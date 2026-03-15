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19:21 - Muret aux urnes : analyse démographique et économique des enjeux électoraux Au cœur de la campagne électorale municipale, Muret se présente comme une ville dynamique et animée. Avec ses 25 653 habitants, cette commune cosmopolite reflète la richesse culturelle de la France contemporaine. L'existence de 2 233 entreprises sur son territoire illustre son dynamisme. Le taux de familles disposant d'au moins une voiture (78,19%) souligne le poids des problématiques de transport et d'aménagement routier dans les interrogations des votants. Avec 2 314 résidents étrangers, Muret se classe comme un exemple de pluriculturalisme. Au sein de cette diversité sociale, près de 42,91% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 57,18 € pourrait devenir un frein à plus de prospérité. Finalement, à Muret, les problématiques locales rejoignent celles de l'Hexagone.

17:57 - Le Rassemblement national lors des dernières élections à Muret Le mouvement lepéniste restait loin du podium lors des élections municipales à Muret en 2020. À l'occasion de l'élection présidentielle deux ans plus tard, Marine Le Pen récoltait 23,88% des bulletins exprimés lors du tour préliminaire, puis était distancée par Emmanuel Macron dans la ville avec 44,19% lors du tour final. Les législatives qui ont suivi avaient réservé 22,83% au candidat RN lors du premier dimanche de scrutin. Un score trop limité, à Muret comme dans la circonscription, pour pouvoir rester en lice au deuxième round. Le score de la liste de Jordan Bardella, portant les couleurs du RN, atteindra ensuite 32,73% pour les européennes. Les législatives anticipées donneront, lors du premier round, un résultat de 39,08% pour un nouveau ticket issu du rapprochement de la droite ciottiste et du RN. Il clôturera le scrutin avec 47,63% lors du vote définitif.

16:58 - Quels niveaux de participation à Muret aux dernières élections ? Pour rappel, la mobilisation des électeurs s'élevait à 36,86 % à Muret lors des municipales de 2020, en deçà des 44,7 % de la moyenne nationale alors que sévissait la pandémie du Covid-19. Le scrutin municipal est pourtant, avec l'élection présidentielle, celui où les Français participent le plus, les figures de l'édile et du président étant centrales. Vingt-quatre mois plus tard, la présidentielle de 2022 a à ce titre rassemblé 74,08 % de votants au premier tour (pour une moyenne nationale de 73,69 %). Évidemment, la logique d'un scrutin local n'est pas celle d'une élection nationale, mais la progression entre les législatives de 2022 et le scrutin de 2024 demeure instructive. La mobilisation aux législatives, mesurée pour sa part à 47,88 % en 2022, a largement grossi pour culminer à 66,79 % en 2024. Ce regain suivait des élections européennes où la participation locale arrivait à 52,26 %. Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une ville en déficit de participation. Pour ces élections municipales 2026, cette particularité à Muret sera en tout cas primordiale dans le dénouement du scrutin.

15:59 - Avant et après la dissolution, comment Muret a-t-elle voté ? Le paysage politique de Muret a évolué lors de la longue série de scrutins de 2024. Alors que deux ans auparavant la commune donnait à voir un territoire difficile à étiqueter, elle s'est plus visiblement affichée 24 mois plus tard comme une zone attirée par les courants de la droite la plus radicale. Le choc des Européennes de juin 2024 à Muret avait en effet vu s'imposer la liste de Jordan Bardella (32,73%), suivie par la liste 'Réveil européen' de Raphaël Glucksmann qui avait récolté 16,49% des suffrages. Gaëtan Inard (Union de l'extrême droite) avait ensuite gagné au premier tour des législatives à Muret après la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre avec 39,08%. Christophe Bex (Union de la gauche) suivait à la deuxième place avec 34,78%. Au second tour, c'est en revanche Christophe Bex (Union de la gauche) qui a raflé la mise avec 52,37% des suffrages exprimés.

14:57 - À Muret, les votants ont fait un choix singulier en 2022 Globalement, le paysage électoral fait de Muret une commune politiquement très disputée. En avril 2022, la première étape de la présidentielle à Muret plaçait en effet Emmanuel Macron en tête avec 24,39% des inscrits, tandis que Jean-Luc Mélenchon obtenait 23,95%. Lors de la finale de l'élection à Muret, les électeurs accordaient 55,81% pour Emmanuel Macron, contre 44,19% en faveur de Marine Le Pen. Concernant l'élection des députés dans les semaines qui ont suivi, les votants de Muret soutenaient en priorité Christophe Bex (Nupes) avec 30,07% au premier tour. Le rapport de force basculait lors du vote définitif au profit d'Elisabeth Toutut-Picard (Ensemble ! (Majorité présidentielle)), vainqueur dans la commune avec 50,03%.

12:58 - Analyse de l'évolution de la fiscalité à Muret Reflet d'une pression fiscale en augmentation depuis 2020 à Muret, le taux de la taxe d'habitation est passé à 14,94 % en 2024 (dernière date de relevé), rapportant à la ville près de 198 400 euros environ, en net recul par rapport aux quelque 4,42296 millions d'euros enregistrés en 2020. Son abolition pour l'essentiel des foyers au 1er janvier 2023 suite à une réforme d'Emmanuel Macron en fait aujourd'hui un apport résiduel, ce qui explique cette chute importante de produit pour la commune. La taxe sur le foncier bâti a souvent été mobilisée pour compenser. Le taux constaté à Muret s'est établi à un peu plus de 45,12 % en 2024 (contre 23,87 % en 2020). Une augmentation en trompe-l'œil car automatique dans la plupart des cas. L'État a en effet transféré aux communes la part de taxe foncière qui était auparavant perçue par les départements depuis la réforme. Avec tous ces changements, la facture fiscale moyenne à Muret s'est chiffrée à environ 950 euros en 2024, un chiffre à comparer avec les 746 € relevés en 2020.

11:59 - La liste étiquetée Divers gauche grande gagnante des élections à Muret À Muret, les résultats des élections municipales il y a 6 ans se sont révélés particulièrement parlants sur l'échiquier politique local. Au soir du premier scrutin à l'époque, André Mandement (Divers gauche) a dominé le scrutin avec 60,08% des soutiens. À sa poursuite, Myriam Crédot (Divers droite) a capté 924 suffrages en sa faveur (15,18%). La troisième place est revenue à Jean-Marc Dizel (Ecologiste), glanant 8,64% des bulletins. Cette victoire écrasante a rendu tout second tour sans objet. Pour cette municipale 2026 à Muret, ce qui s'est passé à l'époque a évidemment orienté les stratégies des différents camps. Cette victoire retentissante met les forces d'opposition face à une tâche gigantesque ce dimanche, tandis que la majorité sortante, elle, cherchera à conserver son avance.