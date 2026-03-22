Résultat de l'élection municipale 2026 à Mulhouse : les résultats du 2e tour

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Sommaire

Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Mulhouse

Le deuxième tour des élections municipales à Mulhouse a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Christelle Ritz
Christelle Ritz Liste du Rassemblement National
Rassemblement pour Mulhouse
  • Christelle Ritz
  • Pierre Pinto
  • Céline Reant
  • Fabrice Ciarletta
  • Laura Gianino
  • Thierry Wunenburger
  • Jacqueline Ebmeyer
  • Alex Vandaele
  • Lidia Parlati
  • Pierre-Hugo Benaïchouche
  • Daciana Baumann
  • Abdellah Hasnaoui
  • Juliette Maurer
  • Romain Barret
  • Sabrina Schmitt
  • Joseph Bachmann
  • Sultan Balta
  • Jean-Pierre Cornubert
  • Magalie Deck
  • Pierre Naegelin
  • Audrey Zislin
  • Adam Dörrbeck
  • Geneviève Engler
  • Francis Soehnlen
  • Anne Rund
  • Bernard Meyer
  • Corinne Pirani
  • Florian Debard
  • Fatma Bougherara
  • Philippe Lutz
  • Jeanne Chodanowski
  • Olivier Becquaert
  • Suzanne Leonard
  • Jean-Marie Morgen
  • Chantal Grimont
  • Michel Thévenot
  • Lucie Riner
  • Dominique Launer
  • Dallila Boleiro
  • Davide Scialpi
  • Vanessa Willig
  • Maurice Urbany
  • Sophie Brender
  • Christian Geay
  • Marie-Bernadette Misslin
  • Gérard Thévenot
  • Sonia özalp
  • Louis Simonin
  • Marie-Rose Schmittlin
  • Daniel Elia
  • Béatrice Ferrand
  • Jacques Soehnlen
  • Liliane Schlatter
  • Denis Adloff
  • Michèle Pleux
Michèle Lutz
Michèle Lutz Liste divers droite
FIERS DE MULHOUSE AVEC MICHELE LUTZ !
  • Michèle Lutz
  • Alain Couchot
  • Marie Hottinger
  • Florian Colom
  • Aya Himer
  • Antoine Linares
  • Marie Corneille
  • Julien Demaël
  • Laure Houin
  • Florent Wurth
  • Claudine Boni Da Silva
  • Thierry Nicolas
  • Fatima Jenn
  • Henri Metzger
  • Séverine Libold
  • Ayoub Bila
  • Emmanuelle Suarez
  • Beytullah Beyaz
  • Christelle Di Marco
  • Alfred Jung
  • Corinne Loisel
  • Jean-Yves Causer
  • Célia Kassi
  • Pascal Wittmann
  • Saadia Zagaoui
  • Jean-Claude Chapatte
  • Sandra Muller
  • Arthur Hilbrunner
  • Nour Bouamaied
  • Tom Cardoso
  • Laurence Brunot
  • Pascal Coinchelin
  • Virginie Rapin
  • Hasan Binici
  • Liliane Kosir
  • Thierry Milhau
  • Géraldine Espin
  • Mamadou Barry
  • Martine Boudaud
  • Gilles Weiszrock
  • Anne-Sophie Poiré
  • Vincent Nivlet
  • Catherine Dietsch
  • Fawdi Kabab
  • Mary-Estelle Nguyen
  • Cameron Touati
  • Léa Burgy
  • Adam Limam
  • Martine Forest
  • Yves Ancel
  • Armelle Giroud
  • Philippe Wespiser
  • Rose-Marie Durrwell
  • Marc Schittly
  • Catherine Rapp
Annouar Sassi
Annouar Sassi Liste Divers
NOUS SOMMES MULHOUSE
  • Annouar Sassi
  • Patricia Legouge
  • Thibault Benabid
  • Sirine Ben Hadj
  • Soheib Haddad
  • Isabelle Maurer
  • Mohamed Achbakh
  • Kadiatou Gueye
  • Gilles Dieterlen
  • Florence Faivre
  • Ayhan Ciplak
  • Caroline Adli
  • Cyrille Cretien
  • Lilia Messsiad
  • Ahmed Haddad
  • Fadwa Dahar
  • Anderson Lewis-Rocha
  • Solène Huchet
  • Detlef Schulmann
  • Bouchra Binckli
  • Azhar Benhaida
  • Rannia Megrouh
  • Gilles Martin
  • Leonisa Mazrekaj
  • Francois Roch
  • Deborah Keller
  • Ahmed Imed Sid
  • Jamila Diouane
  • Vincent Picard
  • Sophie Camatte
  • Florent Binckli
  • Sabah Djekrif
  • Pierre Maillard
  • Christelle Bader
  • Melvil Schulmann
  • Géraldine Schurder
  • Mohamed Idrissi Lahlou
  • Kenza Nassaibia Redjala
  • Sebastien Saihi
  • Zaynab Tahir
  • Fidèle Dao
  • Cylia Keller
  • Renaud Porte
  • Mélody Ourdouillie
  • Didier Emilio Boscari
  • Pauline Cutuli
  • Michel Tufuta-Lulendi
  • Delphine Wagner
  • Martin Muzet
  • Aysel Citak
  • Samir Toutaoui
  • Christiane Schweyer
  • Michael Philippe Girard
  • Sylvie Birot
  • Serge Bertelli
Frédéric Marquet
Frédéric Marquet Liste divers centre
LCPVPMM2026
  • Frédéric Marquet
  • Lara Million
  • Rodolphe Cahn
  • Carine de Marin
  • Jean-Louis Reichling
  • Anne-Catherine Goetz
  • Frédéric Guthmann
  • Anne Laumond
  • Boubaker Fettis
  • Angelique Delaporte
  • Christophe Steger
  • Delphine Ghelli
  • Denis Pauliac
  • Catherine Chopin
  • Philippe Lallemant
  • Sarah Zehri
  • Francis Grienenberger
  • Kelly Partouche
  • Thierry Coutaye
  • Mélanie Marchant
  • Hubert Zumbihl
  • Brigitte Biriçik Sacard
  • Jean-Marc Amatruda
  • Peggy Miquée
  • Philippe Duvernois
  • Malvine Frey
  • Philippe d'Orelli
  • Fatou Sissoko
  • Arnaud Bucher
  • Christine Studer
  • Patrick Hell
  • Julia Mota-Antoni
  • Alessandro Rigoni
  • Aurelia Gerber
  • Michel Wiederkehr
  • Maïté Rugiero
  • Olivier Erhard
  • Aude Bruno-Sisselin
  • Laurent Braumann
  • Naoual Lakhdar
  • Michael Kuntz
  • Margaux Delcourt
  • Lucas Lorenzi
  • Daria Baiandourova Ketterlin
  • Nicolas Rohmer
  • Florence Parys
  • Claude Pillon
  • Sarah Alavi
  • Fabien Schnoebelen
  • Céline Bourgeois
  • Emmanuel Garcia-Fernandez
  • Hanen Mekni
  • Maxence Hellfrich
  • Dominique Wintzenrieth
  • Bernard Hoffmann
  • Agnès Gross
  • Yves Kettler
Loïc Minery
Loïc Minery Liste d'union à gauche
Mulhouse en commun avec Loïc MINERY
  • Loïc Minery
  • Pascale Cléo Schweitzer
  • Joseph Simeoni
  • Fatiha Guemazi-Kheffi
  • Thiébaut Weber
  • Léonie Hebert
  • Jonas Cardoso
  • Nadia El Hajjaji
  • Salim Birouk
  • Sabrina Bouzidi
  • Éric Alario
  • Maréva Bunga-Chiron
  • Jonathan Seiller
  • Carole Ecoffet
  • Philippe Schweyer
  • Siam Angie Guyot
  • Boris Anger
  • Magda Daudin
  • Jordan Gein
  • Josiane Walter
  • Jean Willmé
  • Pia Gerzmann
  • Paul-André Striffler
  • Hafida Derouiche
  • Benjamin Buchet
  • Greshmi Varapiragasam
  • Jonathan Kohler
  • Lobna Charni
  • Amadou Sow
  • Anaïs Schlienger
  • David Dolui
  • Merve Erdogan
  • Romaric Garnier
  • Nathalie Dubié
  • Bernard Green
  • Lina Mahdiyan
  • Alban Brua
  • Nadia Saou
  • Elliot Thierry
  • Ghislaine Umhauer
  • Florian Cavodeau
  • Juliette Kranz
  • Hasan Yakisan
  • Laure Cescutti
  • Jacques Horrenberger
  • Christelle Mokengo Bonkossi
  • Laurent Schneider
  • Anne-Marie Levassort
  • Jean-Pierre Valentin
  • Lydie Ploux
  • Emir Vural
  • Chantal Leser
  • Denis Wiesser
  • Agnès Topouzian-Schneider
  • Pierre Freyburger
  • Emmanuelle Wattrelos

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Mulhouse

Tête de listeListe Voix % des voix
Michèle LUTZ
Michèle LUTZ (Ballotage) FIERS DE MULHOUSE AVEC MICHELE LUTZ ! 		3 678 17,60%
Loïc MINERY
Loïc MINERY (Ballotage) Mulhouse en commun avec Loïc MINERY 		3 331 15,94%
Frédéric MARQUET
Frédéric MARQUET (Ballotage) LCPVPMM2026 		2 979 14,26%
Annouar SASSI
Annouar SASSI (Ballotage) NOUS SOMMES MULHOUSE 		2 959 14,16%
Christelle RITZ
Christelle RITZ (Ballotage) Rassemblement pour Mulhouse 		2 847 13,63%
Lara MILLION
Lara MILLION (Ballotage) FAUT QUE CA CHANGE 		2 768 13,25%
Eliot GAFANESCH
Eliot GAFANESCH Mulhouse Populaire et Antiraciste 		974 4,66%
Cécile SORNIN
Cécile SORNIN Des Habitants pour Mulhouse 		682 3,26%
Emmanuel TAFFARELLI
Emmanuel TAFFARELLI RESTAURER MULHOUSE - UNION DES DROITES 		265 1,27%
Kadhafi DJEHAF
Kadhafi DJEHAF NOTRE MULHOUSE 		222 1,06%
Salah KELTOUMI
Salah KELTOUMI LUTTE OUVRIERE - LE CAMP DES TRAVAILLEURS 		187 0,90%
Participation au scrutin Mulhouse
Taux de participation 42,78%
Taux d'abstention 57,22%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,19%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 21 360

Source : ministère de l’Intérieur

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LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

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