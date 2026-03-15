En direct

19:17 - Élections municipales à Muids : un éclairage démographique Dans la ville de Muids, les habitants auront-ils un impact sur le résultat des élections municipales ? Dans le village, 16,20% des résidents sont âgés de moins de 15 ans, et 29,86% ont plus de 60 ans. La répartition démographique peut agir sur les priorités politiques, notamment en ce qui concerne l'éducation et la santé. Le taux de familles ne disposant d'aucune voiture (24,49%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut influencer les 519 électeurs sur des problématiques de transport et d'aménagement routier. Le nombre de familles monoparentales (5,09%) révèle des besoins de soutien familial, tandis que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (5,41%) fait ressortir des enjeux de stabilité de l'emploi. Un taux de résidences secondaires de 15,92%, comme à Muids, indique la présence d'une population plus aisée. Les difficultés du marché immobilier local peuvent aussi être des enjeux électoraux significatifs dans la région.

17:57 - Quel résultat pour le RN à Muids aux élections de 2026 ? Le parti à la flamme n'avait pas concouru au moment de la dernière municipale à Muids il y a six ans, les débats s'étant tenus sans affiliation politique affirmée dans la ville. Lors de la présidentielle qui a suivi au printemps 2022, Marine Le Pen engrangeait 29,89% des bulletins exprimés lors du tour préliminaire, puis talonnait Emmanuel Macron dans la commune avec 49,80% au tour décisif. Les législatives de 2022 avaient réservé 27,87% au représentant du parti lors du premier dimanche de scrutin. Au second tour, le parti à la flamme arrachait 49,14% des voix dans la commune. Le résultat de la liste Bardella atteindra ensuite 38,50% aux élections européennes, avant la dissolution qui ramènera les électeurs aux urnes au bout d'un mois. Les législatives de 2024 apporteront, lors du premier passage aux urnes, un résultat de 42,08% pour le parti à la flamme. Il achèvera sa course avec 48,19% le dimanche suivant.

16:58 - Quelle participation attendre à Muids aux municipales ? Pour cette municipale, l'abstention à Muids sera déterminante dans l'aboutissement du scrutin. Pour rappel, l'abstention se montait à 60,92 % lors du dernier scrutin municipal (un score dans la norme) alors que le pays était frappé par le Covid. Vingt-quatre mois plus tard, la présidentielle de 2022 a à ce titre vu l'abstention se fixer à 22,68 % au premier tour (26,31 % dans le pays). Certes, ces élections sont d'une tout autre nature, mais la progression entre les législatives de 2022 et le scrutin de 2024 demeure riche en enseignements. Le taux d'abstention aux élections législatives est passé de son côté de 47,25 % en 2022 à seulement 27,31 % au premier tour en 2024. Un mois plus tôt, l'abstention aux européennes s'était quant à elle fixée à 41,94 % (contre 48,51 % en France). Si on prend un peu de recul, la ville apparaît donc sensiblement comme une contrée qui résiste relativement bien à l'abstention.

15:59 - Comment a voté Muids lors de la dernière année électorale ? L'exploration des résultats de 2024 confirme que Muids restait à l'époque une terre favorable au Rassemblement national, sans bouleverser l'équilibre de 2022. Lors des européennes, le résultat à Muids s'était en effet cristallisé autour de Jordan Bardella (38,50%), talonnée par Valérie Hayer (15,25%) et Raphaël Glucksmann (13,75%). Timothée Houssin (Rassemblement National) avait ensuite enlevé au premier tour des élections législatives à Muids après la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre avec 42,08%. Frédéric Duché (Ensemble !) terminait à la deuxième place avec 30,06%. Le verdict a toutefois basculé au second tour au profit de Frédéric Duché (Majorité présidentielle), avec 51,81%.

14:57 - Les électeurs de Muids avaient privilégié l'extrême droite il y a 4 ans Concernant l'élection des députés de 2022, les votants de Muids soutenaient en priorité Timothée Houssin (RN) avec 27,87% au premier tour. Le rapport de force basculait lors du vote définitif au profit de François Ouzilleau (Ensemble ! (Majorité présidentielle)), vainqueur dans la commune avec 50,86%. Au printemps 2022, la première étape de la présidentielle à Muids qui s'était déroulée en amont était marquée par l'avance de Marine Le Pen avec 29,89% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron engrangeait 27,26%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 50,20% pour Emmanuel Macron, contre 49,80% en faveur de Marine Le Pen. Cette analyse des scrutins de 2022 révèle donc que Muids s'affirme comme un territoire dominé par l'extrême droite.

12:58 - Analyse de l'évolution de la fiscalité à Muids Face à l'augmentation des prélèvements locaux à Muids, la taxe d'habitation a affiché un taux à environ 8,25 % en 2024 (derniers chiffres disponibles), générant une recette de 25 880 € la même année, marquant une forte baisse face aux 89 900 euros perçus en 2020. Depuis sa suppression pour les résidences principales en 2023 suite à une réforme voulue par l'Etat, elle ne constitue plus qu'une portion congrue des ressources fiscales de la commune, bouleversant la répartition des recettes. La manne fiscale sur le foncier bâti a souvent été mobilisée pour compenser. Le taux à Muids est passé à près de 38,65 % en 2024 (contre 15,83 % en 2020). Ce taux est à replacer dans un cadre national où la moyenne se situe aux alentours de 40 %. Une augmentation en trompe-l'œil puisqu'elle est automatique dans la plupart des cas. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes depuis la réforme. Avec tous ces chamboulements, le produit fiscal par ménage à Muids s'est établi à environ 772 euros en 2024, un chiffre à comparer avec les 444 € relevés en 2020.

11:59 - Le bilan de la dernière élection municipale à Muids À Muids, lors des élections municipales précédentes, les résultats ont offert un tableau détaillé des forces politiques en présence. Signalons que les électeurs avaient la liberté de choisir plusieurs candidats à l'époque, ce scrutin s'étant déroulé sans liste. 15 conseillers ont par ailleurs été élus dès le premier tour. À l'issue de ce premier passage aux urnes, Bruno Lethiais a recueilli le plus de bulletins avec 95,58% des suffrages. À la suite, Martine Ternisien a obtenu 252 votes (92,64%). Le tableau s'est enrichi de la candidature de Nicolas Guénolé, s'adjugeant 245 électeurs (90,07%). Au sein de l'électorat, ces résultats particulièrement proches traduisaient une décision consensuelle. L'élection s'est conclue sans qu'un second tour ne soit nécessaire. Pour le scrutin de 2026 à Muids, cette logique si particulière sera une fois encore observée avec intérêt. À la suite d' une réforme du système électoral, il est néanmoins utile de rappeler que la constitution de liste est imposée, même dans les communes de moins de 1 000 habitants, supprimant dorénavant les candidatures individuelles.