Résultat de l'élection municipale 2026 à Muizon : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Muizon

Le deuxième tour des élections municipales à Muizon a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Jean-Roch Vecten
Jean-Roch Vecten Divers
MUIZON EN COMMUN
  • Jean-Roch Vecten
  • Delphine Wetstein Joly
  • Xavier Jeunier
  • Catherine Legros
  • Jean-Louis Bottin
  • Maryline Ripoll
  • Ludovic Bellon
  • Annick Vannier
  • Francisco Pinto
  • Caroline Reb
  • Patrick de Meyer
  • Maud Bouché
  • Hubert Dégremont
  • Lolita Andela
  • Alain Vecten
  • Florence Dégremont
  • Vincent Wetstein
  • Stéphanie Monart
  • Tom Legros
  • Sandrine Collet
  • Thierry Vannier
Philippe Dubois
Philippe Dubois Divers
TOUS UNIS POUR MUIZON
  • Philippe Dubois
  • Sophie Houël
  • Jacques Bruyères
  • Béatrice Bourgery
  • Freddy Périn
  • Célia Payet
  • Yannick Chatellier
  • Déborah Amelin
  • Maxime Braconnier
  • Nadine Boulet
  • Valentin Richard
  • Louise Quinart
  • Damien Allart
  • Françoise Soigneux
  • Nicolas Drouet
  • Marjorie Mousel
  • Jean-Marie Mouflin
  • Fabienne Desfossé
  • Jean Mathieu
  • Pauline Chasseigne
  • Éric Rouffaud
Ingrid Vonié
Ingrid Vonié Divers
Muizon nous rassemble
  • Ingrid Vonié
  • Pierre-Michel Benoit
  • Gwladys Arnould
  • Brice Gournay
  • Sophie Payart
  • Romain Hatier
  • Solène Gosset
  • Jean-François Abel
  • Virginie Millo
  • Patrick Thiéry
  • Sophie Coulon
  • Benjamin Humbert
  • Valérie Lefevre
  • Arnaud Lhermitte
  • Mireille Jeandet
  • Johann Bouché
  • Monique Claudé
  • Alexandre Arnould
  • Dominique Adam

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Muizon

Tête de listeListe Voix % des voix
Philippe DUBOIS
Philippe DUBOIS (Ballotage) TOUS UNIS POUR MUIZON 		364 35,17%
Ingrid VONIÉ
Ingrid VONIÉ (Ballotage) Muizon nous rassemble 		357 34,49%
Jean-Roch VECTEN
Jean-Roch VECTEN (Ballotage) MUIZON EN COMMUN 		314 30,34%
Participation au scrutin Muizon
Taux de participation 60,80%
Taux d'abstention 39,20%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,38%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,48%
Nombre de votants 1 044

Source : ministère de l’Intérieur

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LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

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