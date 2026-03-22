Résultat de l'élection municipale 2026 à Mouxy : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Mouxy [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Mouxy sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Mouxy.
L'actu des élections municipales 2026 à Mouxy
11:45 - Jean-Paul Moret largement en tête des élections municipales il y a une semaine
Les élections municipales 2026 à Mouxy ont vu Jean-Paul Moret s'imposer il y a une semaine avec 40,62 % des votes. À sa suite, Ludovic Vulliermet est arrivé en deuxième position avec 29,81 %. Un écart conséquent séparait les deux candidats. Du côté des autres candidats, en franchissant la barre des 10 %, Emmanuelle Coddet a gagné également le droit de potentiellement se maintenir. Pour rappel, lors de ce scrutin à Mouxy, l'élection a enregistré une participation de 61,67 %, alors que 57,17 % des électeurs ont boudé les urnes dans le pays.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Mouxy
Le deuxième tour des élections municipales à Mouxy a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Jean-Paul Moret
Divers
S'ENGAGER POUR MOUXY
|
|
Ludovic Vulliermet
Divers
MOUXY. Un avenir en commun
|
|
Emmanuelle Coddet
Divers
MOUXY, C'EST VOUS !
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Mouxy
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean-Paul MORET (Ballotage) S'ENGAGER POUR MOUXY
|500
|40,62%
|Ludovic VULLIERMET (Ballotage) MOUXY. Un avenir en commun
|367
|29,81%
|Emmanuelle CODDET (Ballotage) MOUXY, C'EST VOUS !
|364
|29,57%
|Participation au scrutin
|Mouxy
|Taux de participation
|61,67%
|Taux d'abstention
|38,33%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,76%
|Nombre de votants
|1 266
Source : ministère de l’Intérieur
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