Résultat de l'élection municipale 2026 à Mouy : les résultats du 2e tour

Voir aussi :
Sommaire

Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Mouy

Le deuxième tour des élections municipales à Mouy a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Frank Deruem
Frank Deruem Liste divers droite
MOUY CAP VERS DEMAIN
  • Frank Deruem
  • Jennifer Robas
  • Julien Dourlen
  • Stéphanie Courbon
  • Patrick Carbonaro
  • Alice Peltier
  • Christophe Boitez
  • Catherine Wioland Marchi
  • Jean-Paul Guetrot
  • Nadine Flamme
  • Ilocene Luc
  • Félicité Barumbwa
  • Kévin Ardenois
  • Isabelle Désir
  • William Foussard
  • Patricia Traoré
  • Dominique Meucci
  • Lucy Deaubonne
  • Stève Olivier
  • Marie-Cécile Flamme
  • Philippe Chuette
  • Paméla Dourlens
  • Stéphane Parmentier
  • Virginie Marchand
  • Didier Payen
  • Eva Maurice
  • Daniel Musico
  • Marie Catherine Terrien
  • François-Xavier Cumin
  • Danielle Fournival
  • Dominique Roquefort
Benoît Vercoustre
Benoît Vercoustre Liste divers centre
Unis pour Mouy
  • Benoît Vercoustre
  • Louisa Amirat
  • Salim Lteif
  • Stéphy Bionaz
  • Karim Lamaaizi
  • Elodie Clara
  • Aurélien Boulanger
  • Corinne Ferrer Leclaire
  • Pierre Fortané
  • Layla Affdal Putfin
  • Sylvain Nérin
  • Séverine Dubois
  • Yohann Bourbier
  • Nathalie Moreau
  • Clément Bionaz
  • Nicola Debillot
  • Hervé Leclaire
  • Catherine Cros
  • Nicolas Lecoq
  • Marine Andrieux
  • David Rouxel
  • Francine Neveux Gaudfroy
  • Christophe Desquilbet
  • Zdihar Guendouz
  • Hamdane Bouslama
  • Jocelyne Sarada
  • Timothée Carminati
  • Odette Seguin
  • Bruno Duchemin
  • Laurence Colomba
Katia Breton
Katia Breton Liste divers gauche
MOUY À VOTRE ÉCOUTE
  • Katia Breton
  • Idris Bouchehait
  • Valérie Corfmat
  • Thierry Ould Taleb
  • Monique Plessier
  • Bourama Kanouté
  • Leila Sebih
  • Steven Vassaux
  • Chadia Ennahachi
  • Nicolas Jean-Baptiste
  • Séverine Le Cam
  • Valentin Walle
  • Alexandra Rosati
  • Yves Lambiotte
  • Elodie Augusto
  • Cédric Leblondet
  • Marion Fournival
  • Malik Nebri
  • Sophia Falk
  • Michel Bibrac
  • Peggy Deplanque
  • Lassana Traoré
  • Gaëlle Ourselin
  • Mikaël Frémont
  • Justine Lejeune
  • Olivier Pinto
  • Béatrice Moussier
  • Olivier Larue
  • Audrey Haubry

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Mouy

Tête de listeListe Voix % des voix
Frank DERUEM
Frank DERUEM (Ballotage) MOUY CAP VERS DEMAIN 		759 39,88%
Benoît VERCOUSTRE
Benoît VERCOUSTRE (Ballotage) Unis pour Mouy 		670 35,21%
Katia BRETON
Katia BRETON (Ballotage) MOUY À VOTRE ÉCOUTE 		474 24,91%
Participation au scrutin Mouy
Taux de participation 55,03%
Taux d'abstention 44,97%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,82%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,72%
Nombre de votants 1 973

Source : ministère de l’Intérieur

Quelles villes de l'Oise ont le plus voté...
Les résultats des municipales 2026 sont dévoilés partout dans l'Oise. Découvrez les communes qui ont le plus voté le plus voté RN, LFI, PS, LR...
LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

Villes voisines de Mouy

En savoir plus sur Mouy