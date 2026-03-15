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19:19 - Élections municipales à Mur-sur-Allier : impact de la démographie et de l'économie locale La composition démographique et socio-économique de Mur-sur-Allier détermine les préoccupations et les intérêts des électeurs, jouant ainsi un rôle sur le résultat des élections municipales. Avec un pourcentage de 30% de résidents âgés de 29 ans et moins, et un taux de chômage de 3,96%, la jeunesse et les demandeurs d'emploi représentent des segments démographiques cruciaux. Le pourcentage de foyers détenant au moins une voiture (78,51%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 1300 votants sur des problématiques de mobilité et d'environnement. Le nombre d'allocataires de la CAF (16,76%) met en évidence des impératifs de suivi familial, tandis que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (4,99%) indique des défis de sécurité de l'emploi. Les chiffres sur l'éducation, tel que le taux de titulaires de diplômes supérieurs (43,50%), témoignent d'une population instruite à Mur-sur-Allier, ce qui peut façonner les attitudes envers les questions d'enseignement, d'innovation et d'entrepreneuriat.

17:57 - Ce que révèlent les chiffres sur le vote RN à Mur-sur-Allier Le mouvement lepéniste n'était pas représenté pour la dernière bataille municipale à Mur-sur-Allier en 2020, le vote ayant eu lieu de manière apolitique dans la ville. À l'occasion de l'élection présidentielle au cours de l'année 2022, Marine Le Pen séduisait 21,65% des votes lors du tour de chauffe, puis était distancée par Emmanuel Macron dans la commune avec 36,99% au tour décisif. Les législatives la même année avaient donné 16,85% à la formation d'extrême droite lors du premier dimanche de scrutin sur l'ensemble des 2 circonscriptions associées à la ville. Au deuxième round, le mouvement lepéniste arrachait 10,96% des voix sur le territoire. Le score de la liste conduite par Jordan Bardella culminera ensuite à 30,35% aux européennes de juin 2024. Les législatives anticipées se solderont, lors du premier passage aux urnes, par un résultat de 32,38% pour le mouvement lepéniste sur l'ensemble des circonscriptions de Mur-sur-Allier. Il terminera avec 36,86% lors du vote final.

16:58 - La commune de Mur-sur-Allier plutôt mobilisée lors des élections Il y a six ans, le tour de chauffe de l'élection municipale à Mur-sur-Allier avait été marqué par une abstention de 43,62 %, un chiffre assez faible (la participation se limitant à 56,38 %), de nombreux électeurs ayant préféré ne pas se déplacer à cause de la pandémie du Covid. Deux ans plus tard, la présidentielle de 2022 a toutefois vu l'abstention s'élever à 18,08 % au premier tour (pour une moyenne nationale de 26,31 %). Alors que les législatives de 2022 avaient été boudées par 49,93 % des inscrits, celles de 2024 ont quant à elles vu l'abstention reculer très nettement à 25,20 %. Précédemment, le scrutin européen du mois de juin 2024 avait enregistré 41,38 % d'abstention. Si on retrace une trajectoire sur ces cinq scrutins, la ville se positionne in fine comme une contrée moins abstentionniste que la moyenne. Pour cette municipale, cette variable à Mur-sur-Allier sera en conséquence essentielle dans la conclusion du scrutin.

14:57 - Quels enseignements tirer de la dernière année de présidentielle pour les électeurs de Mur-sur-Allier ? La physionomie politique de Mur-sur-Allier laisse apparaître un territoire aux équilibres politiques nuancés. Au premier tour de l'élection du chef de l'Etat en effet, les citoyens de Mur-sur-Allier plaçaient Emmanuel Macron en tête avec 31,63% des inscrits, surpassant ainsi Marine Le Pen qui obtenait 21,65%. Le duel final se soldait finalement par un score de 63,01% pour Emmanuel Macron, contre 36,99% en faveur de Marine Le Pen. Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale par la suite, les résultats mesurés à l'échelle des 2 circonscriptions de Mur-sur-Allier donnaient la prime à la Nouvelle union populaire écologique et sociale (35,38%) devant les macronistes (27,94%). L'issue du scrutin au second tour profitait à la Nupes, agrégeant 55,65% des suffrages exprimés.

12:58 - Mur-sur-Allier touchée par la réforme fiscale avant ces élections municipales Témoignage d'une pression fiscale croissante depuis 2020 à Mur-sur-Allier, le taux de la taxe d'habitation s'est fixé à 11,40 % en 2024 (données les plus récentes), pour un produit communal totalisant près de 19 400 euros la même année. Une somme loin des 492 800 € perçus en 2020. N'oublions pas qu'elle a été supprimée pour les résidences principales à compter du 1er janvier 2023, suite à une réforme d'Emmanuel Macron réduisant considérablement sa portée et forçant les communes à trouver d'autres recettes. La manne fiscale sur le foncier bâti a bien souvent compensé cette baisse de recettes. Le taux constaté à Mur-sur-Allier atteint désormais 37,52 % en 2024 (contre 17,08 % en 2020). Une augmentation liée généralement au transfert aux communes de la part de taxe foncière qui était auparavant perçue par les départements. Mais un constat d'ensemble s'impose : le produit fiscal par ménage à Mur-sur-Allier s'est établi à 699 euros en 2024 contre 557 euros en début de mandat.

11:59 - Le bilan de la dernière élection à Mur-sur-Allier L'étude des résultats des élections municipales il y a six ans à Mur-sur-Allier s'avère très instructive. Dès le premier tour de scrutin à l'époque, François Rudel a dominé le scrutin en obtenant 37,87% des voix. Juste derrière, Jean Delaugerre a recueilli 31,46% des suffrages. Le podium a été complété par Amandine Pendino, rassemblant 30,66% des bulletins. Une large diférence donc. Faute de majorité absolue, un second tour décisif pour départager les qualifiés s'est donc déroulé la semaine suivante. Jean Delaugerre l'a finalement emporté avec 55,37% des suffrages, face à François Rudel qui a obtenu 581 électeurs (44,62%). Contre toute attente, le candidat a opéré un retour impressionnant, confirmant que les reports de voix ont été décisives., récupérant 154 voix supplémentaires entre les deux tours.