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19:21 - Mours aux urnes : analyse démographique et économique des enjeux électoraux Dans les rues de Mours, les élections s'achèvent. Avec une population de 1 680 habitants répartis dans 659 logements, cette commune présente une densité de 686 habitants/km². Avec 92 entreprises, Mours offre un environnement favorable à l'innovation et l'entrepreneuriat. Le pourcentage de ménages détenant au moins une automobile (91,05%) souligne le poids des problématiques de mobilité et d'aménagement routier dans les préoccupations des citoyens. Les habitants, dont 22,71% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Parmi cette mosaïque sociale, 56,06% des familles sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 2284,63 euros, pèse sur une commune qui vise plus de prospérité. Chaque vote exprimé ce 15 mars 2026 à Mours contribue à élaborer l'avenir français.

17:57 - Où en est le Rassemblement national à Mours aux municipales 2026 ? Le parti d'extrême droite n'était pas représenté à la dernière municipale à Mours en 2020, le vote ayant eu lieu sans affiliation partisane dans la ville. Lors de la présidentielle qui a suivi deux ans plus tard, Marine Le Pen obtenait 24,49% des voix lors du tour de chauffe, puis ne parvenait pas à dépasser Emmanuel Macron localement avec 43,15% au tour décisif. Les législatives dans la foulée avaient réservé 20,60% à la formation d'extrême droite au tour 1. Un score trop faible, à Mours comme dans la circonscription, pour pouvoir apparaître au deuxième round. Le résultat de la liste conduite par Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 37,09% lors du choc des européennes deux ans plus tard. Les législatives enfin apporteront, lors du tour préliminaire, un résultat de 35,90% pour le parti à la flamme. C'est lui qui s'imposera avec 38,45% le dimanche suivant, offrant un siège au Palais Bourbon à Anne Sicard.

16:58 - Résultats électoraux à Mours : le point sur la participation En ce jour d'élection municipale à Mours, la participation sera particulièrement scrutée. Aux municipales de 2020, la participation avait culminé à 36,59 % à la fin du premier tour, un score en demi-teinte alors que l'épidémie de Covid perturbait la population. Deux ans plus tard, la présidentielle de 2022 a cependant réuni 79,72 % de votants au premier tour (la moyenne en France étant de 73,69 %). La participation aux législatives, établie quant à elle à 50,88 % en 2022, a largement progressé pour atteindre 71,27 % en 2024. Cet intérêt retrouvé suivait des élections européennes où la participation locale arrivait à 54,26 %. En lissant ces rendez-vous électoraux, les données semblent former une zone relativement attachée au vote face aux moyennes nationales.

15:59 - Les scrutins d'il y a deux ans : quel verdict à Mours ? Pour le tour unique des européennes de juin 2024 à Mours, les votes s'étaient majoritairement conduits sur Jordan Bardella (37,09%). Une vingtaine de jours plus tard, les élections législatives à Mours avaient ensuite favorisé Anne Sicard (Rassemblement National) avec 35,90% au premier tour, devant Émilie Chandler (Ensemble !) avec 27,33%. Le second round n'a pas changé grand chose, Anne Sicard culminant à 38,45% des voix sur place. Le contexte politique de Mours a donc évolué lors de cette grande année électorale de 2024. Si deux ans plus tôt la commune semblait apparaître comme un territoire à dominante centriste et macroniste, elle s'est affichée dès lors comme une zone attirée par les courants de la droite la plus radicale.

14:57 - Séquence électorale en 2022 à Mours : les points à retenir Lors du scrutin législatif de 2022, les votants de Mours plébiscitaient Emilie Chandler (Ensemble !) avec 27,35% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Emilie Chandler virant de nouveau en tête avec 57,91% des voix. En avril 2022, l'entame de la présidentielle à Mours quelques semaines plus tôt plaçait Emmanuel Macron à l'avant de la course avec 29,75% des inscrits, tandis que Marine Le Pen engrangeait 24,49%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 56,85% pour Emmanuel Macron, contre 43,15% en faveur de Marine Le Pen. Cette physionomie politique de Mours laisse apparaître un fief de la majorité présidentielle.

12:58 - La municipalité a-t-elle maîtrisé les impôts locaux à Mours ? Sur le plan de la fiscalité locale de Mours, la facture moyenne des taxes locales par foyer fiscal s'est élevée à 956 euros en 2024 (relevé le plus récent), alors que ce montant se situait à 902 € quatre ans auparavant. Le poids fiscal sur le foncier bâti est passé à 38,70 % en 2024 (contre environ 16,98 % en 2020). Une augmentation en trompe-l'œil car souvent automatique. L'État a en effet transféré la part de taxe foncière précédemment perçue par les départements aux communes depuis une réforme voulue par l'Etat. A cause de la même réforme qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle affiche un produit communal ne totalisant qu'autour de 33 200 euros de recettes en 2024, marquant une forte baisse face aux 453 540 € perçus 4 ans plus tôt pour un taux stable de près de 18,77 %. Cette imposition se trouve aujourd'hui réduite à peau de chagrin, ce qui a pu déstabiliser l'équilibre budgétaire.

11:59 - Élections municipales 2020 : la victoire de Joël Bouchez à Mours Dans la commune de Mours, les configurations politiques locales sont encore aujourd'hui marquées par le résultat des dernières élections municipales. Unique liste en présence, 'Mours, village et nature' a sans surprise engrangé 364 soutiens (100,00%) lors de ce premier passage aux urnes. Cette élection à candidature unique n'a pas requis de second tour. Pour ces municipales 2026 à Mours, cet équilibre offre une matrice bien particulière que d'aucuns voudront peut-être dépasser. Au moment des résultats des municipales à Mours, l'intérêt se concentrera sur la capacité d'une alternative à émerger face à la majorité sortante. Un indice est probablement fourni dans la liste officielle des candidats.