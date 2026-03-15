Résultat municipale 2026 à Mugron (40250) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Mugron a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Mugron, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Mugron [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Didier BERTIN
Didier BERTIN (12 élus) MUGRON AVEC VOUS 		386 54,52%
  • Didier BERTIN
  • Marie-Pascale LESCOT
  • Jean DANGOUMAU
  • Myriam TALLEC
  • Joel CABANNES
  • Marie-Jeanne ESCARPIT
  • Jean-Philippe LADEVEZE
  • Véronique CARRIER
  • Jérôme NOGUEZ
  • Amélie KLEIN
  • Gaëtan DESTOUESSE
  • Angélique PIE
Marie-Christine BRETTES
Marie-Christine BRETTES (3 élus) EN COMMUN POUR MUGRON 		322 45,48%
  • Marie-Christine BRETTES
  • David SARRES
  • Clémence LAILHEUGUE
Participation au scrutin Mugron
Taux de participation 79,05%
Taux d'abstention 20,95%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,77%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,04%
Nombre de votants 736

Source : ministère de l’Intérieur

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