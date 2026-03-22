Résultat municipale 2026 à Moux (11700) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]
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Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Moux a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Moux, liste par liste.
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Moux [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Gregory ROMERO (12 élus) ENSEMBLE POUR MOUX
|235
|53,17%
|
|Gerard PIOCH (3 élus) MOUX AU COEUR DE TOUS
|207
|46,83%
|
|Participation au scrutin
|Moux
|Taux de participation
|84,21%
|Taux d'abstention
|15,79%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,51%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,23%
|Nombre de votants
|464
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat municipale à Moux - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Gregory ROMERO (Ballotage) ENSEMBLE POUR MOUX
|192
|45,28%
|Gerard PIOCH (Ballotage) MOUX AU COEUR DE TOUS
|176
|41,51%
|Sebastien PEROCHEAU (Ballotage) MOUX DEMAIN
|56
|13,21%
|Participation au scrutin
|Moux
|Taux de participation
|78,77%
|Taux d'abstention
|21,23%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|0,69%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,61%
|Nombre de votants
|434
Election municipale 2026 à Moux [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Moux sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Moux.
L'actu des élections municipales 2026 à Moux
18:33 - Comment a voté Moux l'année de la dissolution ?
Le contexte politique de Moux a évolué lors de la très riche année 2024. Si deux ans plus tôt, lors de la présidentielle, la commune apparaissait comme un territoire difficile à étiqueter, elle s'est affichée deux ans plus tard comme une terre de droite mariniste. À l'occasion du scrutin européen de 2024, les électeurs de Moux avaient en effet placé en tête la liste menée par Jordan Bardella avec 40,94% des votes. Lors du scrutin législatif quelques semaines plus tard, les votants de Moux portaient leur choix sur Christophe Barthès (Rassemblement National) avec 47,73% au premier tour. Le second tour n'a fait que confirmer le premier, Christophe Barthès culminant à 61,57% des votes localement.
15:57 - Retour sur les résultats des élections municipales de 2020 à Moux
Qui était sorti vainqueur lors des municipales il y a 6 ans à Moux ? Dans la localité, le scrutin s'est opéré par candidatures individuelles à l'époque, en l'absence de liste, laissant ainsi aux électeurs la liberté de panacher, c'est-à-dire barrer et ajouter des noms. 15 conseillers ont par ailleurs été élus au premier tour. Ann Packham a réuni le plus de bulletins avec 220 bulletins (83,65%). En deuxième position, Laurent Peyrac a rassemblé 215 votes (81,74%). Delphine Hernandez complétait le trio de tête, réunissant 81,36% des voix. Aucun second tour n'a été organisé pour ce scrutin. En ce dimanche de municipales 2026 à Moux, ces équilibres très spécifiques aux petites communes vont encore servir de toile de fond. Le dispositif électoral particulier sans liste appartient toutefois au passé.
13:58 - Les listes en compétition pour le 2e tour de la municipale à Moux
Selon les candidatures officielles pour le second tour diffusées cette semaine par le ministère de l'Intérieur, la confrontation a donc une suite ce dimanche, avec Gerard Pioch (DIV) et sa liste "Moux Au Coeur De Tous" et Gregory Romero (DIV) et sa liste "Ensemble Pour Moux". Sebastien Perocheau a pour sa part opté pour le retrait, malgré un résultat suffisant dans les urnes au tour précédent. Les habitants de la commune seront en mesure de se présenter aux urnes jusqu'à 18 heures, horaire de fermeture du bureau de vote de Moux, pour voter.
11:59 - Gregory Romero, Gerard Pioch et Sebastien Perocheau forment le trio de tête à Moux
Les élections municipales 2026 à Moux ont vu Gregory Romero arriver en tête il y a une semaine avec 45,28 % des bulletins valides. Derrière, Gerard Pioch a obtenu la seconde place avec 41,51 %. Le match s'est joué dans un mouchoir de poche. Du côté des autres candidats, avec 13,21 %, Sebastien Perocheau s'est classé troisième et a gagné également le droit de potentiellement se maintenir. À noter que pour ce premier tour à Moux, le rendez-vous électoral a mobilisé 78,77 % des électeurs, dans un contexte national de faible affluence aux urnes.
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