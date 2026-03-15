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19:21 - Les enjeux locaux de Mtsamboro : tour d'horizon démographique À Mtsamboro, les facteurs démographiques et socio-économiques définissent le paysage politique et peuvent influer sur les élections municipales. Avec une densité de population de 470 habitants/km², peut-on s'attendre à un fort engagement électoral ? La composition démographique et socio-économique d'une commune joue un rôle crucial dans les résultats des élections municipales. Les jeunes votants peuvent favoriser des politiques progressistes et écologistes, tandis que les aînés privilégient souvent la sécurité et la tradition. Les taux de chômage et les niveaux de revenus influencent les opinions sur les politiques économiques de la France, pouvant renforcer le soutien à des partis extrémistes ou, à l'inverse, à ceux prônant plus d'intégration dans le pays.

17:57 - Pour les municipales 2026, le RN en position de force à Mtsamboro Le RN enregistrait un résultat anecdotique ou presque lors des élections locales à Mtsamboro il y a 6 ans. Pour le scrutin présidentiel deux ans plus tard, Marine Le Pen obtenait 49,10% des voix comptabilisées lors du tour de chauffe, puis devançait Emmanuel Macron localement avec 74,05% au tour décisif. Le parti lepéniste n'avait pas fait de vagues dans la circonscription de la municipalité lors des législatives qui ont suivi. Le résultat de la liste de Jordan Bardella atteindra ensuite 59,84% aux élections européennes de juin 2024. Le RN était relégué loin derrière à ce stade.

16:58 - À Mtsamboro, l'abstention s'annonce forte aux municipales En ce jour de municipale 2026 à Mtsamboro, la mobilisation sera très observée. Six ans avant l'élection de ce dimanche, le premier tour de la municipale avait vu 70,61 % des inscrits aller jusqu'aux bureaux de votes dans la commune, une affluence particulièrement forte. C'étaient 3 890 votants qui s'étaient mobilisés, beaucoup d'électeurs ayant choisi de rester à la maison à cause du coronavirus. Deux ans plus tard, la présidentielle de 2022 a toutefois réuni 35,21 % de votants au premier tour (la moyenne nationale étant de 73,69 %). Un mois avant la dissolution, la participation aux européennes s'était quant à elle fixée à 15,89 % (contre 51,49 % en France). Le taux de votants aux élections législatives qui ont suivi est alors passé à 45,31 % au premier tour, contre 44,65 % en 2022. Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une zone où la participation peine à décoller.

15:59 - Mtsamboro : retour sur les derniers scrutins en date Lors du scrutin européen de 2024, les électeurs de Mtsamboro avaient poussé aux avant-postes la liste 'La France revient' de Jordan Bardella avec 59,84% des bulletins. Les législatives à Mtsamboro qui ont suivi la dissolution, plaçaient ensuite Estelle Youssouffa (Divers droite) en tête avec 87,20% au premier tour, devant Kambi Said Said (Divers droite) avec 11,38%. La conclusion était d'ailleurs acquise dès ce premier vote dans la circonscription. Une parfaite confirmation des résultats des élections deux ans plus tôt à une présidentielle près.

14:57 - Quel bilan faire de la dernière année présidentielle pour les habitants de Mtsamboro ? Au printemps 2022, la première étape de la présidentielle à Mtsamboro tournait à l'avantage de Marine Le Pen avec 49,10% des inscrits, tandis que Jean-Luc Mélenchon rassemblait 21,12%. Le duel final se soldait finalement par un score de 74,05% pour Marine Le Pen, contre 25,95% en faveur d'Emmanuel Macron. Lors des législatives qui ont suivi quelques semaines plus tard, les votants de Mtsamboro plébiscitaient Ahamadi Boura (DVG) avec 42,11% au premier tour. Le rapport de force basculait lors du vote définitif au profit d'Estelle Youssouffa (Divers), vainqueur dans la commune avec 100,00%. Cette physionomie politique de Mtsamboro révèle une commune politiquement très disputée.

12:58 - Une fiscalité en hausse à Mtsamboro qui pèsera sur l'issue du scrutin Signe d'une pression fiscale croissante depuis 2020 à Mtsamboro, le taux de la taxe d'habitation s'est fixé à environ 34,73 % en 2024 (année des dernières données), générant une recette de 282 710 €, loin des 350 200 euros récoltés en 2020. Son abolition pour la quasi-totalité des foyers au 1er janvier 2023 suite à la réforme de la fiscalité locale en fait aujourd'hui un apport résiduel, justifiant cette diminution significative de recettes pour la commune. La taxe foncière sur les propriétés bâties a souvent bouché le trou dans les finances. Le taux communal à Mtsamboro est passé à 22,09 % en 2024 (contre 13,59 % en 2020). Une hausse en trompe-l'œil car la plupart du temps automatique. L'État a en effet transféré aux communes la part de taxe foncière qui était précédemment perçue par les départements depuis la réforme. Résultat des courses : la somme moyenne demandée aux foyers imposables à Mtsamboro a représenté environ 354 euros en 2024 (contre 269 € en 2020).

11:59 - Ce qu'il faut retenir de la dernière élection à Mtsamboro L'analyse des résultats des municipales de 2020 à Mtsamboro s'avère très révélatrice. Lors de la première manche de ce scrutin à l'époque, Youssouf Macolo (Les Républicains) a raflé la première place en obtenant 25,28% des voix. Derrière, Laïthidine Ben Said (Divers centre) a obtenu 23,91% des votes. Le trio de tête a été complété par Harouna Colo (La République en marche), réunissant 17,80% des suffrages. Avec un écart aussi étroit, l'issue du 2ème tour semblait insaisissable. A défaut de majorité absolue, la différence s'est donc jouée lors d'un ultime vote une semaine plus tard avec pas moins de 4 listes. Laïthidine Ben Said l'a finalement emporté avec 1 400 bulletins (33,69%), face à Youssouf Macolo avec 30,85% des électeurs et Harouna Colo avec 23,36% des voix. Après un premier tour particulièrement serré, la dynamique a changé de camp, concrétisant le basculement pressenti. Dans cette configuration, la dispersion des voix a pu jouer., récupérant 440 voix supplémentaires entre les deux tours.