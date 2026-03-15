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19:18 - Comprendre l'électorat de Mur-de-Sologne : un regard sur la démographie locale Devant le bureau de vote de Mur-de-Sologne, les citoyens se sont réunis ce dimanche pour choisir leur député. Dotée de 776 logements pour 1 518 habitants, la densité de la ville est de 30 habitants par km². Ses 70 entreprises témoignent d'une économie florissante. Dans la ville, 33% des résidents sont âgés de 0 à 29 ans, et 8,37% de 75 ans et plus, ce qui pourrait agir sur les orientations politiques en matière d'instruction et de santé. Les habitants, comprenant une proportion de 34,08% de retraités, montreront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Dans cette mosaïque sociale, près de 45,65% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 769,58 euros pourrait devenir un défi financier pour la ville. En somme, Mur-de-Sologne incarne les défis et les aspirations de la France contemporaine.

17:57 - Le vote RN bien ancré à Mur-de-Sologne Le RN n'était pas formellement représenté au moment de la dernière élection municipale à Mur-de-Sologne en 2020, le vote se déroulant traditionnellement sans affiliation politique affirmée dans la ville. À l'occasion de l'élection présidentielle 24 mois plus tard, Marine Le Pen engrangeait 35,03% des suffrages lors du premier passage aux urnes, puis dominait Emmanuel Macron dans la commune avec 58,08% au tour décisif. Les législatives organisées juste après avaient offert 29,89% à la formation d'extrême droite au tour 1. Au deuxième round, le parti d'extrême droite sécurisait 55,01% des voix sur le territoire. Le résultat de la liste menée par Jordan Bardella culminera ensuite à 51,45% lors du choc des européennes deux ans plus tard. Les législatives qui ont suivi apporteront, lors du premier dimanche de scrutin, un résultat de 59,28% pour le parti d'extrême droite. Il achèvera sa course en tête avec 60,18% lors du vote définitif, offrant un siège à l'Assemblée à Roger Chudeau.

16:58 - Mur-de-Sologne classée parmi les villes mobilisées avant les municipales Le nombre de bulletins dans les urnes de Mur-de-Sologne sera, à la fin du scrutin, un gros enjeu pour ces élections municipales 2026. Six ans avant l'élection de ce dimanche, le premier round du scrutin municipal avait vu 64,29 % des électeurs aller jusqu'aux urnes dans la commune, un score très supérieur aux 44,7 % du pays, la pandémie du Covid ayant lourdement pesé sur l'événement. Vingt-quatre mois plus tard, la présidentielle de 2022 a cependant fédéré 83,93 % de votants au premier tour (pour 73,69 % en France). Un mois avant la dissolution, la participation aux européennes s'était pour sa part fixée à 63,13 % (contre 51,49 % en France). Le taux de votants aux élections législatives qui ont suivi est alors passé à 74,91 % au premier tour, contre 52,02 % en 2022. Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une contrée relativement attachée au vote.

15:59 - Les surprises de la dernière séquence électorale à Mur-de-Sologne L'exploration des résultats de 2024 révèle que Mur-de-Sologne s'affirmait alors toujours comme un secteur marqué par l'extrême droite. Lors des européennes, le résultat à Mur-de-Sologne s'était en effet figé autour de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (51,45%), en tête de peloton devant la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer (11,26%) et la liste 'La droite pour faire entendre la voix de la France en Europe' de François-Xavier Bellamy (8,98%). Lors des législatives provoquées par la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre, les votants de Mur-de-Sologne accordaient leurs suffrages à Roger Chudeau (Rassemblement National) avec 59,28% au premier tour. Le second tour avait confirmé ce résultat, Roger Chudeau culminant à 60,18% des suffrages exprimés sur place.

14:57 - À Mur-de-Sologne, l'élection en 2022 fut anvant tout favorable à l'extrême droite La physionomie politique de Mur-de-Sologne révèle un bastion pour le courant national-populiste. Au printemps 2022, l'entame de la présidentielle à Mur-de-Sologne tournait en effet à l'avantage de Marine Le Pen avec 35,03% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron récoltait 25,17%. Au terme du ballottage, les urnes affichaient 58,08% pour Marine Le Pen, contre 41,92% en faveur d'Emmanuel Macron. Lors des législatives qui ont suivi en 2022, les votants de Mur-de-Sologne accordaient leurs suffrages à Roger Chudeau (RN) avec 29,89% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 55,01% des suffrages.

12:58 - Mur-de-Sologne : les impôts s'invitent dans la campagne Signe d'une pression fiscale croissante depuis 2020 à Mur-de-Sologne, le taux de la taxe d'habitation est passé à 18,61 % en 2024 (derniers chiffres disponibles), rapportant à la ville 37 790 €. Une somme loin des 219 420 € engrangés en 2020. Soulignons qu'elle a été supprimée pour les résidences principales à compter du 1er janvier 2023, suite à une réforme voulue par l'Etat diminuant fortement son produit et contraignant les communes à chercher d'autres sources de revenus. La taxe sur le foncier bâti a bien souvent compensé cette baisse de recettes. Le taux communal à Mur-de-Sologne a évolué pour se fixer à près de 50,66 % en 2024 (contre 27,80 % en 2020). Une augmentation en trompe-l'œil car généralement mécanique. L'État a en effet transféré aux communes la part de taxe foncière qui était précédemment perçue par les départements depuis la réforme. Résultat des courses : le montant moyen payé par foyer fiscal à Mur-de-Sologne a atteint 822 euros en 2024 contre 702 euros en début de mandat.

11:59 - Que retenir des résultats des dernières élections municipales à Mur-de-Sologne ? Les résultats des précédentes élections municipales à Mur-de-Sologne ont livré un éclairage précieux sur la configuration politique locale. Dès le dimanche du premier tour à l'époque, Pascal Picard a terminé en tête en obtenant 51,81% des voix. Dans la position du principal opposant, Jérôme Ferré a recueilli 48,18% des bulletins valides. Cette victoire au premier tour de Pascal Picard a mis fin à tout suspense, rendant tout second tour sans objet. Pour cette élection de 2026 à Mur-de-Sologne, cette dynamique sert de matrice bien spécifique que certains auront sans doute à cœur de dépasser. Devant cette victoire sans appel, le défi s'annonce gigantesque ce dimanche pour les forces d'opposition, pendant que la municipalité en place devra s'assurer que ses propres soutiens ne se sont pas effrités.