Résultat municipale 2026 à Mouy (60250) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Mouy a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Mouy, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Mouy [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Frank DERUEM
Frank DERUEM MOUY CAP VERS DEMAIN 		759 39,88%
Benoît VERCOUSTRE
Benoît VERCOUSTRE Unis pour Mouy 		670 35,21%
Katia BRETON
Katia BRETON MOUY À VOTRE ÉCOUTE 		474 24,91%
Participation au scrutin Mouy
Taux de participation 55,03%
Taux d'abstention 44,97%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,82%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,72%
Nombre de votants 1 973

Source : ministère de l’Intérieur

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