Résultat de l'élection municipale 2026 à Muizon : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Muizon [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Muizon sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Muizon.
L'actu des élections municipales 2026 à Muizon
11:42 - Philippe Dubois, Ingrid Vonié et Jean-Roch Vecten forment le trio de tête à Muizon
Les élections municipales 2026 à Muizon ont vu Philippe Dubois arriver en tête il y a une semaine avec 35,17 % des bulletins valides. Derrière, Ingrid Vonié s'est classée deuxième avec 34,49 %. Le match s'est joué dans un mouchoir de poche. Par ailleurs, avec 30,34 %, Jean-Roch Vecten s'est classé troisième et a gagné également le droit de potentiellement se maintenir. À noter que pour ce premier tour à Muizon, le rendez-vous électoral a enregistré un taux d'abstention de 39,20 %, alors que le pays a connu une démobilisation importante.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Muizon
Le deuxième tour des élections municipales à Muizon a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Jean-Roch Vecten
Divers
MUIZON EN COMMUN
|
|
Philippe Dubois
Divers
TOUS UNIS POUR MUIZON
|
|
Ingrid Vonié
Divers
Muizon nous rassemble
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Muizon
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Philippe DUBOIS (Ballotage) TOUS UNIS POUR MUIZON
|364
|35,17%
|Ingrid VONIÉ (Ballotage) Muizon nous rassemble
|357
|34,49%
|Jean-Roch VECTEN (Ballotage) MUIZON EN COMMUN
|314
|30,34%
|Participation au scrutin
|Muizon
|Taux de participation
|60,80%
|Taux d'abstention
|39,20%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|0,38%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,48%
|Nombre de votants
|1 044
Source : ministère de l’Intérieur
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