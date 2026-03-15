Résultat municipale 2026 à Mours (95260) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Mours a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Mours, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Mours [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Olivier LESUEUR
Olivier LESUEUR (16 élus) MOURS, NATURELLEMENT TOURNEE VERS LE FUTUR ! 		488 67,13%
  • Olivier LESUEUR
  • Maria PINTAS
  • Denis DI BENEDETTO
  • Katia LE MOUEL
  • Pierre BEMELS
  • Sylvie LOISEL
  • Valentin PINA
  • Anne SAXEMARD
  • Sébastien DELORY
  • Caroline DELATOUR
  • François FUSELIER
  • Aurore DUFOURT
  • Cédric BELLONY
  • Béatrice CREUILLY
  • Lionel LAVAUD
  • Léna RAMON
Yohann PINARD
Yohann PINARD (3 élus) UNIS POUR MOURS 		239 32,87%
  • Yohann PINARD
  • Pascale HARDOUIN
  • Rudy WEBER-MELLUL
Participation au scrutin Mours
Taux de participation 65,66%
Taux d'abstention 34,34%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,89%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,13%
Nombre de votants 742

Source : ministère de l’Intérieur

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