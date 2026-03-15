Résultat municipale 2026 à Moussac (30190) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Moussac a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Moussac, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Moussac [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Olivier MARTIN
Olivier MARTIN (15 élus) PRESERVONS MOUSSAC 		469 59,97%
  • Olivier MARTIN
  • Valerie JALABERT
  • Serge BOSQUET
  • Christine SAURIN KRAMP
  • Nicolas DELEUZE
  • Marie-Line CHAPELIER KHERROUBI
  • Thibaut MATHIEU
  • Marion CRUZ
  • Hubert PATOUILLER
  • Elodie COLOMBI
  • Mickael GOMEZ
  • Aurelie KLEIN
  • Fabrice BONY
  • Aurelie PASCAL
  • Vincent MOULY
Frédéric SALLE-LAGARDE
Frédéric SALLE-LAGARDE (4 élus) Engagés Pour Votre Quotidien 		313 40,03%
  • Frédéric SALLE-LAGARDE
  • Sylvie GOURIOU
  • Max MEJEAN
  • Ingrid BAZIN
Participation au scrutin Moussac
Taux de participation 67,80%
Taux d'abstention 32,20%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,88%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,38%
Nombre de votants 800

Source : ministère de l’Intérieur

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