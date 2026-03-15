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19:17 - Mus : démographie et socio-économie impactent les élections municipales Quel portrait faire de Mus, à quelques minutes de l'annonce des résultats des élections municipales ? Avec une population de 1 597 habitants répartis dans 714 logements, cette ville présente une densité de 614 habitants par km². Ses 121 entreprises attestent une activité entrepreneuriale favorable, alors que son tissu social se compose de 476 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Le taux de familles détenant au moins une voiture (89,22%) montre le poids des questions de transport et d'environnement dans les interrogations des citoyens. Les électeurs, dont 29,78% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Dans cette mosaïque sociale, près de 41,39% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 652,32 € pourrait devenir un frein à plus de prospérité. En résumé, à Mus, les enjeux locaux rejoignent ceux de la France.

17:57 - Les indicateurs clés du vote RN à Mus Le mouvement lepéniste n'était pas formellement représenté pour la dernière municipale à Mus il y a six ans, les débats s'étant tenus sans affiliation partisane dans la commune. Pour le scrutin présidentiel au cours de l'année 2022, Marine Le Pen engrangeait 26,68% des bulletins exprimés lors du tour de chauffe, puis devançait Emmanuel Macron sur le plan local avec 52,97% lors du tour final. Les législatives de 2022 avaient attribué 32,54% au représentant du parti lors du premier tour. Au deuxième round, le Rassemblement national sécurisait 51,79% des voix locales. Le score de la liste de Jordan Bardella, portant les couleurs du RN, atteindra ensuite 43,56% aux élections européennes de juin 2024. Les législatives anticipées déboucheront, lors du tour préliminaire, sur un résultat de 49,49% pour le Rassemblement national. L'élection se terminera alors directement, sans second tour, avec l'élection directe de Nicolas Meizonnet.

16:58 - Mus classée parmi les villes mobilisées avant les municipales Pour rappel, la mobilisation des électeurs s'élevait à 48,00 % à Mus lors des municipales de 2020, un niveau conforme à la tendance du pays alors que l'épidémie de Covid-19 avait maintenu chez eux beaucoup de votants. Lors de la présidentielle de 2022, le taux de participation local a en revanche été chiffré à 81,20 %. Un mois avant la dissolution, la participation aux européennes s'était quant à elle fixée à 57,00 % (contre 51,49 % en France). Le taux de votants aux élections législatives qui ont suivi est alors passé à 70,48 % au premier tour, contre 49,46 % en 2022. Ce retour sur la participation depuis six ans révèle à l'arrivée que le territoire s'affirme comme une contrée assez participative par rapport aux moyennes françaises. Le nombre de bulletins dans les urnes de Mus sera en définitive un enjeu majeur pour ces municipales.

15:59 - Mus : le vote des électeurs l'année de la dissolution Nicolas Meizonnet (Rassemblement National) avait gagné au premier tour des élections des députés à Mus en juin 2024 avec 49,49%. Katy Guyot (Union de la gauche) terminait à la deuxième place avec 25,71%. Aucun second tour n'était d'ailleurs requis dans la circonscription. Lors du scrutin européen une vingtaine de jours plus tôt, les citoyens de Mus avaient cette fois poussé aux avant-postes la liste 'La France revient' de Jordan Bardella avec 43,56% des inscrits.

14:57 - À Mus, l'élection il y a 4 ans fut d'abord en faveur de le Rassemblement national Au premier tour de l'élection du chef de l'Etat, les citoyens de Mus privilégiaient la candidature de Marine Le Pen (26,68%), devançant ainsi Emmanuel Macron qui obtenait 22,79%. Au terme du ballottage, les urnes affichaient 52,97% pour Marine Le Pen, contre 47,03% en faveur d'Emmanuel Macron. Lors du scrutin législatif qui a suivi en 2022, les votants de Mus soutenaient en priorité Nicolas Meizonnet (RN) avec 32,54% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 51,79%. Cette séquence électorale de 2022 démontre ainsi que le territoire reste une ville au vote identitaire très marqué.

12:58 - Municipales 2026 : la fiscalité au cœur des débats à Mus À Mus, pour ce qui est des contributions locales, la facture moyenne payée par ménage imposable a représenté environ 788 euros en 2024 (derniers chiffres en date) contre 605 euros en début de mandat. L'impôt sur les propriétés bâties atteint désormais 44,25 % en 2024 (contre 19,60 % en 2020). Une augmentation généralement mécanique, sans que la municipalité l'ait décidée : en effet, depuis la réforme de la fiscalité locale, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes par l'État. A cause de la même réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle affiche un produit communal ne totalisant que près de 16 900 euros en 2024. Un montant loin des 229 900 euros récoltés 4 ans plus tôt avec un taux fixé à environ 10,86 %. Cette taxe est dorénavant réduite à sa portion congrue, ce qui a pu bouleverser l'équilibre financier.

11:59 - Retour sur le résultat des municipales de 2020 à Mus Les équilibres politiques locaux actuels demeurent, encore, marqués par le verdict des dernières élections à Mus. Au terme du premier tour, Patrick Benezech a devancé l'ensemble de ses concurrents en totalisant 300 voix (54,94%). À ses trousses, Valérie Coste a capté 246 voix (45,05%). Cette victoire écrasante de Patrick Benezech a tué dans l'œuf toute velléité de second tour, épargnant aux électeurs un nouveau passage aux urnes. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 à Mus, cette géographie électorale sert de matrice bien spécifique que certains auront sans doute à cœur de dépasser. Pour les forces d'opposition, faire basculer une telle majorité représentera ce dimanche un défi immense, tandis que la majorité sortante, elle, tentera de maintenir l'équilibre qui l'a fait élire.