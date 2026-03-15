Résultat de l'élection municipale 2026 à Mtsamboro : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Mtsamboro

Tête de listeListe
Amina Oili Attoumani M'Colo
Amina Oili Attoumani M'Colo Liste divers droite
MTSAMBORO YATRU
  • Amina Oili Attoumani M'Colo
  • Moundhir Had Foundi
  • Amina Mouhadjou
  • Assane Omar
  • Sakinati Ali Madi
  • Mindjain Anli
  • Fazati Soumaïla
  • Issouf Boinali M'Colo Beni
  • Nouzouhati M'Combani
  • Inzoudine El-Manrouf
  • Nadhuirata M'Colo
  • Toyadidine Mouzidaliffa
  • Zainouni Madi
  • Mourdassi Darcaoui
  • Djania Ahamadi
  • Ahamadi Ronaldo Abdou
  • Sitty Hamidou
  • Anzizou Imourana
  • Marina Maoulida
  • Ousseni Zakaria
  • Choukourani Ali
  • Mahadi Ben Alykitra
  • Anissina Binty Malala
  • Houmari Hamza
  • Zainabou Abdoulatuf
  • Abdou Soumaïla
  • Mariama Combo
  • Abdoul Had Ali Mari
  • Sadanati Houmadi
  • Madi Idaroussi
Abdou Hamidou
Abdou Hamidou Liste divers droite
WUSUKANI WA KIBLANI-GOUVERNAIL DU NORD
  • Abdou Hamidou
  • Mounissa Said-Tsontson
  • Abdou Bacar
  • Anliati Malidi
  • Mohamed Saindou
  • Elodie Bernadette Nelly Minet
  • Soulaimana Abdou
  • Letissia Houlam
  • Ambdoulhaniy Nablissi Assani Couravi
  • Mounia Issoufi
  • Combo Madani
  • Halima Abdallah-Moussa
  • Badroudine Abdou
  • Maimanati M'Colo Bacoco
  • Said Harouna
  • Moizena Daoulabou
  • Ali Madi
  • Marina Malidi
  • Zaïd Abdou Bé
  • Riava Attoumani Said
  • Tanzilou Bacar
  • Mounira Bint Said-Tsontson
  • Anli Manzil
  • Nourou M'Ze
  • Bouchourani Madi Toilibou
  • Leïka Mahamoudou
  • Souf Chiffay
  • Dalila Malidi
  • Baharou Soifa Boinali
Abdallah Achirafi
Abdallah Achirafi Liste divers centre
MOUVEMENT POUR LE DEVELOPPEMENT DE MAYOTTE
  • Abdallah Achirafi
  • Charabati Matoungou
  • Ismaïla Antoy
  • Noussoiti Abdou
  • Ahmed Zafera
  • Chaanlati Madi-Oili
  • Saïd Assani Colo
  • Incha Saindou
  • Abal-Hassani Bacar-Baou
  • Jacqueline Chamsidine
  • Chafike El-Wazane Ambdirahamane
  • Ivone Colo
  • Tarikil Anziz Saïdina
  • Assira Assani
  • Ali Saindou
  • Salama Ahamada
  • Hamadi Be
  • Hadiati Moustoifa
  • Daroès Ali Mdjahila
  • Sofia Djindani
  • Fahardine Assani
  • Moinecha Binti Baou
  • Ahamed Abdallah
  • Laïni Ali
  • Abibacar Saïd-Toto
  • Soundoussia Batchou
  • Attoumani Mohamed Boinali
  • Mariama Moussa
  • Abdou Kamardine
  • Kalathoune Soumaïla
  • Minihadji Inssa
Mohamadi Ali Bacar
Mohamadi Ali Bacar Liste divers droite
MTSAMBORO EN MOUVEMENT
  • Mohamadi Ali Bacar
  • Soraya Salim
  • Ibrahim Ousseni
  • Marchadati Moustoifa Assani
  • Younoussa Ben Ali
  • Achiaty Attoumani
  • Said Moussa
  • Chamssia Assani
  • Anisse Rafion
  • Fatima Moussa
  • Ismaël Ahamadi
  • Salimata Madi
  • Mistoihi Said Baba
  • Amina Selemani
  • Abdoul Kamarim Ben Abeine
  • Mariata Selemani
  • Ali Moussa
  • Bibi Hadidja Abdou
  • Dayari Mabouroukou
  • Anya Dhoiounia Ahamadi
  • Faindi Malidi
  • Sandati Ali Mari
  • Maoudjoudi Ahamada
  • Echat Issa
  • Mohamed Pythagore Assani
  • Aimée Mourichidou
  • Mouhamadi Velou
  • Saanti Assane
  • Mouhidine Madi
  • Anrafa Toumbo
  • Hamidou Mahadali
Chafion Nourdine
Chafion Nourdine Liste des Républicains
FACE AUX DEFIS:BATISSONS DANS L'UNITE
  • Chafion Nourdine
  • Fatima Anroufani
  • Ishaka Rachidi
  • Toifiya Aboudou
  • Youssouf Macolo
  • Hafoussoiti Daoud-Vitta
  • Chiffaoudine Ousseni
  • Zaharay Attoumani
  • Soilihi Boinali
  • Mariama Dimassi
  • Tcheine Ahamed
  • Houssounati Said-Mari
  • Ounmayrou Ben Assani
  • Maïda Tiva Hassani
  • Mouhamidi Abdou
  • Nadjaria Hafadhi
  • Bihaki Coumpouni
  • Bertine Fila
  • Assani Harouna
  • Zainabou Fakihi
  • Inzoudine M'Kadara
  • Mariama Binti Kamardine
  • Maoulana Oili
  • Fatima Dahilou
  • Likaoudine Sanda
  • Taanrifa Sena
  • Abdallah M'Bouchi
  • Hadidja Soufiani
  • Nabouhani Said-Tava
Laïthidine Ben Said
Laïthidine Ben Said Liste divers centre
UPA 2026
  • Laïthidine Ben Said
  • Anrifia Saïdina
  • Abdoul Kader Moustoifa
  • Kalathoumi Mchangama
  • Hatim Sélémani-Hamissi
  • Binty Hilma Soyiffi
  • Ben Abdillahi Ahamed
  • Kouraïchiya Saïndou
  • Mohamed Abdou
  • Annissa Ben Ali
  • Madjidhoubi Tadjidine
  • Anrifina Ankili
  • Ali Babali Madi Silahi
  • Naadi Nadhumati Halidi
  • Ali Madi Bajet
  • Houzainya Anli
  • Ourfane Mathoir Bacar
  • Charfati Ibrahim
  • Loutoufi Said
  • Charfati Match
  • Abadallah Moussa Ben Gaba
  • Saouda Fakihi
  • Kassim Ben Inssa
  • Radhua Antoy
  • Musbahou Couravi
  • Moirehema Mansoibou
  • Mohamed Boinali
  • Josiane Binti Mahamoudou
  • Saïd Hamza
  • Nour-Anlaouia Combo
  • Charaffou Said

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Laïthidine Ben Said
Laïthidine Ben Said (20 élus) Union pour l'avenir 		1 400 33,69%
  • Laïthidine Ben Said
  • Antufa Dimassi
  • Attoumani Anoir Sadate
  • Annissa Ben Ali
  • Ben Ahamed
  • Anrifia Saïdina
  • Artaoui Ousseni
  • Zaharay Attoumani
  • Mohamed Abdou
  • Nour-Anlaouia Combo
  • Ali Madi Silahi
  • Charfati Match
  • Anthoumani Moussa
  • Aminati Hamissi
  • Mohamadi Ali Bacar
  • Houzainya Anli
  • Ben-Raoul Haribo
  • Fatima Moussa
  • Ismaël Ahamadi
  • Staanlati Ali
Youssouf Macolo
Youssouf Macolo (5 élus) Construisons mtsamboro autrement 		1 282 30,85%
  • Youssouf Macolo
  • Assiata Sanda Moussa
  • Ishaka Rachidi
  • Rissalati Abdallah
  • Anzizou Imourana
Harouna Colo
Harouna Colo (3 élus) Mdm en marche 		971 23,36%
  • Harouna Colo
  • Achiaty Attoumani
  • Onzaïrou Mistoihi
Ali Ben Ali
Ali Ben Ali (1 élu) Mouvement pour le developpement de mayotte 		502 12,08%
  • Ali Ben Ali
Participation au scrutin Mtsamboro
Taux de participation 78,13%
Taux d'abstention 21,87%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 4 230

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Youssouf Macolo
Youssouf Macolo Construisons mtsamboro autrement 		960 25,28%
Laïthidine Ben Said
Laïthidine Ben Said Union pour l'avenir 		908 23,91%
Harouna Colo
Harouna Colo Mouvement pour le developpement de mtsamboro en marche 		676 17,80%
Ali Ben Ali
Ali Ben Ali Mouvement pour le developpement de mayotte 		510 13,43%
Manssour Demou
Manssour Demou Mouvement du peuple mahorais 		279 7,34%
Onzaïrou Mistoihi
Onzaïrou Mistoihi Union pour le developpement de la commune de mtsamboro 		213 5,61%
Rastani Spelo
Rastani Spelo Za mana nazivhawe ji 		130 3,42%
Ahmed Zafera
Ahmed Zafera Mouvement pour le developpement de mayotte-divers droite 		120 3,16%
Participation au scrutin Mtsamboro
Taux de participation 70,61%
Taux d'abstention 29,39%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 3 890

Villes voisines de Mtsamboro

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