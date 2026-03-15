Résultat municipale 2026 à Mur-sur-Allier (63111) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Mur-sur-Allier a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Mur-sur-Allier, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Mur-sur-Allier [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Vincent MAZIN
Vincent MAZIN Une vision commune 		1 128 63,66%
Julien MONTAGNÉ
Julien MONTAGNÉ UNIS POUR MUR-SUR-ALLIER 		644 36,34%
Participation au scrutin Mur-sur-Allier
Taux de participation 62,72%
Taux d'abstention 37,28%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,23%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,41%
Nombre de votants 1 839

Source : ministère de l’Intérieur

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