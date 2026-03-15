Résultat municipale 2026 à Mouroux (77120) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Mouroux a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Mouroux, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Mouroux [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Louis BOGARD
Jean-Louis BOGARD (23 élus) MOUROUX AVANCE POUR TOUS 		1 204 58,31%
  • Jean-Louis BOGARD
  • Leslie KURAS
  • Serge DUTILLET
  • Sylvie TOURNOUX
  • Arnaud VIGNIER
  • Emeline BERRI-BERRI
  • Karim KRICHAH
  • Alexie KOZLOWSKI
  • Emmanuel MARIN
  • Pauline BEGARD
  • David ALVES
  • Mélanie VACHET
  • Alexandre BRETAGNOLLE
  • Madly LICIUS
  • Vincent NICOLADIE
  • Sylvie LOISELLE
  • Francis AGNOLETTI
  • Emeline GUERREIRO
  • Jean-Jacques BENONY
  • Béatrice GUERREAU
  • Carlos DE SOUSA LOPES
  • Audrey CLEMENCEAU
  • Fulbert N'DOUDI
Philippe DEBRUYNE
Philippe DEBRUYNE (6 élus) Nous Mourousiens 		861 41,69%
  • Philippe DEBRUYNE
  • Carole HEMET
  • Franck HILLAIRE
  • Daniele LAMBERT
  • Jean-Charles VITTI
  • Valérie CLAEYS
Participation au scrutin Mouroux
Taux de participation 49,86%
Taux d'abstention 50,14%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,48%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,07%
Nombre de votants 2 141

Source : ministère de l’Intérieur

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