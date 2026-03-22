Résultat municipale 2026 à Moult-Chicheboville (14370) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]
Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Moult-Chicheboville a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Moult-Chicheboville, liste par liste.
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Moult-Chicheboville [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Angélique LEMIERE (17 élus) MOULT-CHICHEBOVILLE, L'AVENIR AUTREMENT
|708
|44,28%
|
|Fabienne ROYER COCAIN (3 élus) Ensemble pour demain
|453
|28,33%
|
|Sophie PALLU (3 élus) Moult-Chicheboville construisons l'avenir !
|438
|27,39%
|
|Participation au scrutin
|Moult-Chicheboville
|Taux de participation
|69,29%
|Taux d'abstention
|30,71%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|0,68%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,74%
|Nombre de votants
|1 622
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat municipale à Moult-Chicheboville - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Angélique LEMIERE (Ballotage) MOULT-CHICHEBOVILLE, L'AVENIR AUTREMENT
|612
|39,87%
|Fabienne ROYER COCAIN (Ballotage) Ensemble pour demain
|498
|32,44%
|Sophie PALLU (Ballotage) Moult-Chicheboville construisons l'avenir !
|425
|27,69%
|Participation au scrutin
|Moult-Chicheboville
|Taux de participation
|67,08%
|Taux d'abstention
|32,92%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,52%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,02%
|Nombre de votants
|1 575
Election municipale 2026 à Moult-Chicheboville [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Moult-Chicheboville sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Moult-Chicheboville.
L'actu des élections municipales 2026 à Moult-Chicheboville
18:36 - Comment Moult-Chicheboville a-t-elle voté l'année du choc de la dissolution ?
La physionomie politique de Moult-Chicheboville a évolué lors de la session électorale 2024. Si deux ans auparavant, lors de la présidentielle, la commune reflétait une zone sans vote prédéterminé, elle s'est affichée deux ans plus tard comme une terre de droite mariniste. Lors du match européen du printemps 2024, les électeurs de Moult-Chicheboville avaient en effet poussé en tête la liste menée par Jordan Bardella avec 42,15% des bulletins. Une vingtaine de jours plus tard, les élections législatives à Moult-Chicheboville avaient ensuite placé en tête Nicolas Calbrix (Rassemblement National) avec 43,04% au premier tour, devant Elisabeth Borne (Majorité présidentielle) avec 25,70%. Néanmoins, la situation s'est inversée au second tour, plaçant Elisabeth Borne (Ensemble !) jusqu'à la première place avec 50,20%.
15:57 - Municipales 2020 : rappel des résultats à Moult-Chicheboville
Les résultats du scrutin municipal il y a 6 ans à Moult-Chicheboville se sont avérés très éclairants sur l'échiquier politique local. À l'issue du premier passage aux urnes à l'époque, Coralie Arruego a décroché la tête du classement avec 56,80% des suffrages. À ses trousses, Matthieu Pichon a capté 43,19% des votes. Cette victoire sans appel de Coralie Arruego a tué dans l'œuf toute velléité de second tour, épargnant aux électeurs un retour aux urnes. Pour cette élection de 2026 à Moult-Chicheboville, ce décor sert de matrice bien spécifique que d'aucuns auront sans doute à cœur de dépasser. Cette victoire sans appel place le camp adverse face à une tâche titanesque ce dimanche, tandis que la majorité sortante, elle, misera sur son bilan pour conserver son avance.
13:58 - Les électeurs de Moult-Chicheboville doivent trancher entre 3 listes
D'après le ministère de l'Intérieur, qui a diffusé les listes des candidats au second tour cette semaine, les votants ont donc à disposition ce dimanche, dans l'isoloir, les bulletins de Fabienne Royer Cocain, Angélique Lemiere et Sophie Pallu. Afin de choisir, les habitants de la ville seront en mesure de se déplacer aux urnes jusqu'à 18 heures, horaire de fermeture des 3 bureaux de vote de Moult-Chicheboville.
11:59 - Rappel des résultats de la semaine dernière à Moult-Chicheboville pour l'élection municipale
Dimanche dernier, c'est Angélique Lemiere qui a terminé première en récoltant 39,87 % des votes. À sa suite, Fabienne Royer Cocain a obtenu la seconde place avec 32,44 %. Une distance modérée a séparé les deux premiers candidats. Pour compléter ce tableau, en franchissant la barre des 10 %, Sophie Pallu est arrivée troisième et a gagné également le droit de potentiellement se maintenir. Du côté de la mobilisation à Moult-Chicheboville, le rendez-vous électoral a vu 67,08 % des inscrits se déplacer, dans le sillage d'une mobilisation en berne à l'échelle nationale.
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