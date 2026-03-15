Résultat municipale 2026 à Mouriès (13890) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Mouriès a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Mouriès, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Mouriès [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Pascal VIANES
Pascal VIANES (21 élus) MOURIÈS : FIERS DE NOTRE HÉRITAGE 		1 002 50,86%
  • Pascal VIANES
  • Laurence CANOVAS
  • Daniel CHABANNIER
  • Lilou PAUNER
  • Stephane MIRANDA
  • Apolline ABRAHAMME
  • Jean-Claude SAMALENS
  • Sophie BONO
  • Laurent LE HEMONET
  • Nicole ROUX
  • Jean-Pierre FAILLA
  • Rosa Isabel VIANES
  • Guillaume BARRAL
  • Gaelle MARSAUD
  • Sébastien LOZANO
  • Céline HERMOUET
  • Christian FABRE
  • Valérie BARON
  • Julien DIAZ
  • Hélène PAUNER
  • Guillaume CHABANNIER
Patrice BLANC
Patrice BLANC (6 élus) Nos coeurs battent à l'unisson 		968 49,14%
  • Patrice BLANC
  • Audrey DALMASSO
  • Olivier ALLIBERT
  • Muriel CHRETIEN
  • Richard FREZE
  • Anaïs MOYA PUGET
Participation au scrutin Mouriès
Taux de participation 67,39%
Taux d'abstention 32,61%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,15%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,47%
Nombre de votants 2 044

Source : ministère de l’Intérieur

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