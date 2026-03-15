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19:19 - Moyeuvre-Grande : municipales et dynamiques démographiques Quel portrait faire de Moyeuvre-Grande, à quelques minutes de l'annonce des résultats des municipales ? Avec ses 7 320 habitants, cette agglomération est perçue comme un symbole d'ouverture. Ses 247 entreprises démontrent une activité entrepreneuriale favorable, tandis que son tissu social comprend 2 072 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Le taux de foyers ne disposant d'aucune voiture (31,52%) montre une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les électeurs sur des questions de transport et d'infrastructure. Les 573 résidents étrangers, représentant 7,83% de la population, contribuent à cette variété culturelle. Avec un salaire moyen mensuel net de 2 110 euros/mois, la commune affiche un taux de chômage de 15,99%, annonçant une situation économique mitigée. Pour résumer, à Moyeuvre-Grande, les spécificités locales alimentent le débat démocratique.

17:57 - À quel niveau se situe le RN à Moyeuvre-Grande ? Le mouvement nationaliste restait loin du groupe de tête lors du scrutin municipal à Moyeuvre-Grande il y a 6 ans. Pour le scrutin présidentiel deux ans plus tard, Marine Le Pen récoltait 37,34% des votes lors du premier passage aux urnes, puis battait Emmanuel Macron dans la ville avec 61,05% au tour décisif. Les législatives qui ont suivi avaient accordé 38,21% au représentant du parti au tour 1. Au second tour, le parti nationaliste obtenait 52,37% des voix locales. Le score de la liste conduite par Jordan Bardella atteindra ensuite 49,48% aux élections européennes de juin 2024. Les législatives de 2024 se solderont, lors du premier passage aux urnes, par un résultat de 53,41% pour le parti nationaliste. Ce dernier s'imposera avec 59,57% le dimanche suivant, synonyme d'accession à l'Assemblée pour Laurent Jacobelli.

16:58 - Quels niveaux de participation à Moyeuvre-Grande aux dernières élections ? Dans le cadre de cette élection municipale de 2026 à Moyeuvre-Grande, l'affluence dans les isoloirs jouera un rôle essentiel sur les résultats. Les archives de 2020 montrent que 2 275 électeurs avaient voté au premier tour des municipales, correspondant à un taux de participation de 39,29 %, dans la moyenne nationale alors que l'épidémie de coronavirus touchait la population. Le choix du locataire de l'Elysée avait pour sa part fortement mobilisé, avec 64,46 % de participation dans la ville (l'abstention tombant à 35,54 %). La mobilisation atteignait de son côté 39,15 % lors des élections européennes. Lors des législatives qui ont immédiatement suivi en 2024, elle a fortement progressé pour atteindre 54,89 %, contre seulement 32,83 % en 2022. Quand on tente d'établir une tendance, les chiffres esquissent à l'arrivée une commune moins participative que la moyenne face aux moyennes nationales.

15:59 - Les scrutins d'il y a deux ans : quel verdict à Moyeuvre-Grande ? Les résultats d'élections se suivent et se ressemblent à Moyeuvre-Grande. Le scrutin des Européennes de 2024 à Moyeuvre-Grande avait en effet vu la victoire locale de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (49,48%), suivie par la liste 'LFI - Union populaire' de Manon Aubry qui s'était arrogée 14,11% des suffrages. Laurent Jacobelli (Rassemblement National) avait ensuite enlevé au premier tour des élections législatives à Moyeuvre-Grande après la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre avec 53,41%. Céline Leger (Union de la gauche) était à la deuxième place avec 27,95%. Ce choix s'est trouvé conforté lors du second tour, Laurent Jacobelli culminant à 59,57% des voix dans la commune.

14:57 - Les électeurs de Moyeuvre-Grande avaient franchement privilégié la droite radicale il y a 4 ans Au premier tour de l'élection du président de la République, les citoyens de Moyeuvre-Grande privilégiaient la candidature de Marine Le Pen (37,34%), devant Jean-Luc Mélenchon qui terminait à 26,44%. Le duel final se soldait finalement par un score de 61,05% pour Marine Le Pen, contre 38,95% en faveur d'Emmanuel Macron. Lors des législatives qui ont suivi, les votants de Moyeuvre-Grande portaient leur choix sur Laurent Jacobelli (RN) avec 38,21% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 52,37%. Cette séquence électorale de 2022 démontre que le territoire reste un sol très favorable aux idées nationalistes.

12:58 - Et si l'élection à Moyeuvre-Grande se jouait sur la fiscalité ? À Moyeuvre-Grande, où la fiscalité locale a diminué entre 2020 et 2024, la taxe d'habitation a affiché un taux à 22,60 % en 2024 (dernier pointage en date), rapportant à la ville 205 690 € la même année. Une somme bien en-dessous des quelque 1,70634 million d'euros (1 706 340 € très exactement) perçus en 2020. Ayant été abolie pour les résidences principales depuis le 1er janvier 2023 suite à la réforme de la fiscalité locale, elle ne pèse désormais que de manière résiduelle sur les résidences secondaires et les logements vacants, ce qui explique cette forte baisse des recettes. La taxe sur le foncier bâti a bien souvent compensé cette baisse de recettes. Le taux constaté à Moyeuvre-Grande est passé à environ 38,14 % en 2024 (contre 23,88 % en 2020). Une donnée à comparer avec la moyenne nationale, qui s'établit à près de 40 %. Une hausse résultant la plupart du temps du transfert aux communes de la part de taxe foncière jusqu'alors perçue par les départements. Une donnée d'ensemble s'impose au bout du compte : le montant moyen payé par foyer fiscal à Moyeuvre-Grande a atteint 678 € en 2024 contre 731 euros en début de mandat.

11:59 - Le résultat de la dernière élection à Moyeuvre-Grande Il peut s'avérer intéressant d'étudier les résultats des dernières élections municipales à Moyeuvre-Grande. Dès le dimanche du premier tour, Franck Roviero (Divers gauche) a raflé la première place en récoltant 889 bulletins (39,93%). Juste derrière, Camille Rosso (Divers) a recueilli 30,72% des bulletins valides. Un retard large. Faute de majorité absolue, l'affrontement du deuxième tour s'est donc tenu le dimanche suivant avec 3 listes qualifiées. Franck Roviero l'a finalement emporté avec 40,32% des voix, face à Camille Rosso avec 1 029 électeurs (39,44%) et Roger Tirlicien avec 528 suffrages (20,23%). De manière inattendue, l'outsider a pu revenir dans la course avec des reports de voix significatifs, ce qui a rendu l'issue très serrée. Les suffrages éparpillés ont pu peser sur le verdict. Si Camille Rosso a gagné le pari des ralliements en ajoutant 345 suffrages à son total, cela n'a pas suffi à inverser la tendance. Pour cette municipale 2026 à Moyeuvre-Grande, cette géographie électorale constitue un point de départ particulier.