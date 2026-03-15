Résultat de l'élection municipale 2026 à Mours : les infos en direct

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Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Mours

Tête de listeListe
Olivier Lesueur
Olivier Lesueur Divers
MOURS, NATURELLEMENT TOURNEE VERS LE FUTUR !
  • Olivier Lesueur
  • Maria Pintas
  • Denis Di Benedetto
  • Katia Le Mouel
  • Pierre Bemels
  • Sylvie Loisel
  • Valentin Pina
  • Anne Saxemard
  • Sébastien Delory
  • Caroline Delatour
  • François Fuselier
  • Aurore Dufourt
  • Cédric Bellony
  • Béatrice Creuilly
  • Lionel Lavaud
  • Léna Ramon
  • Jérémy Grebet
  • Bérangère Van Dyck
  • Jérémy Godon
  • Sandrine Houssais
  • Charles Marteau
Yohann Pinard
Yohann Pinard Divers
UNIS POUR MOURS
  • Yohann Pinard
  • Pascale Hardouin
  • Rudy Weber-Mellul
  • Jennifer Andrée Dupuis
  • Jean Michel Sene
  • Zahera Farnou
  • Cedik Dahmouh
  • Sabrina Velix
  • Halim Aouraghe
  • Myriam Martins Vaz
  • Philippe Cieur
  • Alexandra Gagne
  • Antoine Vatin
  • Emilie Gustave
  • Boni-Nathan Tohe
  • Sarah Nabitz
  • Abderrahmane Ghrab
  • Binta Dialoo
  • Josner Jonas Délices
  • Kahina Sadi
  • Joël Dimanche

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Joël Bouchez
Joël Bouchez (19 élus) Mours, village et nature 		364 100,00%
  • Joël Bouchez
  • Ghislaine Fabris
  • Olivier Lesueur
  • Josette Lehougais
  • Denis Di Benedetto
  • Pascale Hardouin
  • Hervé Morel
  • Maria Pintas
  • Franck Fourment
  • Anne Saxemard
  • Sebastien Delory
  • Céline Tournois
  • Roland Pintas
  • Sylvie Loisel
  • François Fuselier
  • Julie Pena
  • Lionel Lavaud
  • Katia Marteau
  • Cedric Bellony
Participation au scrutin Mours
Taux de participation 36,59%
Taux d'abstention 63,41%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 401

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Joël Bouchez
Joël Bouchez (15 élus) Mours le village nature 		479 100,00%
  • Joël Bouchez
  • Carole Durchon
  • Daniel Charpentier
  • Ghislaine Fabris
  • Olivier Lesueur
  • Josette Lehougais
  • Franck Fourment
  • Valérie Tomada
  • Hervé Morel
  • Amel Azoulay
  • Max Journo
  • Lydia Gomes Fernandes
  • Gilles Rodier
  • Pascale Hardouin Guerin
  • Denis Di Benedetto
Participation au scrutin Mours
Taux de participation 57,36%
Taux d'abstention 42,64%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 16,40%
Nombre de votants 573

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