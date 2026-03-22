Résultat de l'élection municipale 2026 à Muret : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Muret [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Muret sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Muret.
L'actu des élections municipales 2026 à Muret
11:49 - Quels sont les rapports de force à Muret pour ce 2e tour de la municipale ?
Dimanche dernier à Muret, alors que 57,17 % des électeurs ont boudé les urnes dans le pays, le scrutin a enregistré localement un taux d'abstention de 44,97 %. C'est André Mandement (Divers gauche) qui a pris la tête en s'adjugeant 43,32 % des suffrages exprimés. Ensuite, Fabio Serra (Rassemblement National) a pris la position de dauphin avec 28,28 %. Un écart important a séparé les deux candidats. André Mandement a conservé le premier rang qu'il occupait déjà en 2020, mais il a subi néanmoins un fort recul de 16 points comparé à 2020. Du côté des autres candidats, avec 25,81 %, Christophe Delahaye (Divers gauche) est arrivé troisième et a gagné également le droit de potentiellement se maintenir. Derrière, Hervé Bergnes, avec la nuance Extrême gauche, a terminé avec 2,59 % des bulletins, un résultat trop faible pour peser sur le second tour.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Muret
Le deuxième tour des élections municipales à Muret a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Christophe Delahaye
Liste divers gauche
du pepp's pour muret
|
|
André Mandement
Liste divers gauche
MURET POUR VOUS ET AVEC VOUS
|
|
Fabio Serra
Liste du Rassemblement National
POUR L'AVENIR DE MURET ! AVEC FABIO SERRA
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Muret
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|André MANDEMENT (Ballotage) MURET POUR VOUS ET AVEC VOUS
|4 102
|43,32%
|Fabio SERRA (Ballotage) POUR L'AVENIR DE MURET ! AVEC FABIO SERRA
|2 678
|28,28%
|Christophe DELAHAYE (Ballotage) du pepp's pour muret
|2 444
|25,81%
|Hervé BERGNES LUTTE OUVRIERE - LE CAMP DES TRAVAILLEURS
|245
|2,59%
|Participation au scrutin
|Muret
|Taux de participation
|55,03%
|Taux d'abstention
|44,97%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,59%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,94%
|Nombre de votants
|9 714
Source : ministère de l’Intérieur
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