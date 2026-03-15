En direct

19:18 - Mugron : démographie et socio-économie impactent les élections municipales Devant le bureau de vote de Mugron, les citoyens se sont regroupés ce dimanche pour choisir leur député. Avec ses 1 336 habitants, ce village possède une certaine vigueur démographique. Ses 116 entreprises attestent un certain dynamisme. Le taux de foyers possédant au moins une voiture (74,63%) souligne une dépendance à l'automobile, ce qui peut impacter les électeurs sur des questions de transport et d'infrastructure. Les citoyens, dont 30,32% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Parmi cette diversité sociale, près de 61,73% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 1243,78 € pourrait devenir une entrave à plus de prospérité. Pour finir, à Mugron, les intérêts locaux rejoignent ceux de l'Hexagone.

17:57 - Le RN progresse à Mugron Le RN n'était pas officiellement en lice lors de la dernière élection municipale à Mugron il y a six ans, l'élection s'étant déroulée sans étiquette dans la commune. Lors de la course à l'Élysée deux ans après, Marine Le Pen recueillait 19,58% des votes lors du premier passage aux urnes, puis était distancée par Emmanuel Macron localement avec 40,21% lors du tour final. Les législatives de 2022 avaient accordé 12,05% au parti lepéniste au tour 1. Un score trop limité, à Mugron comme dans la circonscription, pour pouvoir apparaître au second round. Le résultat de la liste Bardella atteindra ensuite 24,78% aux élections européennes de juin 2024, juste avant la dissolution. Les législatives de 2024 déboucheront, lors du premier dimanche de scrutin, sur un résultat de 32,55% pour le RN. Qualifié de ce fait, contrairement à 2022, il achèvera sa course avec 35,86% le dimanche suivant.

16:58 - Les résultats des dernières municipales marqués par 56,13 % de participation Pour ces municipales, la mobilisation des votants à Mugron sera fondamentale dans la conclusion du scrutin. Les dernières archives disponibles, remontant à six ans, indiquent que 536 électeurs s'étaient manifestés au premier tour des municipales, soit un taux de participation de 56,13 %, un score notable alors que progressait le Covid-19. Soulignons que les élections municipales restent en effet historiquement, avec l'élection présidentielle, celles où les électeurs se mobilisent le plus. Marquant une nette différence avec le scrutin municipal, la présidentielle de 2022 a ainsi affiché une participation de 85,76 %. Un mois avant la dissolution, la participation aux européennes s'était quant à elle fixée à 61,97 % (contre 51,49 % en France). Le taux de votants aux élections législatives qui ont suivi est alors passé à 77,47 % au premier tour, contre 65,22 % en 2022. Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une contrée assez participative.

15:59 - Le vote de Mugron nettement ancré à droite il y a deux ans La préférence des électeurs de Mugron a évolué lors de la séquence électorale de 2024. Si deux ans plus tôt la commune a pu apparaître comme un territoire difficile à étiqueter, elle s'est plus visiblement affichée 24 mois plus tard comme un territoire de sensibilité de gauche. Pour le tour unique des européennes 2024, les suffrages s'étaient en effet majoritairement dirigés sur la liste 'Réveil européen' de Raphaël Glucksmann (26,20%). Près d'un mois plus tard, les élections législatives à Mugron avaient ensuite propulsé aux avants-postes Boris Vallaud (Union de la gauche) avec 50,00% au premier tour, devant Sylvie Franceschini (Rassemblement National) avec 32,55%. Le vote décisif du second tour a entériné cette tendance, Boris Vallaud culminant à 64,14% des voix localement.

14:57 - Mugron : des verdicts éminemment instructifs lors des scrutins il y a 4 ans La physionomie politique de Mugron laisse apparaître une localité aux orientations politiques changeantes. Au printemps 2022, l'entame de la présidentielle à Mugron voyait en effet Emmanuel Macron prendre le leadership localement avec 22,30% des inscrits, tandis que Marine Le Pen engrangeait 19,58%. Lors de la finale de l'élection à Mugron, les électeurs accordaient 59,79% pour Emmanuel Macron, contre 40,21% en faveur de Marine Le Pen. Concernant l'élection des députés qui a suivi en 2022, les votants de Mugron plébiscitaient Boris Vallaud (Nupes) avec 51,63% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 66,24% des suffrages.

12:58 - Retour sur l'évolution des impôts locaux à Mugron Du côté de la fiscalité de Mugron, le produit fiscal par ménage s'est établi à 650 € en 2024 (relevé le plus récent), alors que ce montant se situait à 567 € quatre ans auparavant. Le taux communal applicable à la taxe foncière sur les propriétés bâties atteint désormais 34,48 % en 2024 (contre environ 17,51 % en 2020). Une augmentation en trompe-l'œil car généralement mécanique. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes par l'État depuis la réforme de la fiscalité locale. A cause de la même réforme qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne représente que près de 35 600 euros de recettes en 2024. Un produit qui est loin des 221 770 € perçus en 2020 pour un taux qui s'est maintenu à près de 14,38 %. La taxe ne pèse désormais que marginalement sur les seules résidences secondaires ainsi que les logements vacants, ce qui justifie cet effondrement des recettes.

11:59 - La liste "Mugron L'avenir Ensemble" grande gagnante des dernières élections municipales à Mugron À Mugron, les résultats du scrutin municipal il y a six ans se sont révélés particulièrement parlants sur l'échiquier politique local. Seule en lice, 'Mugron l'avenir ensemble' menée par Marie-Christine Brettes a logiquement obtenu 100,00% des suffrages lors de ce premier passage aux urnes. Ce scrutin sans opposition a naturellement mis fin au processus électoral, dispensant les électeurs d'un second tour. Pour cette municipale 2026 à Mugron, cette dynamique pèsera irrémédiablement. Au moment des résultats des municipales à Mugron, l'attention se concentrera sur la capacité d'une alternative à voir le jour face à la majorité. La liste des candidats apporte certainement d'ores et déjà un premier élément de réponse.