En direct

19:20 - Élections à Mouroux : l'impact des caractéristiques démographiques A quelques minutes de l'annonce des résultats des municipales, Mouroux fourmille de diversité et d'activités. Avec ses 5 869 habitants, cette ville est perçue comme un symbole d'ouverture. L'existence de 368 entreprises sur son territoire illustre son dynamisme. Le pourcentage de ménages ne disposant d'aucune voiture (14,92%) montre une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les votants sur des questions de transport et d'environnement. Mouroux forme une communauté diversifiée, avec ses 414 résidents étrangers, soit 7,05% de sa population, enrichissant la dimension sociale et culturelle de la ville. Dans cette diversité sociale, près de 31,23% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 1048,98 euros pourrait devenir un frein à plus de prospérité. À Mouroux, où la jeunesse représente 38% de la population, les élections sont l'opportunité d'un avenir collectif et florissant.

17:57 - Quels résultats du RN à Mouroux avant les municipales ? Le Rassemblement national avait reçu un score anecdotique ou presque lors de l'élection municipale à Mouroux en 2020. Lors de la présidentielle qui a suivi au cours de l'année 2022, Marine Le Pen amassait 33,42% des voix lors du premier round, puis battait Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 56,47% lors du tour final. Les législatives de 2022 avaient attribué 30,62% au représentant du parti au tour 1. Au second round, le parti à la flamme réunissait 53,89% des voix sur le territoire. Le score de la liste de Jordan Bardella atteindra ensuite 45,93% lors du scrutin européen, qui aboutiront à la dissolution de l'hémicycle. Les législatives enfin donneront, lors du premier dimanche de scrutin, un résultat de 47,75% pour un ticket d'union LR-RN (tendance Ciotti). C'est d'ailleurs lui qui s'imposera avec 52,22% lors du vote final, offrant un siège au Palais Bourbon à Franck Riester.

16:58 - Mouroux : 65,01 % d'abstention à la dernière élection municipale Dans le cadre des municipales de 2026 à Mouroux, l'affluence dans les bureaux de vote jouera un rôle pivot sur les résultats. Pour rappel, la mobilisation des électeurs atteignait 34,99 % lors des municipales de 2020, en deçà des 44,7 % de la moyenne nationale alors que le pays était troublé par le Covid. Avec la présidentielle, les élections municipales restent pourtant le scrutin où les électeurs votent le plus souvent. L'élection suprême en 2022 avait d'ailleurs attiré les électeurs, avec 73,90 % de participation dans la ville (l'abstention s'élevant à 26,10 %). Le nombre de votants aux élections législatives a évolué pour sa part de 42,12 % au premier tour en 2022 à 62,89 % au premier tour en 2024. Quelques semaines plus tôt, la participation aux européennes s'établissait à 45,28 % (51,49 % au national). Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une localité en déficit de participation.

15:59 - Résultats instructifs des scrutins de 2024 à Mouroux Les législatives à Mouroux de juin 2024, plaçaient Philippe Fontana (Union de l'extrême droite) en tête du peloton avec 47,75% au premier tour, devant Franck Riester (Ensemble !) avec 26,22%. Le second round n'a pas changé grand chose, Philippe Fontana culminant à 52,22% des votes dans la commune. Lors des élections européennes près d'un mois plus tôt, le résultat à Mouroux s'était cette fois cristallisé autour de la liste menée par Jordan Bardella (45,93%), à la première place devant la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer (11,24%) et la liste 'LFI - Union populaire' de Manon Aubry (10,31%).

14:57 - Séquence électorale il y a 4 ans à Mouroux : ce qu'il faut comprendre Lors des législatives de 2022, les votants de Mouroux accordaient leurs suffrages à François Lenormand (RN) avec 30,62% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, François Lenormand virant de nouveau en tête avec 53,89% des voix. Au printemps 2022, l'entame de la présidentielle à Mouroux qui s'était déroulée en amont était marquée par l'avantage de Marine Le Pen avec 33,42% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron aggrégeait 21,95%. Lors de la finale de l'élection à Mouroux, les électeurs accordaient 56,47% pour Marine Le Pen, contre 43,53% en faveur d'Emmanuel Macron. Globalement, ce paysage électoral fait donc de Mouroux un bastion pour le courant national-populiste.

12:58 - L'essentiel à savoir sur la fiscalité à Mouroux Du côté de la fiscalité locale de Mouroux, la somme moyenne versée par ménage imposable a représenté 847 € en 2024 (chiffres les plus récents), alors que ce montant se situait à 696 € quatre ans auparavant. Le poids fiscal sur le foncier bâti s'est établi à un peu plus de 55,00 % en 2024 (contre 30,86 % en 2020). Ce chiffre est à replacer dans un cadre national où la moyenne oscille autour de 40 %. Attention cependant : cette augmentation est le plus souvent mécanique. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes par l'État depuis la réforme de la fiscalité locale initiée par Emmanuel Macron. Suite à la réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle affiche un produit communal ne totalisant que près de 26 800 euros de recettes en 2024. Un produit qui est loin des quelque 807 600 euros récoltés en 2020 pour un taux qui s'est maintenu à environ 14,79 %. Cette taxe ne constitue désormais plus qu'une portion congrue des recettes fiscales locales, ce qui a bouleversé la répartition des recettes.

11:59 - Une majorité Divers gauche issue du résultat des élections de 2020 à Mouroux Qui l'avait emporté lors des municipales de 2020 à Mouroux ? Au terme du premier tour, Michel Saint-Martin (Divers gauche) a pris la première place en totalisant 55,22% des suffrages. Juste derrière, Sylvie Tournoux (Divers droite) a recueilli 596 voix (44,77%). Ce succès d'emblée de Michel Saint-Martin a mis un terme à l'élection dès l'entame du match. Pour cette élection de 2026 à Mouroux, cette dynamique pèsera irrémédiablement. Pour ébranler cette hégémonie ce dimanche, le camp minoritaire devra récolter bien plus de bulletins, tandis que la majorité sortante, elle, devra s'assurer que ses propres soutiens ne se sont pas effrités.