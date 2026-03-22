Résultat de l'élection municipale 2026 à Mulhouse : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Mulhouse [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Mulhouse sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Mulhouse.
L'actu des élections municipales 2026 à Mulhouse
11:52 - Michèle Lutz, Loïc Minery et Frédéric Marquet forment le trio de tête à Mulhouse
Pour le premier tour des élections municipales à Mulhouse, dans un contexte national de faible affluence aux urnes, le scrutin a enregistré localement un taux d'abstention de 57,22 %. À l'issue du dépouillement, c'est Michèle Lutz (Divers droite) qui a terminé première avec 17,60 % des suffrages exprimés. Derrière, Loïc Minery (Union de la gauche) s'est classé deuxième avec 15,94 %. Une poignée de voix seulement a séparé les deux concurrents. Comme il y a six ans, Michèle Lutz est restée au sommet du classement, mais elle a accusé une lourde baisse avec 16 points perdus depuis la dernière élection. Du côté des autres candidats, avec 14,26 %, Frédéric Marquet (Divers centre) a atterri sur la troisième marche et pouvait, sauf accord ou retrait, poursuivre l'aventure. Derrière, Annouar Sassi a rassemblé 14,16 % des suffrages, un résultat en théorie qualificatif pour l'étape suivante.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Mulhouse
Le deuxième tour des élections municipales à Mulhouse a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Christelle Ritz
Liste du Rassemblement National
Rassemblement pour Mulhouse
|
|
Michèle Lutz
Liste divers droite
FIERS DE MULHOUSE AVEC MICHELE LUTZ !
|
|
Annouar Sassi
Liste Divers
NOUS SOMMES MULHOUSE
|
|
Frédéric Marquet
Liste divers centre
LCPVPMM2026
|
|
Loïc Minery
Liste d'union à gauche
Mulhouse en commun avec Loïc MINERY
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Mulhouse
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Michèle LUTZ (Ballotage) FIERS DE MULHOUSE AVEC MICHELE LUTZ !
|3 678
|17,60%
|Loïc MINERY (Ballotage) Mulhouse en commun avec Loïc MINERY
|3 331
|15,94%
|Frédéric MARQUET (Ballotage) LCPVPMM2026
|2 979
|14,26%
|Annouar SASSI (Ballotage) NOUS SOMMES MULHOUSE
|2 959
|14,16%
|Christelle RITZ (Ballotage) Rassemblement pour Mulhouse
|2 847
|13,63%
|Lara MILLION (Ballotage) FAUT QUE CA CHANGE
|2 768
|13,25%
|Eliot GAFANESCH Mulhouse Populaire et Antiraciste
|974
|4,66%
|Cécile SORNIN Des Habitants pour Mulhouse
|682
|3,26%
|Emmanuel TAFFARELLI RESTAURER MULHOUSE - UNION DES DROITES
|265
|1,27%
|Kadhafi DJEHAF NOTRE MULHOUSE
|222
|1,06%
|Salah KELTOUMI LUTTE OUVRIERE - LE CAMP DES TRAVAILLEURS
|187
|0,90%
|Participation au scrutin
|Mulhouse
|Taux de participation
|42,78%
|Taux d'abstention
|57,22%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|2,19%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|21 360
Source : ministère de l’Intérieur
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