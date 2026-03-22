Résultat de l'élection municipale 2026 à Mouy : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Mouy [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Mouy sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Mouy.
L'actu des élections municipales 2026 à Mouy
11:44 - Qui est en tête à Mouy avant le 2e tour de ces municipales ?
Pour le premier tour des élections municipales à Mouy, c'est Frank Deruem (Divers droite) qui a pris la pole position avec 39,88 % des bulletins valides. Dans son sillage, Benoît Vercoustre (Divers centre) est arrivé en deuxième position avec 35,21 %. Une poignée de voix seulement a séparé les deux concurrents. Par ailleurs, en franchissant la barre des 10 %, Katia Breton (Divers gauche) est arrivée troisième et pouvait, hors tractations d'entre-deux tours, poursuivre l'aventure. Du côté de la mobilisation à Mouy, l'élection a enregistré une participation de 55,03 %, alors que 57,17 % des électeurs ont boudé les urnes dans le pays.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Mouy
Le deuxième tour des élections municipales à Mouy a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Frank Deruem
Liste divers droite
MOUY CAP VERS DEMAIN
|
|
Benoît Vercoustre
Liste divers centre
Unis pour Mouy
|
|
Katia Breton
Liste divers gauche
MOUY À VOTRE ÉCOUTE
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Mouy
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Frank DERUEM (Ballotage) MOUY CAP VERS DEMAIN
|759
|39,88%
|Benoît VERCOUSTRE (Ballotage) Unis pour Mouy
|670
|35,21%
|Katia BRETON (Ballotage) MOUY À VOTRE ÉCOUTE
|474
|24,91%
|Participation au scrutin
|Mouy
|Taux de participation
|55,03%
|Taux d'abstention
|44,97%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,82%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,72%
|Nombre de votants
|1 973
Source : ministère de l’Intérieur
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