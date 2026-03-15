Résultat de l'élection municipale 2026 à Mouvaux : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Mouvaux

Tête de listeListe
Charles Delavenne
Charles Delavenne Liste divers droite
RENOUVEAU POUR MOUVAUX
  • Charles Delavenne
  • Marycke Cuypers
  • Benjamin Leplat
  • Diane Dupont
  • Stéphane Lebon
  • Véronique Canonne
  • Hugues Beaudouin
  • Vanessa Gasnet
  • Geoffrey Gilles
  • Florentine Delesalle
  • Bertrand Maux
  • Marie-Claire Cerveto
  • Olivier Bastard de Crisnay
  • Véronique Rossetti
  • Christian Deleu
  • Pascaline Baviere
  • Michel Sailliot
  • Annie Selosse
  • Jean-Jacques Leclercq
  • Germaine Hervein
  • Thierry Salinas
  • Rose-Lyne Aubert
  • Antoine Danel
  • Katy Ausloos
  • Christophe Lemaire
  • Charlotte de la Fouchardiere
  • Mario Metta
  • Dorothée Delmotte
  • Hervé Pannecoucke
  • Mélodie Ternynck
  • Pierre Delmotte
  • Annie Millecamps
  • Gérard Simon
  • Marion Carissimo
  • Daniel Florin
Eric Durand
Eric Durand Liste divers droite
MOUVAUX a de l'avenir avec Eric DURAND
  • Eric Durand
  • Charlotte Debosque
  • Jérémie Stélandre
  • Sandrine Delsalle
  • Thomas Desmettre
  • Marie Champault
  • Christian Mauconduit
  • Florence Gossart
  • Romain Kallas
  • Constance Dubus
  • Bernard Bataille
  • Isabelle Tassart
  • Pascal Gheysens
  • Cécile Da Silva
  • Julien Michel
  • Laurence Destobère-Leplat
  • Franck Trajber
  • Emilie Duponcheel
  • Anthony Podgorski
  • Delphine Wuillaume
  • Guillaume Costa
  • Emilie Deblock-Pommier
  • Denis Evrard
  • Christel Willot
  • Jean-Marc Meurisse
  • Lucie Gheysens
  • Pierre Dallenne
  • Anne-Sophie Toulemonde
  • Marc-Antoine Marcon
  • Aude Bataillon
  • Amar Baouche
  • Charlotte Jacquot
  • Eddie Bercker
  • Emmanuelle Duprez
  • Joseph Sansone

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Eric Durand
Eric Durand (29 élus) Mouvaux a de l'avenir avec eric durand 		2 551 71,94%
  • Eric Durand
  • Charlotte Debosque
  • Eddie Bercker
  • Marie Bellanger
  • Thomas Desmettre
  • Sandrine Delsalle
  • Jérémie Stélandre
  • Marie Champault
  • Philippe-Hervé Blouin
  • Constance Dubus
  • Joseph Sansone
  • Isabelle Tassart
  • Quentin Adaire
  • Cécile Da Silva
  • Pascal Gheysens
  • Florence Gossart
  • Christian Mauconduit
  • Véronique Hosti
  • Romain Kallas
  • Laurence Leplat
  • Bernard Bataille
  • Nathalie Gilmant
  • Franck Trajber
  • Anne-Sophie Toulemonde
  • Nicolas Delattre
  • Christel Willot
  • Guillaume Costa
  • Nathalie Derycke
  • Anthony Podgorski
Guy Halle
Guy Halle (4 élus) Mouvaux avec vous 		995 28,05%
  • Guy Halle
  • Germaine Hervein
  • Stéphane Lebon
  • Véronique Canonne
Participation au scrutin Mouvaux
Taux de participation 35,50%
Taux d'abstention 64,50%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 3 679

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Eric Durand
Eric Durand (28 élus) Mouvaux a de l'avenir avec eric durand 		3 822 65,36%
  • Eric Durand
  • Charlotte Debosque
  • Eddie Bercker
  • Ariane Fruit
  • Joseph Sansone
  • Sandrine Ducret
  • Thomas Desmettre
  • Michèle Delsalle
  • Bernard Deketelaere
  • Marie Champault
  • Benjamin Hus
  • Véronique Hosti
  • Philippe-Hervé Blouin
  • Christiane Deviaene
  • Pascal Gheysens
  • Florence Paquentin
  • Christian Mauconduit
  • Anne-Sophie Toulemonde
  • Sébastien Grec
  • Florence Gossart
  • Jérémie Stélandre
  • Marie-Joëlle Watine
  • Hubert Couvreur
  • Fabienne Burlot
  • Romain Kallas
  • Emmanuelle Duprez
  • Oscar Durand
  • Maryse Destobere
Anne Collot
Anne Collot (4 élus) Mouvaux avec vous 		1 571 26,86%
  • Anne Collot
  • Guy Hallé
  • Germaine Hervein
  • Bruno Delemarle
Daniel Compere
Daniel Compere (1 élu) Mouvaux gauche rassemblée, mieux vivre à mouvaux 		454 7,76%
  • Daniel Compere
Participation au scrutin Mouvaux
Taux de participation 56,95%
Taux d'abstention 43,05%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,37%
Nombre de votants 5 989

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