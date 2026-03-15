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19:17 - Moussac aux urnes : analyse démographique et économique des enjeux électoraux Quel portrait faire de Moussac, à quelques minutes de l'annonce des résultats des élections municipales ? Avec ses 1 564 habitants, cette commune possède une certaine vigueur démographique. La pluralité socio-économique s'observe dans ses 119 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 897 foyers fiscaux. Le pourcentage de ménages possédant au moins une voiture (82,08%) montre l'importance des questions de transport et d'infrastructure dans les interrogations des citoyens. Les citoyens, dont 25,76% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique cette année ? Au sein de cette mosaïque sociale, près de 45,69% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 685,74 € pourrait devenir un obstacle financier pour la ville. Moussac incarne la vitalité et l'authenticité d'un pays en pleine transformation.

17:57 - Quelle place du RN à Moussac aux municipales 2026 ? Le mouvement lepéniste n'était pas formellement représenté à la dernière élection municipale à Moussac il y a six ans, le scrutin s'étant joué de manière apolitique dans la commune. Lors de la présidentielle qui a suivi au printemps 2022, Marine Le Pen récoltait 40,07% des votes lors du premier passage aux urnes, puis dominait Emmanuel Macron sur le plan local avec 63,42% lors du tour final. Les législatives la même année avaient offert 44,11% au candidat RN lors du premier tour. Au second tour, le RN validait 63,73% des voix dans la commune. Le résultat de la liste de Jordan Bardella atteindra ensuite 53,85% lors du choc des européennes deux ans plus tard. Les législatives convoquées dans la foulée se solderont, lors du premier passage aux urnes, par un résultat de 59,32% pour le RN. Il l'emportera d'ailleurs avec 68,41% lors du vote définitif, synonyme d'élection de Pierre Meurin.

16:58 - Les résultats des dernières municipales marqués par 37,06 % d'abstention À l'occasion de ces élections municipales de 2026, le niveau de la participation agira lourdement sur les résultats de Moussac. La mobilisation s'élevait à 62,94 % pour le premier tour des municipales de 2020, un score très supérieur aux 44,7 % du pays alors que l'épidémie de coronavirus avait fait fuir beaucoup d'électeurs. Vingt-quatre mois plus tard, la présidentielle de 2022 a en revanche rassemblé 80,09 % de votants au premier tour (pour 73,69 % en France). La participation aux législatives, mesurée quant à elle à 44,91 % en 2022, a largement progressé pour culminer à 69,85 % en 2024. Cette hausse suivait des élections européennes où la participation atteignait 59,10 %. Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une ville fortement mobilisée aux urnes.

15:59 - À Moussac, les élections d'il y a deux ans en faveur de l'extrême droite L'analyse des scrutins de 2024 confirme que Moussac s'affirmait alors toujours comme un territoire bleu marine, dans la droite ligne de 2022. Lors du scrutin européen de 2024, les citoyens de Moussac avaient en effet soutenu la liste 'La France revient' de Jordan Bardella avec 53,85% des votes. Les scrutins législatifs une vingtaine de jours plus tard, plaçaient ensuite Pierre Meurin (Rassemblement National) en tête avec 59,32% au premier tour, devant Arnaud Bord (Union de la gauche) avec 23,42%. Le second tour n'a fait que confirmer le premier, Pierre Meurin culminant à 68,41% des votes dans la localité.

14:57 - Moussac : retour sur les scores majeurs de la présidentielle et des législatives 2022 En avril 2022, la première étape de la présidentielle à Moussac voyait Marine Le Pen finir en tête localement avec 40,07% des inscrits, tandis que Jean-Luc Mélenchon obtenait 18,07%. Au terme du ballottage, les urnes affichaient 63,42% pour Marine Le Pen, contre 36,58% en faveur d'Emmanuel Macron. Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale qui a suivi, les votants de Moussac accordaient leurs suffrages à Pierre Meurin (RN) avec 44,11% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 63,73% des suffrages. Cette physionomie politique de Moussac dessine une commune fortement ancrée à l'extrême droite.

12:58 - La question des impôts, une clé de l'élection à Moussac Pour ce qui est des contributions locales à Moussac, la facture moyenne des taxes locales par foyer fiscal s'est chiffrée à 759 € en 2024 (dernières données en date) contre 544 € en 2020. Le taux de la taxe sur le foncier bâti est passé à environ 40,54 % en 2024 (contre 15,89 % en 2020). Un pourcentage à rapprocher de la moyenne du pays, approchant les 40 %, en progression de 1,2 point ces quatre dernières années. Une augmentation liée à la réforme de la fiscalité locale, prévoyant un transfert aux communes de la part de taxe foncière auparavant perçue par les départements. Suite à la réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne rapporte à la ville qu'autour de 22 500 euros de recettes en 2024, marquant une forte baisse face aux 220 400 euros récoltés 4 ans plus tôt avec un taux fixé à près de 12,32 %. Cette taxe ne représente dorénavant plus qu'une portion congrue des ressources fiscales de la commune, ce qui a modifié la répartition des recettes.

11:59 - Retour sur le résultat de l'élection municipale de 2020 à Moussac À Moussac, à l'occasion des municipales il y a 6 ans, les résultats ont offert un panorama précis des équilibres politiques locaux. Lors du premier rendez-vous électoral à l'époque, Frédéric Salle-Lagarde a pris les commandes avec 383 soutiens (60,79%). À sa poursuite, Jean-Sébastien Dupuy a obtenu 247 votes (39,20%). Cette victoire écrasante de Frédéric Salle-Lagarde a balayé toute perspective de second tour, épargnant aux électeurs un nouveau déplacement. Pour ces municipales 2026 à Moussac, cet équilibre pose les bases. Les opposants devront fournir un effort titanesque ce dimanche pour contester cette hégémonie, pendant que la municipalité en place cherchera à conserver son avance.