Résultat de l'élection municipale 2026 à Mtsamboro : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Mtsamboro [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Mtsamboro sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Mtsamboro.
L'actu des élections municipales 2026 à Mtsamboro
11:48 - Quels sont les rapports de force à Mtsamboro pour ce 2e tour des élections municipales ?
Laïthidine Ben Said (Divers centre) a terminé en tête du premier volet des élections municipales à Mtsamboro il y a une semaine, avec 26,39 % des suffrages exprimés. À sa suite, Chafion Nourdine (Les Républicains) s'est classé deuxième avec 25,31 %. Une poignée de voix seulement a séparé les deux concurrents. Laïthidine Ben Said s'est emparé de la tête et a ainsi amélioré son classement d'il y a six ans, et il a aussi vu son pourcentage grimper de 2,48 points. Pour compléter ce tableau, en franchissant la barre des 10 %, Amina Oili Attoumani M'colo, étiquetée Divers droite, s'est classée troisième et pouvait, sauf accord ou retrait, poursuivre l'aventure. Plus en retrait, Abdallah Achirafi, portant la nuance Divers centre, a terminé avec 18,02 % des bulletins, un résultat en théorie qualificatif pour l'étape suivante. Pour rappel, lors de ce scrutin à Mtsamboro, l'élection a mobilisé 72,65 % des électeurs, alors que le pays a connu une démobilisation importante.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Mtsamboro
Le deuxième tour des élections municipales à Mtsamboro a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Amina Oili Attoumani M'Colo
Liste divers droite
MTSAMBORO YATRU
|
|
Chafion Nourdine
Liste des Républicains
FACE AUX DEFIS:BATISSONS DANS L'UNITE
|
|
Laïthidine Ben Said
Liste divers centre
UPA 2026
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Mtsamboro
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Laïthidine BEN SAID (Ballotage) UPA 2026
|1 145
|26,39%
|Chafion NOURDINE (Ballotage) FACE AUX DEFIS:BATISSONS DANS L'UNITE
|1 098
|25,31%
|Amina Oili ATTOUMANI M'COLO (Ballotage) MTSAMBORO YATRU
|850
|19,59%
|Abdallah ACHIRAFI (Ballotage) MOUVEMENT POUR LE DEVELOPPEMENT DE MAYOTTE
|782
|18,02%
|Mohamadi ALI BACAR MTSAMBORO EN MOUVEMENT
|274
|6,31%
|Abdou HAMIDOU WUSUKANI WA KIBLANI-GOUVERNAIL DU NORD
|190
|4,38%
|Participation au scrutin
|Mtsamboro
|Taux de participation
|72,65%
|Taux d'abstention
|27,35%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,50%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,63%
|Nombre de votants
|4 479
Source : ministère de l’Intérieur
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