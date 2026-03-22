Résultat municipale 2026 à Moux (11700) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Moux a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Moux, liste par liste.

Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Moux [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Gregory ROMERO
Gregory ROMERO (12 élus) ENSEMBLE POUR MOUX 		235 53,17%
  • Gregory ROMERO
  • Delphine HERNANDEZ
  • Paul-Hugues BARBASTE
  • Florence CLAMART
  • Philippe CARLES
  • Sandrine MARTINEZ
  • Fabien GARNIER
  • Pauline JOLY
  • Vincent NARANJO
  • Patricia BOLANO
  • Eric GEMON
  • Chrislyne LORO
Gerard PIOCH
Gerard PIOCH (3 élus) MOUX AU COEUR DE TOUS 		207 46,83%
  • Gerard PIOCH
  • Ann PACKHAM
  • Christian DOMPS
Participation au scrutin Moux
Taux de participation 84,21%
Taux d'abstention 15,79%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,51%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,23%
Nombre de votants 464

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat municipale à Moux - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Gregory ROMERO
Gregory ROMERO (Ballotage) ENSEMBLE POUR MOUX 		192 45,28%
Gerard PIOCH
Gerard PIOCH (Ballotage) MOUX AU COEUR DE TOUS 		176 41,51%
Sebastien PEROCHEAU
Sebastien PEROCHEAU (Ballotage) MOUX DEMAIN 		56 13,21%
Participation au scrutin Moux
Taux de participation 78,77%
Taux d'abstention 21,23%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,69%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,61%
Nombre de votants 434

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