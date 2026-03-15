Résultat de l'élection municipale 2026 à Muret : les infos en direct

Rassembler

Rassembler les habitants et les quartiers est essentiel pour une ville dynamique. La diversité de Muret doit être célébrée pour favoriser l'unité. Une ville qui avance ensemble est plus forte et résiliente.

Protéger

Protéger les résidents et les travailleurs de Muret est une priorité. Cela inclut la défense des services publics et le soutien aux agents municipaux. Une ville juste est celle qui veille à la sécurité et au bien-être de tous.

Transformer

Transformer Muret nécessite des décisions réfléchies et chiffrées. L'accent doit être mis sur une écologie concrète et une gouvernance responsable. Les changements doivent viser à améliorer la qualité de vie des citoyens.

Participative

La participation citoyenne est cruciale pour une gouvernance transparente à Muret. Des outils de participation, comme des conseils de quartiers, doivent être mis en place. Cela permettra aux habitants de s'impliquer activement dans les décisions qui les concernent.