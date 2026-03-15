Résultat municipale 2026 à Mur-de-Sologne (41230) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

Voir aussi :
Sommaire

Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Mur-de-Sologne a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Mur-de-Sologne, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Mur-de-Sologne [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Yves VILLANUEVA
Yves VILLANUEVA (17 élus) UNIS POUR MUR 		534 74,27%
  • Yves VILLANUEVA
  • Vanessa CHAUVEAU
  • Jean-Luc COUTAN
  • Marie-Astrid FROMET
  • Jean-Marc MAQUET
  • Catherine PAREY
  • Teddy LELONG
  • Edwige DO NASCIMENTO
  • Thomas DARDEAU
  • Sylvie CESSAC
  • Nicolas ICHE
  • Karine JACQUET
  • Christophe COURANT
  • Stéphanie LEPINE
  • Richard BERTRAND
  • Aurélie MOREIRA
  • Michel LEFRANCOIS
Pascal PICARD
Pascal PICARD (2 élus) Mur-de-Sologne, réveillons notre village ! 		185 25,73%
  • Pascal PICARD
  • Sylvie BRIEZ
Participation au scrutin Mur-de-Sologne
Taux de participation 69,89%
Taux d'abstention 30,11%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,66%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,73%
Nombre de votants 752

Source : ministère de l’Intérieur

Quelles villes du Loir-et-Cher ont le plus voté...
Les résultats des municipales 2020 sont dévoilés partout dans le . Découvrez les communes qui ont le plus voté le plus voté RN, LFI, PS, LR...
LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite
En savoir plus sur Mur-de-Sologne