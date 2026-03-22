Résultat de l'élection municipale 2026 à Mulhouse : les résultats du 2e tour

Christelle Ritz Liste du Rassemblement National

Rassemblement pour Mulhouse Voir la liste des candidats Programme Résumé du programme de Christelle Ritz Programme de Christelle Ritz à Mulhouse (Rassemblement pour Mulhouse) Rassemblement National Le Rassemblement National, représenté par Christelle RITZ, prône un changement significatif à Mulhouse. La candidate bénéficie du soutien de figures politiques telles que Marine LE PEN et Jordan BARDELLA. Ce parti met en avant une gestion responsable et efficace, en opposition à l'équipe sortante. Priorités de la candidate Christelle RITZ a défini plusieurs priorités pour son mandat, incluant le doublement des effectifs de la Police Municipale. Elle souhaite également moderniser le système de vidéo-surveillance et réviser le plan de circulation de la ville. La préservation de l'identité de Mulhouse et le soutien aux associations locales sont également au cœur de son programme. Mobilisation des électeurs La candidate appelle les Mulhousiennes et Mulhusiens à se mobiliser pour le second tour des élections. Elle insiste sur l'importance de chaque vote pour permettre un changement à la tête de la municipalité. Le message est clair : l'alternance est essentielle pour redonner un avenir à Mulhouse. Gestion responsable Le Rassemblement National se positionne comme une alternative à une gestion municipale jugée défaillante. Christelle RITZ met en avant la nécessité de rétablir l'ordre et de soutenir les commerçants. L'utilisation rigoureuse des fonds publics est également une priorité pour garantir une gestion transparente et efficace.

Christelle Ritz

Pierre Pinto

Céline Reant

Fabrice Ciarletta

Laura Gianino

Thierry Wunenburger

Jacqueline Ebmeyer

Alex Vandaele

Lidia Parlati

Pierre-Hugo Benaïchouche

Daciana Baumann

Abdellah Hasnaoui

Juliette Maurer

Romain Barret

Sabrina Schmitt

Joseph Bachmann

Sultan Balta

Jean-Pierre Cornubert

Magalie Deck

Pierre Naegelin

Audrey Zislin

Adam Dörrbeck

Geneviève Engler

Francis Soehnlen

Anne Rund

Bernard Meyer

Corinne Pirani

Florian Debard

Fatma Bougherara

Philippe Lutz

Jeanne Chodanowski

Olivier Becquaert

Suzanne Leonard

Jean-Marie Morgen

Chantal Grimont

Michel Thévenot

Lucie Riner

Dominique Launer

Dallila Boleiro

Davide Scialpi

Vanessa Willig

Maurice Urbany

Sophie Brender

Christian Geay

Marie-Bernadette Misslin

Gérard Thévenot

Sonia özalp

Louis Simonin

Marie-Rose Schmittlin

Daniel Elia

Béatrice Ferrand

Jacques Soehnlen

Liliane Schlatter

Denis Adloff

Michèle Pleux

Michèle Lutz Liste divers droite

FIERS DE MULHOUSE AVEC MICHELE LUTZ ! Voir la liste des candidats Programme Résumé du programme de Michèle Lutz Programme de Michèle Lutz à Mulhouse (FIERS DE MULHOUSE AVEC MICHELE LUTZ !) Engagement pour Mulhouse Michèle Lutz, première femme maire de Mulhouse, se consacre à la sécurité et à l'attractivité de la ville. Elle met en avant son expérience d'artisane et de commerçante pour défendre des actions concrètes. Son objectif est de protéger Mulhouse tout en préparant son avenir. Sécurité et tranquillité publique La candidate souhaite renforcer la sécurité dans la ville avec une brigade dédiée à la lutte contre les incivilités. Elle propose également de sécuriser les abords des écoles pour garantir un environnement paisible. L'innovation sera mise au service de la tranquillité publique pour tous les habitants. Accès aux soins Michèle Lutz aspire à améliorer l'accès aux soins avec l'installation de centres de santé de proximité. Elle prône une prévention renforcée pour garantir le bien-être de tous les citoyens. Son engagement vise à faire de la santé une priorité dans la ville. Développement durable La candidate rêve d'une ville-jardin, alliant développement durable et pragmatisme. Elle souhaite protéger le cadre de vie tout en soutenant les commerces et l'emploi local. Son ambition est de faire rayonner Mulhouse dans le bassin rhénan grâce à des initiatives concrètes.

Michèle Lutz

Alain Couchot

Marie Hottinger

Florian Colom

Aya Himer

Antoine Linares

Marie Corneille

Julien Demaël

Laure Houin

Florent Wurth

Claudine Boni Da Silva

Thierry Nicolas

Fatima Jenn

Henri Metzger

Séverine Libold

Ayoub Bila

Emmanuelle Suarez

Beytullah Beyaz

Christelle Di Marco

Alfred Jung

Corinne Loisel

Jean-Yves Causer

Célia Kassi

Pascal Wittmann

Saadia Zagaoui

Jean-Claude Chapatte

Sandra Muller

Arthur Hilbrunner

Nour Bouamaied

Tom Cardoso

Laurence Brunot

Pascal Coinchelin

Virginie Rapin

Hasan Binici

Liliane Kosir

Thierry Milhau

Géraldine Espin

Mamadou Barry

Martine Boudaud

Gilles Weiszrock

Anne-Sophie Poiré

Vincent Nivlet

Catherine Dietsch

Fawdi Kabab

Mary-Estelle Nguyen

Cameron Touati

Léa Burgy

Adam Limam

Martine Forest

Yves Ancel

Armelle Giroud

Philippe Wespiser

Rose-Marie Durrwell

Marc Schittly

Catherine Rapp

Annouar Sassi Liste Divers

NOUS SOMMES MULHOUSE Voir la liste des candidats Programme Résumé du programme d'Annouar Sassi Programme de Annouar Sassi à Mulhouse (NOUS SOMMES MULHOUSE) Éducation et Jeunesse Nous faisons de la jeunesse une priorité municipale. Cantine gratuite, réussite scolaire pour tous-tes, 60 ATSEM supplémentaires, bilinguisme généralisé, tiers-lieux éducatifs et culturels : nous investissons massivement pour donner à chaque enfant et à chaque jeune les moyens de réussir. Grandir, c’est garantir la dignité dès l’enfance et faire confiance à la jeunesse pour transformer la ville. Dignité et Sécurité Aucun-e Mulhousien-ne ne devrait choisir entre se nourrir, se loger ou se soigner. Épiceries solidaires, lutte contre l’habitat indigne, police municipale de proximité dans chaque quartier, prévention renforcée, propreté et qualité du cadre de vie : nous sécurisons les parcours et améliorons concrètement le quotidien. Agir, c’est protéger sans stigmatiser et garantir l’égalité dans chaque quartier. Santé et Écologie La santé est pour nous un droit municipal. Maisons médicales de quartier, prévention renforcée, transports progressivement gratuits, végétalisation massive, production alimentaire locale : nous agissons concrètement pour améliorer la vie quotidienne. Respirer, c’est faire de l’écologie un levier de justice sociale et de qualité de vie. Culture et Rayonnement Mulhouse est une ville-monde. Festival international des cultures urbaines, soutien aux clubs sportifs, stade aux normes professionnelles, entrepreneuriat local, commerce de proximité : nous faisons battre le cœur culturel et économique de la ville. Vibrer, c’est affirmer notre fierté, notre créativité et notre ambition collective.

Annouar Sassi

Patricia Legouge

Thibault Benabid

Sirine Ben Hadj

Soheib Haddad

Isabelle Maurer

Mohamed Achbakh

Kadiatou Gueye

Gilles Dieterlen

Florence Faivre

Ayhan Ciplak

Caroline Adli

Cyrille Cretien

Lilia Messsiad

Ahmed Haddad

Fadwa Dahar

Anderson Lewis-Rocha

Solène Huchet

Detlef Schulmann

Bouchra Binckli

Azhar Benhaida

Rannia Megrouh

Gilles Martin

Leonisa Mazrekaj

Francois Roch

Deborah Keller

Ahmed Imed Sid

Jamila Diouane

Vincent Picard

Sophie Camatte

Florent Binckli

Sabah Djekrif

Pierre Maillard

Christelle Bader

Melvil Schulmann

Géraldine Schurder

Mohamed Idrissi Lahlou

Kenza Nassaibia Redjala

Sebastien Saihi

Zaynab Tahir

Fidèle Dao

Cylia Keller

Renaud Porte

Mélody Ourdouillie

Didier Emilio Boscari

Pauline Cutuli

Michel Tufuta-Lulendi

Delphine Wagner

Martin Muzet

Aysel Citak

Samir Toutaoui

Christiane Schweyer

Michael Philippe Girard

Sylvie Birot

Serge Bertelli

Frédéric Marquet Liste divers centre

LCPVPMM2026 Voir la liste des candidats Programme Résumé du programme de Frédéric Marquet Programme de Frédéric Marquet à Mulhouse (Liste Citoyenne Pour Vous Pour Mulhouse Marquet 2026) Élections municipales Les élections municipales à Mulhouse se dérouleront le 22 mars 2026. Ce scrutin est crucial pour choisir le maire qui dirigera la ville pour les six prochaines années. Les électeurs auront trois options : reconduire le maire sortant, choisir une liste écologique ou opter pour un candidat indépendant. Engagement pour Mulhouse Le candidat Frédéric Marquet et son équipe prônent une union forte pour servir les Mulhousiennes et Mulhousiens. Ils s'engagent à respecter trois valeurs fondamentales : sincérité, responsabilité et audace. Cette approche vise à créer une dynamique positive pour l'avenir de la ville. Proximité et efficacité Le projet de Frédéric Marquet inclut des permanences sans rendez-vous pour dialoguer avec les citoyens. Des mairies de quartier seront mises en place pour faciliter les démarches administratives. L'objectif est de rendre la gestion municipale plus accessible et efficace pour tous les habitants. Engagements concrets Le programme inclut des initiatives pour la santé, la sécurité, la propreté et la réussite des jeunes. Des mesures spécifiques, comme le recrutement de policiers et le soutien aux écoles, visent à améliorer la qualité de vie à Mulhouse. Ces engagements reflètent une volonté d'agir pour le bien-être de tous les citoyens.

Frédéric Marquet

Lara Million

Rodolphe Cahn

Carine de Marin

Jean-Louis Reichling

Anne-Catherine Goetz

Frédéric Guthmann

Anne Laumond

Boubaker Fettis

Angelique Delaporte

Christophe Steger

Delphine Ghelli

Denis Pauliac

Catherine Chopin

Philippe Lallemant

Sarah Zehri

Francis Grienenberger

Kelly Partouche

Thierry Coutaye

Mélanie Marchant

Hubert Zumbihl

Brigitte Biriçik Sacard

Jean-Marc Amatruda

Peggy Miquée

Philippe Duvernois

Malvine Frey

Philippe d'Orelli

Fatou Sissoko

Arnaud Bucher

Christine Studer

Patrick Hell

Julia Mota-Antoni

Alessandro Rigoni

Aurelia Gerber

Michel Wiederkehr

Maïté Rugiero

Olivier Erhard

Aude Bruno-Sisselin

Laurent Braumann

Naoual Lakhdar

Michael Kuntz

Margaux Delcourt

Lucas Lorenzi

Daria Baiandourova Ketterlin

Nicolas Rohmer

Florence Parys

Claude Pillon

Sarah Alavi

Fabien Schnoebelen

Céline Bourgeois

Emmanuel Garcia-Fernandez

Hanen Mekni

Maxence Hellfrich

Dominique Wintzenrieth

Bernard Hoffmann

Agnès Gross

Yves Kettler

Loïc Minery Liste d'union à gauche

Mulhouse en commun avec Loïc MINERY Voir la liste des candidats Programme Résumé du programme de Loïc Minery Programme de Loïc Minery à Mulhouse (Mulhouse en commun avec Loïc MINERY) Engagement citoyen Le collectif Mulhouse en Commun se veut proche des citoyens, en mettant en avant la transparence et la démocratie active. L'objectif est de renforcer les liens avec les habitants et d'écouter leurs préoccupations. Cela passe par une éthique de l'action et un engagement fort des élus locaux. Propositions pour la santé La création d'une Maison Municipale de Santé et de centres de santé dans les quartiers est une priorité pour garantir un accès aux soins. Un plan municipal dédié aux familles monoparentales vise à soutenir les mères isolées et à favoriser la solidarité. Des mesures seront également mises en place pour lutter contre les nuisances sonores et améliorer la sécurité urbaine. Éducation et avenir Le projet inclut des moyens supplémentaires pour les écoles, avec l'objectif d'avoir un ATSEM par classe de maternelle. La cantine scolaire sera entièrement bio d'ici 2032, reflétant un engagement pour une alimentation saine. La végétalisation des cours d'école et la rénovation des infrastructures scolaires sont également des priorités. Culture et émancipation Le soutien à la vie culturelle et aux associations est essentiel pour renforcer le tissu social de la ville. Un budget pour le sport sera augmenté de 25%, permettant la rénovation et la création de nouveaux équipements. De plus, le pouvoir politique sera redonné aux habitants à travers des conseils de quartiers, favorisant ainsi leur implication dans les décisions locales.