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19:16 - Les défis socio-économiques de Mouriès et leurs implications électorales Dans les rues de Mouriès, le scrutin touche à sa fin. Avec ses 3 471 habitants, cette localité possède une certaine vigueur démographique. Ses 348 entreprises attestent une activité entrepreneuriale favorable, alors que son tissu social comprend 1 081 familles, reflétant une communauté diversifiée. Dans la localité, 29% des résidents sont âgés de 0 à 29 ans, et 10,17% de 75 ans et plus, ce qui peut avoir un effet sur les priorités des directives, notamment en matière d'instruction et de soins de santé. Les électeurs, dont 30,36% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Au sein de cette mosaïque sociale, près de 50,23% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 1048,89 € pourrait devenir un frein à plus de prospérité. En somme, à Mouriès, les préoccupations locales alimentent le débat démocratique.

17:57 - Dynamique électorale : le RN en progression à Mouriès Le parti à la flamme n'était pas formellement représenté à la dernière bataille municipale à Mouriès en 2020, le scrutin s'étant joué en dehors des clivages partisans dans la ville. Lors de la course à l'Élysée deux ans plus tard, Marine Le Pen recueillait 35,26% des suffrages lors du tour de chauffe, puis battait Emmanuel Macron dans la commune avec 60,92% lors du tour final. Les législatives de 2022 avaient offert 37,31% au parti lepéniste lors du premier tour. Au second round, le mouvement lepéniste validait 60,33% des voix locales. Le score de la liste du président du RN Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 48,33% pour les européennes, avant la dissolution qui donnera lieu immédiatement ou presque à d'autres élections. Les législatives de 2024 donneront, lors du premier passage aux urnes, un résultat de 56,42% pour le mouvement lepéniste. Ce dernier achèvera sa course en tête avec 70,65% lors du vote définitif, synonyme d'élection de Romain Baubry.

16:58 - Mouriès classée parmi les villes mobilisées avant les municipales En ce jour d'élections municipales 2026 à Mouriès, la mobilisation sera très observée. La participation s'élevait à 54,85 % pour le premier tour des municipales de 2020, un chiffre supérieur aux 44,7 % nationaux alors que sévissait la pandémie du coronavirus. Il est en effet de coutume d'observer que le scrutin municipal demeure, avec l'élection du président de la République, le moment où les citoyens votent le plus. Marquant une nette différence avec le scrutin municipal, la présidentielle de 2022 a d'ailleurs affiché une participation de 78,72 %. La mobilisation atteignait quant à elle 58,63 % lors des élections européennes. Lors des législatives qui ont immédiatement suivi en 2024, elle a fortement progressé pour atteindre 68,23 %, contre seulement 47,99 % en 2022. Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une localité soucieuse de voter.

15:59 - En marge de la dissolution, comment Mouriès a-t-elle voté ? Les résultats des élections de 2024 avaient confirmé ceux des élections deux ans plus tôt. Pour le tour unique des européennes de juin 2024, les suffrages s'étaient en effet majoritairement portés sur la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (48,33%). Lors des législatives près d'un mois plus tard, les votants de Mouriès accordaient leurs suffrages à Romain Baubry (Rassemblement National) avec 56,42% au premier tour. Le second tour avait confirmé ce résultat, Romain Baubry culminant à 70,65% des voix sur place.

14:57 - À Mouriès, l'élection il y a 4 ans fut marquée par un vote pour la droite radicale Globalement, le paysage électoral fait de Mouriès une commune acquise au camp nationaliste. En avril 2022, l'entame de la présidentielle à Mouriès tournait en effet à l'avantage de Marine Le Pen avec 35,26% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron récoltait 20,74%. Au terme du ballottage, les urnes affichaient 60,92% pour Marine Le Pen, contre 39,08% en faveur d'Emmanuel Macron. Lors du scrutin législatif qui a suivi quelques semaines plus tard, les votants de Mouriès portaient leur choix sur Romain Baubry (RN) avec 37,31% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 60,33%.

12:58 - Élections municipales à Mouriès : des impôts stables au centre de la campagne Alors que les impôts locaux ont progressé à Mouriès entre 2020 et 2024, le taux de la taxe d'habitation est passé à 15,88 % en 2024 (chiffres les plus récents), générant une recette de près de 235 100 euros. Une somme loin des quelque 1,02633 million d'euros récoltés en 2020. Son abolition pour la grande majorité des contribuables au 1er janvier 2023 suite à la réforme de la fiscalité locale en fait dorénavant une recette marginale, ce qui explique cette chute importante de recettes pour la commune. La manne fiscale sur le foncier bâti a bien souvent pris le relais. Le taux communal à Mouriès s'est établi à près de 33,55 % en 2024 (contre 18,50 % en 2020). Un chiffre à rapprocher de la moyenne à l'échelle nationale, qui approche les 40 %, en augmentation de 1,2 point depuis 2020. Une hausse qui s'explique dans bien des villes par le transfert aux communes de la part de taxe foncière jusqu'alors perçue par les départements. Avec toutes ces fluctuations, la facture fiscale moyenne à Mouriès s'est chiffrée à 936 euros en 2024 contre 909 euros en début de mandat.

11:59 - Une élection sans appel : retour sur les municipales à Mouriès Les résultats des dernières municipales à Mouriès ont livré un éclairage précieux sur les rapports de force locaux. Lors de la première manche électorale à l'époque, Alice Roggiero a pris les commandes avec 966 voix (65,18%). Derrière, Grégory Ali-Oglou a obtenu 34,81% des votes. Cette victoire écrasante dès le premier tour a balayé toute perspective de second tour, dispensant les électeurs d'un retour aux urnes. Pour cette élection de 2026 à Mouriès, cet équilibre sert de matrice bien particulière que certains auront sans doute à cœur de dépasser. Les forces d'opposition devront accomplir un effort colossal ce dimanche pour renverser cette domination, tandis que la majorité sortante, elle, misera sur son bilan pour conserver son avance.