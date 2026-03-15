Résultat de l'élection municipale 2026 à Mours : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Mours [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Mours sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Mours.
L'actu des élections municipales 2026 à Mours
13:45 - La municipalité a-t-elle maîtrisé les impôts locaux à Mours ?
Sur le plan de la fiscalité locale de Mours, la facture moyenne des taxes locales par foyer fiscal s'est élevée à 956 euros en 2024 (relevé le plus récent), alors que ce montant se situait à 902 € quatre ans auparavant. Le poids fiscal sur le foncier bâti est passé à 38,70 % en 2024 (contre environ 16,98 % en 2020). Une augmentation en trompe-l'œil car souvent automatique. L'État a en effet transféré la part de taxe foncière précédemment perçue par les départements aux communes depuis une réforme voulue par l'Etat. A cause de la même réforme qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle affiche un produit communal ne totalisant qu'autour de 33 200 euros de recettes en 2024, marquant une forte baisse face aux 453 540 € perçus 4 ans plus tôt pour un taux stable de près de 18,77 %. Cette imposition se trouve aujourd'hui réduite à peau de chagrin, ce qui a pu déstabiliser l'équilibre budgétaire.
11:59 - Élections municipales 2020 : la victoire de Joël Bouchez à Mours
Dans la commune de Mours, les configurations politiques locales sont encore aujourd'hui marquées par le résultat des dernières élections municipales. Unique liste en présence, 'Mours, village et nature' a sans surprise engrangé 364 soutiens (100,00%) lors de ce premier passage aux urnes. Cette élection à candidature unique n'a pas requis de second tour. Pour ces municipales 2026 à Mours, cet équilibre offre une matrice bien particulière que d'aucuns voudront peut-être dépasser. Au moment des résultats des municipales à Mours, l'intérêt se concentrera sur la capacité d'une alternative à émerger face à la majorité sortante. Un indice est probablement fourni dans la liste officielle des candidats.
09:57 - Elections à Mours : les horaires du bureau de vote
Pour faire leur devoir électoral, les électeurs de la ville ont la possibilité de se rendre dans l’isoloir entre 8 h et 20 h, horaires d’ouverture du bureau de vote de Mours. Au cours des municipales 2026, les nouveaux maires vont être désignés au scrutin de liste. Concrètement, ce dimanche, les 1 152 votants de Mours doivent se décider entre les différents candidats de leur ville et cette année, le panachage n'est plus autorisé dans les communes de moins de 1 000 habitants. La liste de ceux qui souhaiteraient diriger la commune après les municipales 2026 à Mours est affichée plus bas. Pour voter, il est nécessaire d'être inscrit sur les listes électorales et de justifier de son identité.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Mours
|Tête de listeListe
|
Olivier Lesueur
Divers
MOURS, NATURELLEMENT TOURNEE VERS LE FUTUR !
|
|
Yohann Pinard
Divers
UNIS POUR MOURS
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Joël Bouchez (19 élus) Mours, village et nature
|364
|100,00%
|
|Participation au scrutin
|Mours
|Taux de participation
|36,59%
|Taux d'abstention
|63,41%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|401
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Joël Bouchez (15 élus) Mours le village nature
|479
|100,00%
|
|Participation au scrutin
|Mours
|Taux de participation
|57,36%
|Taux d'abstention
|42,64%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|16,40%
|Nombre de votants
|573
Villes voisines de Mours
- Mours (95260)
- Ecole primaire à Mours
- Maternités à Mours
- Crèches et garderies à Mours
- Salaires à Mours
- Impôts à Mours
- Dette et budget de Mours
- Climat et historique météo de Mours
- Accidents à Mours
- Délinquance à Mours
- Inondations à Mours
- Nombre de médecins à Mours
- Pollution à Mours
- Entreprises à Mours
- Prix immobilier à Mours