Résultat municipale 2026 à Moyeuvre-Grande (57250) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 est dévoilé à Moyeuvre-Grande. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats des municipales à Moyeuvre-Grande, transmis par le ministère de l'Intérieur.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Moyeuvre-Grande [EN COURS]

Tête de listeListe Voix % des voix Partiels *
Franck ROVIERO
Franck ROVIERO ENSEMBLE CONTINUONS 		1 394 69,11%
Camille ROSSO
Camille ROSSO MOYEUVRE CONNECTEE CAMILLE ROSSO 2026 		623 30,89%
Participation au scrutin Moyeuvre-Grande Partiels *
Taux de participation 47,96%
Taux d'abstention 52,04%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,21%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,30%
Nombre de votants 2 069

* Résultats partiels sur 75% des bureaux de vote

Source : ministère de l’Intérieur

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