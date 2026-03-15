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19:19 - Les enjeux locaux de Mozac : tour d'horizon démographique Quel portrait faire de Mozac, à quelques minutes de l'annonce des résultats des municipales ? Avec ses 26,16% de cadres supérieurs pour 3 889 habitants, cette localité possède une certaine vitalité économique. Avec 278 entreprises, Mozac se positionne comme un terreau fertile pour l'innovation et l'entrepreneuriat. Le taux de ménages possédant au moins une automobile (87,97%) souligne l'importance des problématiques de mobilité et d'aménagement routier dans les préoccupations des votants. Les électeurs, comprenant une proportion de 36,79% de retraités, démontreront-ils leur engagement en exerçant leur droit de vote ? Malgré un taux de chômage de 7,97%, la ville affiche un salaire moyen mensuel net de 2 762 euros/mois, témoignant un certain niveau de prospérité. Chaque bulletin comptabilisé aujourd'hui à Mozac contribue à élaborer l'avenir de la France.

17:57 - Le RN avance à Mozac Le mouvement nationaliste n'avait pas vraiment pesé lors des élections municipales à Mozac en mars 2020. À l'occasion de l'élection présidentielle 24 mois plus tard, Marine Le Pen séduisait 18,03% des votes lors du tour de chauffe, puis restait derrière Emmanuel Macron dans la commune avec 33,22% au tour décisif. Les législatives dans la foulée avaient offert 13,49% au ticket lepéniste lors du premier tour. Un score trop limité, à Mozac comme dans la circonscription, pour pouvoir se maintenir au second tour. Le score de la liste de Jordan Bardella atteindra ensuite 25,83% aux élections européennes. Les législatives convoquées dans la foulée se solderont, lors du premier round, par un résultat de 28,24% pour le parti à la flamme. Qualifié de ce fait, contrairement à 2022, il achèvera sa course avec 35,63% lors du vote final.

16:58 - Municipales 2026 : quelle abstention électorale à Mozac ? Pour rappel, l'abstention atteignait 65,27 % à Mozac lors du dernier scrutin municipal, un score plus élevé que les 55,3 % nationaux alors que le pays était touché par l'épidémie de Covid. Deux ans plus tard, la présidentielle de 2022 a en revanche vu l'abstention se fixer à 17,37 % au premier tour (pour une moyenne dans le pays de 26,31 %). Le scrutin européen du mois de juin 2024 avait quant à lui enregistré 39,02 % d'abstention. Peu après, les législatives de 2024 ont vu l'abstention reculer très nettement à 25,36 %, alors que celles de 2022 avaient été boudées par 43,27 % des inscrits. Avec du recul, le territoire se positionne donc plutôt comme une contrée où l'abstention est contenue. Au soir des élections municipales 2026, cette réalité pèsera en définitive sur les résultats de Mozac.

15:59 - Le choc de la dernière séquence électorale à Mozac Les scrutins législatifs provoqués par la dissolution de l'Assemblée nationale en 2024, plaçaient Christine Pirès Beaune (Union de la gauche) en tête avec 37,43% au premier tour, devant Isabelle Dupré (Rassemblement National) avec 28,24%. Le vote décisif du second tour a entériné cette tendance, Christine Pirès Beaune culminant à 64,37% des votes dans la commune. Pour le tour unique des européennes avant qu'une dissolution ne passe par là, les suffrages s'étaient cette fois majoritairement portés sur Jordan Bardella (25,83%). Cette exploration des résultats de 2024 a donc confirmé que Mozac demeurait à l'époque une zone pivot, dans la lignée de 2022.

14:57 - Mozac : coup d'oeil sur les résultats majeurs de la dernière présidentielle Globalement, le paysage électoral fait de Mozac une ville à la croisée des chemins politiques. Lors du premier tour de la présidentielle en effet, les citoyens de Mozac votaient en priorité pour Emmanuel Macron (33,69%), surpassant ainsi Jean-Luc Mélenchon qui obtenait 19,24%. Lors de la finale de l'élection à Mozac, les électeurs accordaient 66,78% pour Emmanuel Macron, contre 33,22% en faveur de Marine Le Pen. Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale en 2022, les votants de Mozac portaient leur choix sur Christine Pirès Beaune (Nupes) avec 41,72% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 53,80% des suffrages.

12:58 - Tendance majeure avant les municipales 2026 : des impôts en hausse à Mozac Reflet d'une pression fiscale en hausse depuis 2020 à Mozac, le taux de la taxe d'habitation s'est établi à 15,07 % en 2024 (chiffres les plus récents), ce qui représente un montant de 27 470 €. Un produit qui est loin des 797 200 € perçus en 2020. Depuis sa disparition pour les résidences principales en 2023 suite à une réforme voulue par l'Etat, elle ne représente plus qu'une fraction marginale des ressources fiscales de la commune, transformant l'équilibre des finances locales. La fiscalité sur les propriétés bâties a bien souvent compensé cette baisse de recettes. Le taux communal à Mozac est passé à un peu plus de 44,56 % en 2024 (contre 21,01 % en 2020). Une augmentation qui s'explique dans bien des villes par le transfert aux communes de la part de taxe foncière qui était jusqu'alors perçue par les départements. Une donnée d'ensemble s'impose au bout du compte : la facture fiscale moyenne à Mozac s'est chiffrée à 1 004 € en 2024, alors que ce montant se situait à 802 € quatre ans auparavant.

11:59 - Élections de 2020 : rappel des résultats à Mozac Quel bilan faut-il tirer de l'issue des dernières élections municipales à Mozac ? Sans aucune opposition, 'Mozac demain' menée par Marc Regnoux a naturellement obtenu 705 voix (100,00%) dès le premier tour. Faute d'opposition, le scrutin a naturellement pris fin dès le premier tour. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 à Mozac, ce décor offre une matrice bien spécifique que certains voudront peut-être dépasser. Ce dimanche soir, l'attention se concentrera sur la capacité d'une alternative à voir le jour. Un indice est probablement donné dans la liste officielle des candidats.