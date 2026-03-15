Résultat municipale 2026 à Mus (30121) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Mus a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Mus, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Mus [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Louis BLANC
Jean-Louis BLANC (15 élus) SE FEDERER POUR MUS 		450 50,62%
  • Jean-Louis BLANC
  • Valerie COSTE
  • Patrick AUGER
  • Emilie GACHON
  • Romain DUMAS
  • Tiphaine LABOURY
  • Guillaume ALCARAZ
  • Emmanuelle PORTANIER
  • Jean Marc BLAISE
  • Corinne ARDOUIN
  • Ludovic PETIT
  • Veronique TOIRON
  • David DELFOSSE
  • Cindy CAMACHO
  • Gaetan GROROD
Patrick BENEZECH
Patrick BENEZECH (4 élus) MUS, CONTINUONS ENSEMBLE 		439 49,38%
  • Patrick BENEZECH
  • Solenne BAYLE GOUTORBE
  • Philippe CABOT
  • Yaëlle BECHARD
Participation au scrutin Mus
Taux de participation 68,46%
Taux d'abstention 31,54%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,20%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,75%
Nombre de votants 916

Source : ministère de l’Intérieur

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