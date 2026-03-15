Résultat de l'élection municipale 2026 à Mtsamboro : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Mtsamboro [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Mtsamboro sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Mtsamboro.
L'actu des élections municipales 2026 à Mtsamboro
13:45 - Une fiscalité en hausse à Mtsamboro qui pèsera sur l'issue du scrutin
Signe d'une pression fiscale croissante depuis 2020 à Mtsamboro, le taux de la taxe d'habitation s'est fixé à environ 34,73 % en 2024 (année des dernières données), générant une recette de 282 710 €, loin des 350 200 euros récoltés en 2020. Son abolition pour la quasi-totalité des foyers au 1er janvier 2023 suite à la réforme de la fiscalité locale en fait aujourd'hui un apport résiduel, justifiant cette diminution significative de recettes pour la commune. La taxe foncière sur les propriétés bâties a souvent bouché le trou dans les finances. Le taux communal à Mtsamboro est passé à 22,09 % en 2024 (contre 13,59 % en 2020). Une hausse en trompe-l'œil car la plupart du temps automatique. L'État a en effet transféré aux communes la part de taxe foncière qui était précédemment perçue par les départements depuis la réforme. Résultat des courses : la somme moyenne demandée aux foyers imposables à Mtsamboro a représenté environ 354 euros en 2024 (contre 269 € en 2020).
11:59 - Ce qu'il faut retenir de la dernière élection à Mtsamboro
L'analyse des résultats des municipales de 2020 à Mtsamboro s'avère très révélatrice. Lors de la première manche de ce scrutin à l'époque, Youssouf Macolo (Les Républicains) a raflé la première place en obtenant 25,28% des voix. Derrière, Laïthidine Ben Said (Divers centre) a obtenu 23,91% des votes. Le trio de tête a été complété par Harouna Colo (La République en marche), réunissant 17,80% des suffrages. Avec un écart aussi étroit, l'issue du 2ème tour semblait insaisissable. A défaut de majorité absolue, la différence s'est donc jouée lors d'un ultime vote une semaine plus tard avec pas moins de 4 listes. Laïthidine Ben Said l'a finalement emporté avec 1 400 bulletins (33,69%), face à Youssouf Macolo avec 30,85% des électeurs et Harouna Colo avec 23,36% des voix. Après un premier tour particulièrement serré, la dynamique a changé de camp, concrétisant le basculement pressenti. Dans cette configuration, la dispersion des voix a pu jouer., récupérant 440 voix supplémentaires entre les deux tours.
09:57 - Bureaux de vote à Mtsamboro : les horaires d'ouverture
Les 9 bureaux de vote de l'agglomération de Mtsamboro sont accessibles jusqu'à 18 h pour permettre aux votants de faire leur choix. Ce dimanche 15 mars, les Français sont appelés aux urnes pour le premier tour des municipales, indispensables pour établir la composition de leur conseil municipal pour les six années à venir. Les précédentes municipales avaient déjà eu lieu un 15 mars, puis le 28 juin 2020. Elles se sont déroulées sur fond de crise du coronavirus. Vous pouvez découvrir ci-dessous la liste des candidats à Mtsamboro. Attention, pour voter, n’oubliez pas vos papiers d'identité.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Mtsamboro
|Tête de listeListe
|
Amina Oili Attoumani M'Colo
Liste divers droite
MTSAMBORO YATRU
|
|
Abdou Hamidou
Liste divers droite
WUSUKANI WA KIBLANI-GOUVERNAIL DU NORD
|
|
Abdallah Achirafi
Liste divers centre
MOUVEMENT POUR LE DEVELOPPEMENT DE MAYOTTE
|
|
Mohamadi Ali Bacar
Liste divers droite
MTSAMBORO EN MOUVEMENT
|
|
Chafion Nourdine
Liste des Républicains
FACE AUX DEFIS:BATISSONS DANS L'UNITE
|
|
Laïthidine Ben Said
Liste divers centre
UPA 2026
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Laïthidine Ben Said (20 élus) Union pour l'avenir
|1 400
|33,69%
|
|Youssouf Macolo (5 élus) Construisons mtsamboro autrement
|1 282
|30,85%
|
|Harouna Colo (3 élus) Mdm en marche
|971
|23,36%
|
|Ali Ben Ali (1 élu) Mouvement pour le developpement de mayotte
|502
|12,08%
|
|Participation au scrutin
|Mtsamboro
|Taux de participation
|78,13%
|Taux d'abstention
|21,87%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|4 230
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Youssouf Macolo Construisons mtsamboro autrement
|960
|25,28%
|Laïthidine Ben Said Union pour l'avenir
|908
|23,91%
|Harouna Colo Mouvement pour le developpement de mtsamboro en marche
|676
|17,80%
|Ali Ben Ali Mouvement pour le developpement de mayotte
|510
|13,43%
|Manssour Demou Mouvement du peuple mahorais
|279
|7,34%
|Onzaïrou Mistoihi Union pour le developpement de la commune de mtsamboro
|213
|5,61%
|Rastani Spelo Za mana nazivhawe ji
|130
|3,42%
|Ahmed Zafera Mouvement pour le developpement de mayotte-divers droite
|120
|3,16%
|Participation au scrutin
|Mtsamboro
|Taux de participation
|70,61%
|Taux d'abstention
|29,39%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|3 890
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