Résultat de l'élection municipale 2026 à Mouvaux : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Mouvaux [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Mouvaux sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Mouvaux.
L'actu des élections municipales 2026 à Mouvaux
13:10 - Quel était le résultat des dernières municipales à Mouvaux ?
Les forces politiques en présence demeurent encore déterminées par le verdict des dernières élections à Mouvaux. À l'issue du premier passage aux urnes à l'époque, Eric Durand (Union de la droite) a décroché la tête du classement avec 2 551 voix (71,94%). À sa poursuite, Guy Halle (Divers droite) a recueilli 28,05% des suffrages. Cette victoire sans appel du candidat Union de la droite a rendu tout second tour superflu. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 à Mouvaux, ce qui s'est passé à l'époque a évidemment orienté les stratégies des différents camps. Pour les opposants, faire basculer une telle majorité représentera ce dimanche une tâche colossale, face à un bloc majoritaire qui cherchera à reproduire le même schéma gagnant.
09:57 - Ouverture et fermeture des bureaux de vote à Mouvaux
Dans le cadre des municipales de 2026, les 10 431 votants de Mouvaux sont appelés à choisir leur futur maire et leur conseil municipal. Ce rendez-vous électoral local suscite déjà de nombreuses attentes. Le dernier mandat appelle-t-il à une continuité ou à un changement ? La liste de ceux qui veulent entrer dans le prochain conseil municipal est affichée plus bas. Sachez également que les horaires d’ouverture des 10 bureaux de vote de Mouvaux sont les suivants : de 8 h à 18 h. Pour recevoir gratuitement les résultats du premier tour des élections à Mouvaux dès leur publication, cliquez sur 'Recevoir les résultats' en haut de cette page.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Mouvaux
|Tête de listeListe
|
Charles Delavenne
Liste divers droite
RENOUVEAU POUR MOUVAUX
|
|
Eric Durand
Liste divers droite
MOUVAUX a de l'avenir avec Eric DURAND
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Eric Durand (29 élus) Mouvaux a de l'avenir avec eric durand
|2 551
|71,94%
|
|Guy Halle (4 élus) Mouvaux avec vous
|995
|28,05%
|
|Participation au scrutin
|Mouvaux
|Taux de participation
|35,50%
|Taux d'abstention
|64,50%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|3 679
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Eric Durand (28 élus) Mouvaux a de l'avenir avec eric durand
|3 822
|65,36%
|
|Anne Collot (4 élus) Mouvaux avec vous
|1 571
|26,86%
|
|Daniel Compere (1 élu) Mouvaux gauche rassemblée, mieux vivre à mouvaux
|454
|7,76%
|
|Participation au scrutin
|Mouvaux
|Taux de participation
|56,95%
|Taux d'abstention
|43,05%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,37%
|Nombre de votants
|5 989
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