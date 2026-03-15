Résultat de l'élection municipale 2026 à Muret : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Muret [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Muret sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Muret.
L'actu des élections municipales 2026 à Muret
13:09 - La liste étiquetée Divers gauche grande gagnante des élections à Muret
À Muret, les résultats des élections municipales il y a 6 ans se sont révélés particulièrement parlants sur l'échiquier politique local. Au soir du premier scrutin à l'époque, André Mandement (Divers gauche) a dominé le scrutin avec 60,08% des soutiens. À sa poursuite, Myriam Crédot (Divers droite) a capté 924 suffrages en sa faveur (15,18%). La troisième place est revenue à Jean-Marc Dizel (Ecologiste), glanant 8,64% des bulletins. Cette victoire écrasante a rendu tout second tour sans objet. Pour cette municipale 2026 à Muret, ce qui s'est passé à l'époque a évidemment orienté les stratégies des différents camps. Cette victoire retentissante met les forces d'opposition face à une tâche gigantesque ce dimanche, tandis que la majorité sortante, elle, cherchera à conserver son avance.
09:57 - Ouverture et fermeture des bureaux de vote à Muret
Ce dimanche 15 mars 2026, les 17 166 électeurs de Muret sont appelés aux urnes pour le premier tour des municipales, indispensables pour déterminer la composition de leur conseil municipal pour les prochaines années. À titre de rappel, les dernières municipales ont débuté en mars 2020, au coeur de la pandémie de Covid-19. La liste des candidats en 2026 se trouve plus bas dans cette page. Sachez également que les horaires d’ouverture des 19 bureaux de vote de Muret sont les suivants : de 8 heures à 20 heures en continu. Pour visualiser les résultats à Muret, rendez vous sur cette page à 20h.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Muret
|Tête de listeListe
|
Hervé Bergnes
Liste d'extrême-gauche
LUTTE OUVRIERE - LE CAMP DES TRAVAILLEURS
|
|
Christophe Delahaye
Liste divers gauche
du pepp's pour muret
|
|
André Mandement
Liste divers gauche
MURET POUR VOUS ET AVEC VOUS
|
|
Fabio Serra
Liste du Rassemblement National
POUR L'AVENIR DE MURET ! AVEC FABIO SERRA
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|André Mandement (29 élus) Muret pour tous et avec tous
|3 655
|60,08%
|
|Myriam Crédot (3 élus) 100% muret
|924
|15,18%
|
|Jean-Marc Dizel (1 élu) Muret ecologique et solidaire
|526
|8,64%
|
|Laurent Mazuray (1 élu) Muret et moi
|458
|7,52%
|
|Elisabeth Sere (1 élu) Muret ensemble
|410
|6,74%
|
|Hervé Bergnes Lutte ouvriere - faire entendre le camp des travailleurs
|110
|1,80%
|Participation au scrutin
|Muret
|Taux de participation
|36,86%
|Taux d'abstention
|63,14%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|6 261
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|André Mandement (27 élus) Muret, ma ville c'est ma vie
|4 853
|52,19%
|
|Alain Sottil (5 élus) Muret au coeur
|2 881
|30,98%
|
|Laurent Jammes (3 élus) Muretains allons plus loin !
|1 563
|16,81%
|
|Participation au scrutin
|Muret
|Taux de participation
|58,78%
|Taux d'abstention
|41,22%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|4,70%
|Nombre de votants
|9 755
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|André Mandement Muret, ma ville c'est ma vie
|3 938
|42,09%
|Alain Sottil Muret au coeur
|2 469
|26,39%
|Laurent Jammes Muretains allons plus loin !
|1 776
|18,98%
|Christian Valade Murèth : le vrai changement, c'est maintenant
|622
|6,64%
|Pierre Gaudin Action citoyenne et solidaire pour muret
|366
|3,91%
|Malena Adrada Lutte ouvriere faire entendre le camp des travailleurs
|183
|1,95%
|Participation au scrutin
|Muret
|Taux de participation
|58,54%
|Taux d'abstention
|41,46%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,73%
|Nombre de votants
|9 716
Villes voisines de Muret
- Muret (31600)
- Ecole primaire à Muret
- Maternités à Muret
- Crèches et garderies à Muret
- Classement des collèges à Muret
- Salaires à Muret
- Impôts à Muret
- Dette et budget de Muret
- Climat et historique météo de Muret
- Accidents à Muret
- Délinquance à Muret
- Inondations à Muret
- Nombre de médecins à Muret
- Pollution à Muret
- Entreprises à Muret
- Prix immobilier à Muret