Résultat municipale 2026 à Moussoulens (11170) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Moussoulens a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Moussoulens, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Moussoulens [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Christophe BONNEMORT
Christophe BONNEMORT (12 élus) IMAGINONS L'AVENIR 		354 54,55%
  • Christophe BONNEMORT
  • Aurélie FRANZIN
  • Yann GALY
  • Julie LAMARCA CASER
  • Thierry MESTRE
  • Carine SIMON
  • Fabrice BONNET
  • Annie LOVAT
  • Jacques GALET
  • Valérie DOUCE
  • Grégory DEROUBAIX
  • Lucile PARIZOT
Valérie ESCANDE
Valérie ESCANDE (3 élus) AGIR ENSEMBLE POUR MOUSSOULENS 		295 45,45%
  • Valérie ESCANDE
  • Jean-Luc VERGÉ
  • Marie-Cécile MICOULEAU-SALVAIRE
Participation au scrutin Moussoulens
Taux de participation 78,12%
Taux d'abstention 21,88%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,20%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,05%
Nombre de votants 664

Source : ministère de l’Intérieur

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