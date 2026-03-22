Résultat de l'élection municipale 2026 à Mtsamboro : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Mtsamboro

Le deuxième tour des élections municipales à Mtsamboro a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Amina Oili Attoumani M'Colo
Amina Oili Attoumani M'Colo Liste divers droite
MTSAMBORO YATRU
  • Amina Oili Attoumani M'Colo
  • Tarikil Anziz Saïdina
  • Zainouni Madi
  • Moundhir Had Foundi
  • Charabati Matoungou
  • Fahardine Assani
  • Nadhuirata M'Colo
  • Ahmed Zafera
  • Nouzouhati M'Combani
  • Chafike El-Wazane Ambdirahamane
  • Choukourani Ali
  • Abibacar Saïd-Toto
  • Hadiati Moustoifa
  • Inzoudine El-Manrouf
  • Sakinati Ali Madi
  • Abal-Hassani Bacar-Baou
  • Noussoiti Abdou
  • Issouf Boinali M'Colo Beni
  • Mariama Moussa
  • Anzizou Imourana
  • Fazati Soumaïla
  • Mindjain Anli
  • Marina Maoulida
  • Ismaïla Antoy
  • Mariama Combo
  • Ali Saindou
  • Kalathoune Soumaïla
  • Ousseni Zakaria
  • Jacqueline Chamsidine
  • Ahamadi Ronaldo Abdou
Chafion Nourdine
Chafion Nourdine Liste des Républicains
FACE AUX DEFIS:BATISSONS DANS L'UNITE
  • Chafion Nourdine
  • Fatima Anroufani
  • Soilihi Boinali
  • Toifiya Aboudou
  • Youssouf Macolo
  • Hafoussoiti Daoud-Vitta
  • Chiffaoudine Ousseni
  • Zaharay Attoumani
  • Mohamadi Ali Bacar
  • Mariama Dimassi
  • Tcheine Ahamed
  • Houssounati Said-Mari
  • Ishaka Rachidi
  • Bertine Fila
  • Ounmayrou Ben Assani
  • Maïda Tiva Hassani
  • Mouhamidi Abdou
  • Soraya Salim
  • Assani Harouna
  • Zainabou Fakihi
  • Bihaki Coumpouni
  • Amina Selemani
  • Abdallah M'Bouchi
  • Fatima Dahilou
  • Said Moussa
  • Chamssia Assani
  • Likaoudine Sanda
  • Fatima Moussa
  • Maoulana Oili
Laïthidine Ben Said
Laïthidine Ben Said Liste divers centre
UPA 2026
  • Laïthidine Ben Said
  • Anrifia Saïdina
  • Abdoul Kader Moustoifa
  • Kalathoumi Mchangama
  • Hatim Sélémani-Hamissi
  • Binty Hilma Soyiffi
  • Ben Abdillahi Ahamed
  • Kouraïchiya Saïndou
  • Mohamed Abdou
  • Annissa Ben Ali
  • Madjidhoubi Tadjidine
  • Anrifina Ankili
  • Ali Babali Madi Silahi
  • Naadi Nadhumati Halidi
  • Ali Madi Bajet
  • Houzainya Anli
  • Ourfane Mathoir Bacar
  • Charfati Ibrahim
  • Loutoufi Said
  • Charfati Match
  • Abadallah Moussa Ben Gaba
  • Saouda Fakihi
  • Kassim Ben Inssa
  • Radhua Antoy
  • Musbahou Couravi
  • Moirehema Mansoibou
  • Mohamed Boinali
  • Josiane Binti Mahamoudou
  • Saïd Hamza
  • Nour-Anlaouia Combo
  • Charaffou Said

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Mtsamboro

Tête de listeListe Voix % des voix
Laïthidine BEN SAID
Laïthidine BEN SAID (Ballotage) UPA 2026 		1 145 26,39%
Chafion NOURDINE
Chafion NOURDINE (Ballotage) FACE AUX DEFIS:BATISSONS DANS L'UNITE 		1 098 25,31%
Amina Oili ATTOUMANI M'COLO
Amina Oili ATTOUMANI M'COLO (Ballotage) MTSAMBORO YATRU 		850 19,59%
Abdallah ACHIRAFI
Abdallah ACHIRAFI (Ballotage) MOUVEMENT POUR LE DEVELOPPEMENT DE MAYOTTE 		782 18,02%
Mohamadi ALI BACAR
Mohamadi ALI BACAR MTSAMBORO EN MOUVEMENT 		274 6,31%
Abdou HAMIDOU
Abdou HAMIDOU WUSUKANI WA KIBLANI-GOUVERNAIL DU NORD 		190 4,38%
Participation au scrutin Mtsamboro
Taux de participation 72,65%
Taux d'abstention 27,35%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,50%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,63%
Nombre de votants 4 479

Source : ministère de l’Intérieur

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