Résultat de l'élection municipale 2026 à Muret : les résultats du 2e tour

Programme de Christophe Delahaye à Muret (du pepp's pour muret)

Rassembler

Le rassemblement est au cœur de la démarche politique proposée par la liste du PEPP'S pour Muret. L'objectif est de créer une union autour d'un projet commun, loin des clivages habituels. Cela passe par une écoute active des Muretaines et Muretain afin de construire ensemble l'avenir de la ville.

Protéger

La protection des intérêts des citoyens est primordiale dans le programme de la liste. Cela inclut la sécurité, la gestion des finances publiques et la préservation des ressources naturelles. Les candidats s'engagent à ne pas augmenter les impôts tout en garantissant des services de qualité.

Transformer

La transformation de Muret est envisagée à travers des projets concrets et ambitieux. La liste du PEPP'S pour Muret propose 94 mesures destinées à revitaliser la ville et à améliorer le quotidien des habitants. Ce changement est perçu comme une nécessité pour répondre aux attentes des Muretaines et Muretain.

Engagement citoyen

L'engagement citoyen est essentiel pour renforcer la démocratie locale. Les candidats encouragent la participation des habitants aux décisions qui les concernent. En mobilisant les citoyens, ils souhaitent créer un climat de confiance et de transparence dans la gestion municipale.