Résultat municipale 2026 à Murat (15300) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Murat a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Murat, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Murat [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Gilles CHABRIER
Gilles CHABRIER (21 élus) UNIS POUR MURAT 		802 79,41%
  • Gilles CHABRIER
  • Magali CRAUSER
  • Laurent SAIGNIE
  • Danielle ROLLAND
  • Roland VIDAL
  • Véronique MIVIERE
  • Pierrick ROCHE
  • Céline GÉLY
  • Pierre JUILLARD
  • Céline FABRE
  • Didier SERGENT
  • Anne-Laure LAFEUILLE
  • Christian PICHOT-DUCLOS
  • Nathalie LACROIX
  • Dimitri OCTAVIE
  • Ghislaine FAYON
  • Robert PISSAVY
  • Nina COUDON
  • Hervé GEMARIN
  • Sophie VARIN
  • Olivier CASSAGNE
Martin DUPLAY
Martin DUPLAY (2 élus) MURAT EN COMMUN 		208 20,59%
  • Martin DUPLAY
  • Alice SAVATIER
Participation au scrutin Murat
Taux de participation 72,36%
Taux d'abstention 27,64%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,38%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,43%
Nombre de votants 1 050

Source : ministère de l’Intérieur

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