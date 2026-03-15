Résultat municipale 2026 à Mozac (63200) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Mozac a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Mozac, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Mozac [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Matthieu PERONA
Matthieu PERONA (21 élus) MOZAC AVEC VOUS 		967 52,24%
  • Matthieu PERONA
  • Martine BESSON
  • Jean-Luc MERCERON
  • Pauline BATTESTI
  • Jean-Claude CAZALS
  • Sylvette CARTIER
  • Adrien GIVERNAUD
  • Edith GRIMBERG-MICHAUD
  • Laurent FASSONE
  • Mireille AUGHEARD
  • Alexandre FAURE
  • Cécile VADOT
  • Vincent OUSLATI
  • Aurélie PETIT
  • Jean-Louis COSTE
  • Sylvie GRENIER
  • Philippe POUPIN
  • Sandra FRIELDLI
  • Jean-Christophe ARNOULD
  • Béatrice CASTELLUCI
  • Yves JAOUËN
Anne-Claire ARGENSON
Anne-Claire ARGENSON (6 élus) UNIS POUR MOZAC 		884 47,76%
  • Anne-Claire ARGENSON
  • Victor DUDZIAK
  • Lauranne ALLIGIER
  • Clement MATALON
  • Elisabeth FREYSSINET
  • Arnaud PIVRY
Participation au scrutin Mozac
Taux de participation 64,83%
Taux d'abstention 35,17%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,28%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,92%
Nombre de votants 1 932

Source : ministère de l’Intérieur

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