Résultat de l'élection municipale 2026 à Muret : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Muret

Tête de listeListe
Hervé Bergnes
Hervé Bergnes Liste d'extrême-gauche
LUTTE OUVRIERE - LE CAMP DES TRAVAILLEURS
  • Hervé Bergnes
  • Catherine Thomas
  • Eric Leclere
  • Christelle Phalippou
  • Malik Recoing
  • Yvonne Bonafini
  • Bernard Rougé
  • Jessika Behary
  • Rachid El Idrissi
  • Aurélie Marjorie Morere
  • Maxime Pico
  • Laëtitia Gauteur
  • Mohamed Lakrad
  • Sandra Aline
  • Ludovic Paulus
  • Fatima Mortet
  • Alexis Gauteur
  • Jorgina Dias Dos Santos
  • Christopher Gaete
  • Jessee Raach
  • Serge Gaubert
  • Anita Debski
  • Andjy Omar
  • Aurore Ferla
  • Pierre Le Blanc
  • Nadia Oukhaïa
  • Saïd Mansouri
  • Josiane Palacios
  • Mathys Carayon
  • Nicole Gouazé
  • Lahcen Ezaidi Ounasser
  • Lydie Fabulet
  • Matéo Debril
  • Rita Jacinto
  • Pascal Beliny
Christophe Delahaye
Christophe Delahaye Liste divers gauche
du pepp's pour muret
  • Christophe Delahaye
  • Sophie Touzet
  • Laurent Clavie
  • Sassia Kortas
  • Ernest Ballarin
  • Isis Dessun
  • Hassan Oumbark
  • Elodie Madelaine
  • Jérôme Loison
  • Elisa Rouchon
  • Philippe Bataille
  • Isabelle Navarro
  • Gilbert Raynaud
  • Catherine Poyer
  • Abdelmejid Jeddi
  • Marie Mandard
  • Didier Krychowski
  • Justine Miquel
  • Jean-Luc Gervaise
  • Elisabeth Frixtalon
  • Christian Escot
  • Carole Marquier
  • Emmanuel Baldy
  • Marie Gibaud
  • Claude Roubichou
  • Dominique Ey Parreaux
  • Hervé Paris
  • Christine de Jaeger
  • Cyril Ladier
  • Marie Garros
  • Philippe Navet
  • Nathalie Dasque
  • Mehdi El Malki
  • Josiane Dizel
  • Arnaud Despax
  • Sylvie Deneffle
  • Antoine Bonilla
André Mandement
André Mandement Liste divers gauche
MURET POUR VOUS ET AVEC VOUS
  • André Mandement
  • Sylvie Germa
  • Léonard Zardo
  • Colette Perez
  • Boris Rongeon
  • Irène Dulon
  • Michel Rueda
  • Brianna Travesset Vidé
  • Filipe Antunes
  • Rachida Belouazza
  • Jean-Sébastien Bediée
  • Isabelle Ducasse
  • Jean-Marc Terrisse
  • Pascale Fontez
  • Guillaume Fournier
  • Monique Marty
  • Frédéric Giot
  • Farida Ait-Si-Ali
  • Robin Brunet
  • Isabelle Rieg
  • Alexander Strukelj
  • Monika Bonnot
  • Jean-Louis Baziard
  • Sylvie Perona
  • Patrice Mur
  • Mina Ben Badda
  • Patrick Kissi
  • Patricia Barret
  • Mohamed Chakir
  • Muriel Puyaubrau
  • Alain Henacker
  • Lydie Ramade
  • Jacques Georges
  • Elisabeth Soyez
  • Jean-Louis Dubosc
  • Carole Bernard
  • Christian Valade
Fabio Serra
Fabio Serra Liste du Rassemblement National
POUR L'AVENIR DE MURET ! AVEC FABIO SERRA
  • Fabio Serra
  • Françoise Benac
  • Pascal Vigo
  • Aline Neuhauser
  • Clément Malaterre
  • Annie Wartel
  • Richard Redon
  • Chrystel Geraud
  • Patrick Cucchi
  • Isabelle Camillieri
  • Francis Maréchal
  • Béatrice Montalegre
  • Jacques Vouge
  • Camille Graffeuil
  • Eric Sans
  • Catherine Monsbrot
  • Christophe Gagnard
  • Marie-Régis Pelissie
  • Nathan Staf
  • Marie-Rose Padial
  • Alain Aroles
  • Christine Jardet
  • Damien Carlier
  • Sandrine Boutrais
  • Julien Grimoud
  • Yvonne Allemant
  • Cyril Castro
  • Fabienne Tachoires
  • Laurent Masson
  • Claudine Lopez
  • Marc Castel
  • Christelle Cadamuro
  • Jérémie Lucas
  • Marylyn Bachelier
  • Yannick Dellac
  • Michèle Saint-Blanquat
  • Didier Aiesi

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
André Mandement
André Mandement (29 élus) Muret pour tous et avec tous 		3 655 60,08%
  • André Mandement
  • Colette Perez
  • Christophe Delahaye
  • Christine De Jaeger
  • Jean-Louis Dubosc
  • Sylvie Germa
  • Léonard Zardo
  • Sophie Touzet
  • Jean-Sébastien Bediee
  • Irène Dulon
  • Michel Rueda
  • Rachida Belouazza
  • Jean-Marc Terrisse
  • Monika Bonnot
  • Jean-Louis Baziard
  • Sylvie Perona
  • Frederic Giot
  • Mina Ben Badda
  • Gilbert Raynaud
  • Isabelle Rieg
  • Alexander Strukelj
  • Elodie Madelaine
  • Abdelmejid Jeddi
  • Pascale Fontez
  • Patrick Kissi
  • Patricia Barret
  • Claude Fauré
  • Isabelle Ducasse
  • Laurent Fauré
Myriam Crédot
Myriam Crédot (3 élus) 100% muret 		924 15,18%
  • Myriam Crédot
  • François Moisand
  • Nada Leborgne
Jean-Marc Dizel
Jean-Marc Dizel (1 élu) Muret ecologique et solidaire 		526 8,64%
  • Jean-Marc Dizel
Laurent Mazuray
Laurent Mazuray (1 élu) Muret et moi 		458 7,52%
  • Laurent Mazuray
Elisabeth Sere
Elisabeth Sere (1 élu) Muret ensemble 		410 6,74%
  • Elisabeth Sere
Hervé Bergnes
Hervé Bergnes Lutte ouvriere - faire entendre le camp des travailleurs 		110 1,80%
Participation au scrutin Muret
Taux de participation 36,86%
Taux d'abstention 63,14%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 6 261

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
André Mandement
André Mandement (27 élus) Muret, ma ville c'est ma vie 		4 853 52,19%
  • André Mandement
  • Elisabeth Séré
  • Christophe Delahaye
  • Adeline Rouchon
  • Léonard Zardo
  • Colette Perez
  • Jean-Louis Dubosc
  • Nicole Benesse
  • Pascal Bajen
  • Annie Salvador
  • Michel Rueda
  • Sylvie Germa
  • Gilbert Raynaud
  • Irène Dulon
  • Francis Pelissie
  • Virginie Sarrey-Corbères
  • Henri Laforgue
  • Marie-Thérèse Anglade
  • Alain Piquemal
  • Rachida Belouazza
  • Jean-Sébastien Bediee
  • Sylvie Deneffle
  • Laurent Mazuray
  • Monika Bonnot
  • Patrick Kissi
  • Patricia Barret
  • Hervé Paris
Alain Sottil
Alain Sottil (5 élus) Muret au coeur 		2 881 30,98%
  • Alain Sottil
  • Florence Caussade
  • François Moisand
  • Nathalie Giner
  • Jean-Luc Gau
Laurent Jammes
Laurent Jammes (3 élus) Muretains allons plus loin ! 		1 563 16,81%
  • Laurent Jammes
  • Myriam Credot
  • Serge Jouannem
Participation au scrutin Muret
Taux de participation 58,78%
Taux d'abstention 41,22%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 4,70%
Nombre de votants 9 755

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
André Mandement
André Mandement Muret, ma ville c'est ma vie 		3 938 42,09%
Alain Sottil
Alain Sottil Muret au coeur 		2 469 26,39%
Laurent Jammes
Laurent Jammes Muretains allons plus loin ! 		1 776 18,98%
Christian Valade
Christian Valade Murèth : le vrai changement, c'est maintenant 		622 6,64%
Pierre Gaudin
Pierre Gaudin Action citoyenne et solidaire pour muret 		366 3,91%
Malena Adrada
Malena Adrada Lutte ouvriere faire entendre le camp des travailleurs 		183 1,95%
Participation au scrutin Muret
Taux de participation 58,54%
Taux d'abstention 41,46%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,73%
Nombre de votants 9 716

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