Résultat de l'élection municipale 2026 à Mouxy : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Mouxy

Le deuxième tour des élections municipales à Mouxy a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Jean-Paul Moret
Jean-Paul Moret Divers
S'ENGAGER POUR MOUXY
  • Jean-Paul Moret
  • Fabienne Westrelin
  • Nino Perroux--Koehren
  • Pascale Andreoletti
  • Edouard Perretier
  • Brigitte Exertier
  • Gaël Guy
  • Michelle Ketterer
  • Régis Pignier
  • Céline Gervasoni
  • David Malavasi
  • Annie Gay
  • Lionel Trucchi
  • Catherine Attard
  • Guy Petit
  • Angélique Thellier
  • Victor Bautista Uchazara
  • Florence Jacquin
  • Serge Deruaz
  • Armelle Person
  • Marc Dupont
Ludovic Vulliermet
Ludovic Vulliermet Divers
MOUXY. Un avenir en commun
  • Ludovic Vulliermet
  • Sandra Rabadan
  • Kévin Savarino
  • Annie Algay
  • Bertrand Hladys
  • Sandrine Thiney
  • Tom Aubry
  • Céline Herbreteau
  • Franck Chevallier
  • Lorène Couston
  • Flavio Pinna
  • Clémentine Vergas
  • Yannick Gaillard
  • Caroline Diffe
  • Julien Matencio
  • Joëlle Brunier
  • Stéphane Garet
  • Régine Grosjean
  • Eric Thiney
  • Véronique Berton
  • Guilhem Helena
Emmanuelle Coddet
Emmanuelle Coddet Divers
MOUXY, C'EST VOUS !
  • Emmanuelle Coddet
  • Jean-Albert Buisson
  • Marion Dumonteil
  • Romuald Requet-Morat
  • Constance Garin
  • Ahter Kendirli
  • Gaelle Roulin
  • Philippe Exertier Dit Monnard
  • Karen Turck
  • Hakan Temur
  • Patricia Mailland
  • Vincent Gaillard
  • Annick Martin
  • Antoine Dupuy
  • Brigitte Gandon
  • André Monnet
  • Fabienne Gueraud
  • Jordan Fontanel
  • Eugénie Vincent
  • Jean-Marc Fayard
  • Elsa Oziol

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Mouxy

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Paul MORET
Jean-Paul MORET (Ballotage) S'ENGAGER POUR MOUXY 		500 40,62%
Ludovic VULLIERMET
Ludovic VULLIERMET (Ballotage) MOUXY. Un avenir en commun 		367 29,81%
Emmanuelle CODDET
Emmanuelle CODDET (Ballotage) MOUXY, C'EST VOUS ! 		364 29,57%
Participation au scrutin Mouxy
Taux de participation 61,67%
Taux d'abstention 38,33%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,76%
Nombre de votants 1 266

Source : ministère de l’Intérieur

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LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

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