIN
Fabienne ROYER COCAIN (Ballotage) Ensemble pour demain 		498 32,44%
Sophie PALLU
Sophie PALLU (Ballotage) Moult-Chicheboville construisons l'avenir ! 		425 27,69%
Participation au scrutin Moult-Chicheboville
Taux de participation 67,08%
Taux d'abstention 32,92%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,52%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,02%
Nombre de votants 1 575

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