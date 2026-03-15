En direct

19:16 - Le poids démographique et économique de Moussoulens aux élections municipales Comment la population de Moussoulens peut-elle affecter les résultats des municipales ? Avec un pourcentage de chômeurs de 7,68% et une densité de population de 50 hab/km², le marché de l'emploi et les questions d'habitat sont des sujets majeurs. Le taux de foyers disposant d'au moins une voiture (79,81%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut affecter les 593 électeurs sur des problématiques de mobilité et d'environnement. Le nombre de familles monoparentales (20,58%) met en lumière la nécessité d'un soutien familial, tandis que le pourcentage de salariés en CDD (12,60%) indique des défis de sécurité de l'emploi. Les données sur l'éducation à Moussoulens mettent en avant une diversité de qualifications, avec 20,31% des habitants non diplômés, cela peut avoir un impact sur le taux d'abstention dans la ville.

17:57 - Quelle est la place du RN à Moussoulens ? Le RN ne présentait pas formellement de liste lors de la dernière bataille municipale à Moussoulens il y a six ans, le vote ayant eu lieu sans affiliation partisane dans la localité. Lors de la présidentielle qui a suivi deux ans après, Marine Le Pen séduisait 32,12% des bulletins exprimés lors du tour préliminaire, puis battait Emmanuel Macron sur le plan local avec 57,77% au tour décisif. Les législatives de 2022 avaient réservé 30,73% au représentant du parti lors du premier dimanche de scrutin. Au second tour, le parti nationaliste validait 61,11% des voix locales. Le score de la liste conduite par Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 44,07% aux élections européennes de juin 2024, juste avant la dissolution. Les législatives enfin apporteront, lors du premier round, un résultat de 50,53% pour le parti nationaliste. C'est lui qui s'imposera avec 58,62% le dimanche suivant, synonyme d'élection de Julien Rancoule.

16:58 - Les électeurs de Moussoulens très mobilisés lors des scrutins L'absence d'électeurs dans les isoloirs se montait à 23,43 % à Moussoulens pour le premier tour des élections de 2020, un taux particulièrement faible alors que la pandémie du coronavirus faisait planer une ombre sur la compétition. Les municipales sont en effet, avec la présidentielle, un scrutin où les électeurs votent le plus souvent. Deux ans plus tard, la présidentielle de 2022 a ainsi vu l'abstention s'élever à 16,32 % au premier tour (pour une moyenne en France de 26,31 %). Un mois avant la dissolution, l'abstention aux européennes s'était fixée de son côté à 39,11 % (contre 48,51 % en France). Le taux d'abstention aux élections législatives a ensuite plongé à 26,24 % au premier tour, contre 48,08 % en 2022. L'observation de ces variations lors de ces six années émaillées d'élections permet de classer Moussoulens comme une localité qui résiste relativement bien à l'abstention. Cette particularité à Moussoulens constituera en conséquence l'un des tournants de ces municipales.

15:59 - Le choc de l'année de la dissolution à Moussoulens Le choc des Européennes 2024 à Moussoulens avait vu s'imposer la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (44,07%), suivie par la liste 'Réveil européen' de Raphaël Glucksmann qui s'était arrogée 15,25% des suffrages. Les scrutins législatifs une vingtaine de jours plus tard, plaçaient ensuite Julien Rancoule (Rassemblement National) en pole position avec 50,53% au premier tour, devant Philippe Andrieu (Union de la gauche) avec 26,76%. Le second tour avait confirmé ce résultat, Julien Rancoule culminant à 58,62% des votes sur place.

14:57 - À quoi ressemblaient les résultats municipaux de Moussoulens il y a 4 ans ? Au premier tour de la dernière élection présidentielle, les citoyens de Moussoulens votaient en priorité pour Marine Le Pen (32,12%), devançant ainsi Emmanuel Macron qui obtenait 20,70%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 57,77% pour Marine Le Pen, contre 42,23% en faveur d'Emmanuel Macron. Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale qui a suivi quelques semaines plus tard, les votants de Moussoulens plébiscitaient Julien Rancoule (RN) avec 30,73% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 61,11%. Cette séquence électorale de 2022 démontre que le territoire reste un bastion pour le courant national-populiste.

12:58 - La municipalité de Moussoulens a de manière générale baissé sa fiscalité À Moussoulens, où les impôts locaux ont baissé depuis la dernière élection, le taux de la taxe d'habitation s'est fixé à près de 21,96 % en 2024 (dernière date de relevé), générant une recette de 18 680 € la même année. Une recette bien loin des 207 110 € récoltés en 2020. Rappelons qu'elle a été abolie pour les résidences principales le 1er janvier 2023, suite à la réforme de la fiscalité locale limitant drastiquement son produit et forçant les communes à chercher d'autres sources de revenus. La taxe sur le foncier bâti a bien souvent compensé cette baisse de recettes. Le taux à Moussoulens est passé à environ 49,98 % en 2024 (contre 36,50 % en 2020). Mais attention : cette hausse est la plupart du temps automatique. L'État a en effet transféré aux communes la part de taxe foncière qui était jusqu'alors perçue par les départements depuis la réforme. Mais un constat d'ensemble s'impose : le montant moyen payé par foyer fiscal à Moussoulens a atteint environ 699 euros en 2024, alors que ce montant se situait à 828 € quatre ans auparavant.

11:59 - Les résultats de la dernière élection à Moussoulens Les résultats des dernières municipales à Moussoulens ont livré un constat instructif sur l'échiquier politique local. Dès le dimanche du premier tour, Gérard Vallier a surclassé ses rivaux en recueillant 56,28% des soutiens. Sur la seconde marche, Nicole Chourreau Fiches a obtenu 43,71% des votes. Cette victoire sans appel de Gérard Vallier a rendu tout second tour inutile. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 à Moussoulens, cette géographie électorale constitue un point de départ particulier. Ce triomphe écrasant met le camp adverse face à une tâche immense ce dimanche, alors que l'équipe victorieuse cherchera à conserver son avance.