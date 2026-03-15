En direct

19:19 - Mouy : élections municipales et dynamiques démographiques Les caractéristiques démographiques et socio-économiques de Mouy mettent en lumière des tendances nettes qui pourraient impacter les résultats des municipales. Avec un taux de chômage de 14,11% et une densité de population de 541 habitants/km², les enjeux liés à l'emploi et à l'habitat sont des inquiétudes majeures. Le pourcentage de foyers possédant au moins une voiture (77,43%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut affecter les 2031 électeurs sur des problématiques de transport et d'environnement. De surcroît, des éléments tels que le nombre de familles monoparentales (21,85%) et le nombre de personnes bénéficiaires du RSA (3,28%) font ressortir les défis économiques et sociaux auxquels la commune est confrontée. Les données sur l'éducation à Mouy mettent en exergue des disparités notables en termes de niveaux d'éducation, avec 18,08% des résidents ayant obtenu seulement le baccalauréat par exemple, ce qui met en lumière la nécessité d'une réflexion approfondie sur les politiques éducatives et d'emploi du pays.

17:57 - Le RN perce-t-il à Mouy ? Le parti nationaliste était exclu du groupe de tête lors du scrutin municipal à Mouy il y a six ans. Pour le scrutin présidentiel au printemps 2022, Marine Le Pen amassait 39,14% des votes lors du tour de chauffe, puis devançait Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 62,57% lors du tour final. Les législatives de 2022 avaient donné 30,68% au représentant du parti lors du premier tour. Un score insuffisant, à Mouy comme dans la circonscription, pour pouvoir concourir au second tour. Le score de la liste menée par Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 51,91% aux européennes de juin 2024, avant la dissolution qui ramènera les électeurs aux urnes au bout d'un mois. Les législatives anticipées offriront, lors du tour préliminaire, un résultat de 49,35% pour le RN. C'est lui qui s'imposera avec 52,00% lors du vote final, offrant un siège au Palais Bourbon à David Magnier.

16:58 - Les électeurs de Mouy peu mobilisés lors des scrutins Pour rappel, la participation s'élevait à 46,10 % à Mouy lors des municipales de 2020, un score dans la norme, en pleine crise sanitaire à l'époque. Tranchant avec l'élection locale précédente, la présidentielle de 2022 a affiché une participation de 70,77 %. Un mois avant la dissolution, la participation aux européennes s'était de son côté fixée à 43,88 % (contre 51,49 % en France). Le taux de votants aux élections législatives qui ont suivi est alors passé à 58,46 % au premier tour, contre 42,46 % en 2022. Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une contrée en retrait des urnes. Dans le cadre de cette municipale 2026 à Mouy, ce facteur aura en tout cas un rôle pivot sur les résultats locaux.

15:59 - Qui a dominé les scrutins il y a deux ans à Mouy ? L'analyse des scrutins de 2024 confirme que Mouy restait à l'époque une terre de droite mariniste, dans la logique de 2022. Le rendez-vous électoral des Européennes du printemps 2024 à Mouy avait en effet vu la victoire locale de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (51,91%), devant la liste 'LFI - Union populaire' de Manon Aubry qui s'était arrogée 8,17% des suffrages. Les élections des députés à Mouy qui ont suivi la dissolution, plaçaient ensuite David Magnier (Rassemblement National) à l'avant de la course avec 49,35% au premier tour, devant Loïc Pen (Union de la gauche) avec 22,79%. Le second tour avait confirmé ce résultat, David Magnier culminant à 52,00% des suffrages exprimés dans la commune.

14:57 - Il y a 4 ans, la municipalité de Mouy s'était résolument tournée vers la droite radicale Lors du scrutin législatif de 2022, les votants de Mouy soutenaient en priorité Tristan Szyszka (RN) avec 30,68% au premier tour. La tendance s'inversait cependant au second tour, plaçant Maxime Minot (Les Républicains) en première position avec 51,74% des suffrages. En avril 2022, la première étape de la présidentielle à Mouy qui s'était déroulée en amont tournait à l'avantage de Marine Le Pen avec 39,14% des inscrits, tandis que Jean-Luc Mélenchon totalisait 20,93%. Le second tour validait ensuite ce tour préliminaire en donnant 62,57% pour Marine Le Pen, contre 37,43% en faveur d'Emmanuel Macron. Cette physionomie politique de Mouy laisse donc apparaître une zone d'implantation forte pour la droite radicale.

12:58 - La fiscalité locale, enjeu de campagne à Mouy ? À Mouy, où la fiscalité locale a augmenté entre 2020 et 2024, le taux de la taxe d'habitation s'est établi à environ 19,50 % en 2024 (dernière date de relevé), pour un produit communal totalisant 87 900 euros environ. Un produit qui est loin des 877 200 euros engrangés en 2020. Son abolition pour les résidences principales en 2023, suite à la réforme de la fiscalité locale, a fait qu'elle ne constitue dorénavant plus qu'une fraction marginale des ressources fiscales de la commune, ce qui a bouleversé l'équilibre des finances locales. La taxe foncière sur les propriétés bâties a souvent bouché le trou dans les finances. Le taux constaté à Mouy est passé à un peu moins de 56,04 % en 2024 (contre 34,50 % en 2020). Une augmentation résultant la plupart du temps du transfert aux communes de la part de taxe foncière auparavant perçue par les départements. Avec toutes ces données, la somme moyenne demandée aux foyers imposables à Mouy a représenté 843 € en 2024, alors que ce montant se situait à 736 € quatre ans auparavant.

11:59 - Des résultats très serrés aux élections à Mouy en 2020 Les résultats des précédentes élections municipales à Mouy ont offert un enseignement précieux sur les rapports de force locaux. Au soir du premier passage aux urnes, Philippe Mauger (Divers gauche) a surclassé ses rivaux en récoltant 390 bulletins (25,69%). Deuxième, Karim Lamaaizi (Divers centre) a engrangé 22,46% des voix. Frank Deruem (Divers droite) a suivi, obtenant 316 bulletins (20,81%). Le petit écart entre les listes en tête annonçait un deuxième tour indécis. Faute de majorité absolue, l'affrontement du deuxième tour s'est donc tenu le dimanche suivant. Philippe Mauger l'a finalement emporté avec 30,89% des suffrages, face à Karim Lamaaizi s'adjugeant 456 votants (26,72%) et Frank Deruem obtenant 321 électeurs (18,81%). L'incertitude est demeurée complète, les deux adversaires terminant dans un mouchoir de poche. Le candidat étiqueté Divers gauche a sans doute bénéficié des votes des listes de gauche, récupérant 137 voix supplémentaires entre les deux tours.