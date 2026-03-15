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19:16 - Élections à Murat : l'impact des caractéristiques démographiques Quel portrait faire de Murat, à quelques minutes de l'annonce des résultats des municipales ? Dotée de 1 388 logements pour 1 770 habitants, la densité de la ville est de 87 hab/km². L'existence de 184 entreprises sur son territoire illustre son dynamisme. Le taux de ménages ne détenant aucune voiture (46,47%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut impacter les électeurs sur des problématiques de transport et d'infrastructure. Les électeurs, comprenant une proportion de 37,74% de retraités, feront-ils preuve d'engagement en se rendant dans les isoloirs ? Au sein de cette mosaïque sociale, 26,11% des familles sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 1103,63 euros, pèse sur une commune qui aspire à un avenir prospère. Murat incarne la vigueur et l'authenticité d'un pays en constante évolution.

17:57 - Quel poids pour le RN à Murat lors des dernières élections ? Le RN était absent lors de la dernière bataille municipale à Murat il y a six ans, les débats s'étant tenus sans étiquette dans la ville. À l'occasion de l'élection présidentielle au cours de l'année 2022, Marine Le Pen obtenait 25,64% des voix lors du premier passage aux urnes, puis s'inclinait face à Emmanuel Macron localement avec 40,04% lors du tour final. Les législatives dans la foulée avaient réservé 15,56% au représentant du parti au tour 1. Un score trop faible, à Murat comme dans la circonscription, pour pouvoir se maintenir au second tour. Le résultat de la liste Bardella culminera ensuite à 33,03% aux européennes deux ans plus tard. Les législatives enfin déboucheront, lors du premier dimanche de scrutin, sur un résultat de 30,57% pour le Rassemblement national. Qualifié de ce fait, contrairement à 2022, il terminera avec 34,66% lors du vote final.

16:58 - Aux dernières municipales, 23,75 % d'abstention à Murat Le nombre de bulletins dans les urnes de Murat sera, à la fin du scrutin, une clé pour ces élections municipales. La participation s'élevait à 76,25 % pour le premier tour des municipales de 2020, une affluence particulièrement forte, la pandémie du Covid-19 ayant impacté fortement la compétition. L'élection suprême en 2022 avait par ailleurs attiré les électeurs, avec 77,04 % de participation dans la ville (l'abstention chutant à 22,96 %). Il y a quatre ans, les législatives affichaient de leur côté une participation de 51,67 % (la moyenne nationale étant de 47,51 %), avant de bondir à 69,89 % 24 mois plus tard. Dans l'intervalle, les élections européennes avaient fait venir 56,23 % des électeurs. Cette rétrospective rapide des scrutins depuis six ans révèle in fine que le territoire s'affirme comme une localité civiquement engagée par rapport aux moyennes françaises.

15:59 - Les élections de 2024 : quels résultats à Murat ? La physionomie politique de Murat a évolué lors de la séquence électorale de 2024. Alors que deux ans auparavant la commune semblait refléter un secteur acquis au macronisme, elle s'est semble-t-il positionnée dès lors comme un paysage politique fragmenté. Lors des dernières européennes, le résultat à Murat s'était en effet forgé autour de l'équipe de Jordan Bardella (33,03%), à la première place devant François-Xavier Bellamy (15,33%) et Raphaël Glucksmann (13,89%). Lors des législatives qui ont suivi la dissolution, les votants de Murat portaient leur choix sur Jean Yves Bony (Divers droite) avec 31,19% au premier tour. Le second round n'a pas changé grand chose, Jean Yves Bony culminant à 65,34% des votes localement.

14:57 - Qui l'a emporté lors des scrutins il y a 4 ans à Murat ? Lors du premier tour de l'élection présidentielle de 2022, les citoyens de Murat votaient en priorité pour Emmanuel Macron (31,91%), surpassant ainsi Marine Le Pen crédité de 25,64%. Au terme du ballottage, les urnes affichaient 59,96% pour Emmanuel Macron, contre 40,04% en faveur de Marine Le Pen. Concernant l'élection des députés qui a suivi, les votants de Murat accordaient leurs suffrages à Martine Guibert (Ensemble !) avec 27,02% au premier tour. La tendance s'inversait cependant au second tour, plaçant Jean-Yves Bony (Les Républicains) en première position avec 61,32% des suffrages. Cette analyse des scrutins de 2022 révèle ainsi que Murat s'inscrit comme une ville acquise au bloc central.

12:58 - Avant le scrutin, les impôts sont en hausse à Murat Si l'on observe la fiscalité de Murat, le taux de la taxe d'habitation est passé à près de 16,05 % en 2024 (derniers chiffres en date), pour un produit communal totalisant 114 150 €, contre quelque 378 100 euros engrangés en 2020. N'oublions pas qu'elle a été abolie le 1er janvier 2023 pour les résidences principales, suite à une réforme d'Emmanuel Macron réduisant considérablement son rendement et obligeant les communes à identifier de nouvelles ressources fiscales. La manne fiscale sur le foncier bâti a souvent été mobilisée pour compenser. Son taux à Murat est passé à environ 51,91 % en 2024 (contre 28,30 % en 2020). La moyenne au niveau national, évaluée à près de 40 % et en hausse de 1,2 point en quatre ans, constitue un repère utile. Une augmentation liée généralement au transfert aux communes de la part de taxe foncière précédemment perçue par les départements. Au bout du compte, le produit fiscal par ménage à Murat s'est établi à environ 1 215 euros en 2024 (contre 896 € en 2020).

11:59 - L'écart important qui a marqué les résultats de l'élection municipale de 2020 à Murat Les dynamiques politiques locales demeurent marquées par l'issue du dernier scrutin communal à Murat. Au soir du premier tour à l'époque, Gilles Chabrier a surclassé ses rivaux en récoltant 597 suffrages (56,26%). Deuxième, Pierre Juillard a engrangé 310 suffrages en sa faveur (29,21%). Nathalie Amilhaud-Bonhoure suivait, réunissant 154 électeurs (14,51%). Ce triomphe au premier tour de Gilles Chabrier a étouffé l'élection, épargnant aux électeurs un retour aux urnes. Pour cette municipale 2026 à Murat, cette répartition historique des voix constitue un point de départ particulier. Face à cette victoire retentissante, la tâche s'annonce immense ce dimanche pour les forces d'opposition, pendant que la municipalité en place misera sur son bilan pour conserver son avance.