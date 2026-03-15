Résultat municipale 2026 à Muids (27430) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Muids a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Muids, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Muids [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Louis GARCIA
Louis GARCIA (12 élus) BIEN VIVRE A MUIDS 		334 60,51%
  • Louis GARCIA
  • Delphine LEVY-HAUSSMANN
  • Ludovic HENOCH
  • Sophie QUENET
  • Frederic BANCE
  • Catherine TAMISIER
  • Eric PUYHAUBERT
  • Virginie VAXELAIRE
  • Laurent MARIE
  • Charline BIGOT
  • Pierre COULON
  • Astrid DOURDOU
Charles-Edouard LEROUX
Charles-Edouard LEROUX (3 élus) Un nouvel élan pour Muids 		218 39,49%
  • Charles-Edouard LEROUX
  • Martine FILLETTE
  • Philippe LE MAIGNAN
Participation au scrutin Muids
Taux de participation 76,64%
Taux d'abstention 23,36%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,43%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,18%
Nombre de votants 561

Source : ministère de l’Intérieur

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