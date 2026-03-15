Résultat municipale 2026 à Mtsamboro (97630) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Mtsamboro a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Mtsamboro, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Mtsamboro [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Laïthidine BEN SAID
Laïthidine BEN SAID UPA 2026 		1 145 26,39%
Chafion NOURDINE
Chafion NOURDINE FACE AUX DEFIS:BATISSONS DANS L'UNITE 		1 098 25,31%
Amina Oili ATTOUMANI M'COLO
Amina Oili ATTOUMANI M'COLO MTSAMBORO YATRU 		850 19,59%
Abdallah ACHIRAFI
Abdallah ACHIRAFI MOUVEMENT POUR LE DEVELOPPEMENT DE MAYOTTE 		782 18,02%
Mohamadi ALI BACAR
Mohamadi ALI BACAR MTSAMBORO EN MOUVEMENT 		274 6,31%
Abdou HAMIDOU
Abdou HAMIDOU WUSUKANI WA KIBLANI-GOUVERNAIL DU NORD 		190 4,38%
Participation au scrutin Mtsamboro
Taux de participation 72,65%
Taux d'abstention 27,35%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,50%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,63%
Nombre de votants 4 479

Source : ministère de l’Intérieur

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